В Киеве запахло новым майданом. "Саакашисты" требуют отставки Порошенко, а радикалы громят представительства РФ

06:16 19.02.2018 Ситуация в центре Киева вчера напоминала события четырехлетней давности. 18 февраля 2014 года команда Виктора Януковича решила разогнать майдан и объявила антитеррористическую операцию. Тогда впервые были закрыты центральные станции метро, перекрыт центр города. Вчера шесть станций метро в центре Киева были закрыты в то время, когда на митинг собирались участники акции, организованной Михаилом Саакашвили. Они требовали отставки президента Порошенко. В то же время радикалы напали на офис Россотрудничества. Глава агентства Элеонора Митрофанова назвала произошедшее провокацией.



Официальной причиной остановки метро были названы сообщения о минировании станций. Кроме участников акции Саакашвили на майдан направлялись люди, собиравшиеся почтить память более 100 человек, погибших 18–20 февраля 2014 года. Утром на месте расстрелов состоялся молебен, присутствовали в основном родственники и друзья погибших. Украинская власть в это время участвовала в торжественном собрании, которое проводилось в культурном центре "Арсенал" у Киево-Печерской лавры.



Как и в прошлые годы, звучали заявления о подвиге майдана, а также обещания расследовать трагические события и наказать виновных. Президент Петр Порошенко подчеркнул, что он лично придет давать показания по этому делу. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что вскоре обвинения будут объявлены экс-президенту Виктору Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко и другим представителям прежней партии власти. "Я ждал эту возможность долго. Над этим работали сотни следователей и прокуроров. И наконец это произошло. Столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше – заочное осуждение тех, кого подозреваем в организации расстрела "Небесной сотни", – сказал Луценко. Напомним, сейчас в Украине проходит заочный суд над Виктором Януковичем по делу о госизмене. Вскоре, вероятно, начнется второй судебный процесс.



Впрочем, у людей на улице эти новости вызывают только раздражение: за четыре года общество устало от обещаний и не верит в справедливое наказание виновных в расстрелах на майдане. При этом накопилось недовольство действиями новой власти в других сферах, начиная от войны в Донбассе и заканчивая экономическими реформами. Последним раздражителем стал способ, который был избран для выдворения из страны Михаила Саакашвили. Даже те, кто не является сторонником этого политика, негативно расценили действия силовиков.



Напомним, Саакашвили запланировал вчерашнюю акцию во время митинга в Киеве 4 февраля. В тот день Крещатик, майдан Независимости, бульвар Шевченко были перекрыты автобусами правоохранителей, металлическими конструкциями и автомобилями.



Сторонники Саакашвили объявили сбор на майдане через две недели. И потребовали, чтобы в этот день явился Петр Порошенко. От него ждали заявления о добровольной отставке. "Рух новых сил" Саакашвили обещал сразу же назвать списки "кандидатов от народа" на пост президента, чтобы начинать многоуровневую процедуру выборов наиболее достойных.



Вчера имена кандидатов так и не прозвучали. Акции состоялись в нескольких городах, но собрали всего по несколько сотен человек. В Киеве "Рух новых сил" маршем прошел по городу.



Еще несколько тысяч человек направились прямо на Михайловскую площадь. Всего собралось 6–7 тыс. человек – меньше, чем 4 февраля. Держали флаги Украины, Грузии, Белоруссии и США. Членов партии "Батькивщина" попросили свернуть их флаг, поскольку участники договорились обойтись без партийной символики. Некоторые держали в руках красно-черные флаги ОУН-УПА, другие пришли с плакатами, на которых было написано "Импичмент!", "Порошенко – не наш президент!", "Порошенко – новый Янукович" и т.п.



Михаил Саакашвили обратился к собравшимся по видеосвязи: "Сегодня переломный день для нашей борьбы". Он не удивился отсутствию президента, но заявил: "Порошенко должен был прийти. Просить прощения за обманутые надежды, за коррупцию, за то, что дал свободу олигархам, за то, что молодежь (и не только) вынуждена выезжать, потому что им не дают возможности развернуться в своей стране…"



Акция была короткой, поскольку участники получили информацию о подготовке штурма палаточного городка, который с октября стоит у здания Верховной рады (в Мариинском парке). Его установили не члены "Руха новых сил", а некие активисты, называющие себя членами "движения освобождения". Они принимали участие во всех акциях Саакашвили. К настоящему времени в палаточном городке оставались постоянно пара десятков людей. Вчера на Михайловской площади раздавались призывы идти им на помощь. Некоторые лидеры митинга, наоборот, просили не идти к Верховной раде, чтобы "не поддаваться на провокацию".



К моменту сдачи номера в печать штурм палаточного городка не начался. Акция Саакашвили завершилась зачитыванием резолюции со списком требований. Первое – отставка президента Порошенко. Второе – срочное переизбрание Верховной рады (с наделением новых депутатов полномочиями только на год, на переходный период). Третье – формирование антикризисного правительства. Инструментом таких перемен организаторы назвали формирование "комитетов гражданского сопротивления" в каждом населенном пункте и в каждом районе городов.



Многие участники митинга направились к палаточному городку. Примечательно, что именно в Мариинском парке 18 февраля 2014 года начались события, которые привели к объявлению антитеррористической операции. Напомним, в тот день президент Янукович обещал представить в Верховной раде проект поправок в Конституцию, предусматривающих ослабление президентской вертикали и усиление парламентского контроля за ситуацией в стране. Однако обещание не сдержал. Люди с майдана отправились к Верховной раде требовать перемен от депутатов. По пути завязались жестокие драки с правоохранителями…



Вчера, пока тысячи правоохранителей стояли у палаточного городка рядом с Верховной радой, появилась информация о еще одной акции. Люди, называющие себя "членами ОУН Коханивского", направились на майдан с криками "Смерть России!", "Прочь ФСБ!". Очевидцы сообщали о том, что они намерены громить офисы банков, которые считают российскими (на самом деле речь идет об украинских юридических лицах), а также офисы культурных представительств России. Патрулей полиции рядом практически не было, сообщали очевидцы.



Днем ранее группа молодых людей напала на здание Россотрудничества на Подоле в Киеве. Атаковавшие назвали себя "членами организации "С14", которая ранее проявила себя рядом подобных акций. Как сообщили украинские СМИ, в момент атаки в здании находилось около 100 человек, среди них много детей (проходила репетиция театральной студии). Радикалы взламывали двери и оставляли на стенах надписи, крушили экспозицию памяти Федора Шаляпина, сожгли российский флаг.



Политолог-международник Олег Волошин написал в соцсети: "Если это не лайт-версия 1917 года, то я не знаю, с чем еще это сравнить. Правы те, кто говорит, что миротворцев и внешнее управление необходимо вводить на всей территории Украины, а не только в Донбассе. Этот люмпенский бунт под националистическими лозунгами кто-то же должен обуздать. Открывшие ему дорогу улетят себе на Мальдивы, а нам с этим всем оставаться".



Как сообщили СМИ, вчера около сотни активистов Добровольческого движения ОУН (организация запрещена в РФ) пришли от майдана Независимости к зданию Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле и забросали его булыжниками и яйцами. Кроме того, они разбили камнями стекла в зданиях Сбербанка и Альфа-банка на соседней улице Сагайдачного. Рядом находились сотрудники Национальной гвардии и полиции, но они в ситуацию не вмешивались. После погрома зданий участники акции двинулись колонной обратно на майдан. Их сопровождали сотрудники правоохранительных органов, которые не предпринимали никаких действий в отношении активистов.



Некоторые эксперты отмечали, что Запад, уставший от украинских проблем, теперь с ужасом будет смотреть на происходящее. Михаил Саакашвили в своем видеообращении заметил: "Я сейчас в Европе. Здесь упал авторитет украинской власти". Он заявил, что проводит переговоры и вскоре представит некий список "тех, кто грабит украинский народ", в отношении которых Запад введет жесткие санкции.



Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью NewsOne отметил, что в стране складывается опасная ситуация. Власть еще может удержать баланс, но для этого должна действовать не методами команды Януковича, а путем диалога с обществом. Он назвал вчерашние события в Киеве очень тревожным сигналом. Один из экспертов, попросив не упоминать его имени, сказал "НГ": "Команда Порошенко успокаивает себя тем, что уровень протестной активности снизился в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Более 50% граждан заявили, что не примут участия в уличных акциях. Это много. Но 40% тех, кто в декабре, накануне новогодних праздников, готов был выходить на улицы против действий власти, – это огромная цифра, очень страшный показатель. В 2013 году не было и 20%, а что в итоге вышло…"



Киев

19.02.2018



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине



Елена Макарова Источник - ng.ru

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