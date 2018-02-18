В Туркменистане верующих допрашивают и заставляют брить бороды

00:13 19.02.2018 В Туркменистане верующих допрашивают и заставляют сбрить бороду



В Туркменистане в Дашогузской области, по сообщениям, некоторых прихожан местных мечетей подвергают допросам с требованием прекратить совершение молитвы - намаза.



"Службы национальной безопасности вызывают на допрос посещающих мечети верующих, а также госслужащих, не достигших пенсионного возраста и совершающих молитву дома или на рабочем месте. Им задают следующие вопросы: Зачем читаете намаз? С кем общаетесь? Кто ваши родители? Затем от них требуют не читать молитву и не посещать мечеть", - сообщил на условиях анонимности источник Туркменской редакции Азаттыка (Азатлык) в Дашогузе.



По его словам, допрашиваемых предупреждают о том, что в случае продолжения совершения намаза они будут уволены с работы.



"У безработных и у молодежи спрашивают, работали ли они в Турции, работают ли там родственники, какие имеются телефоны, есть ли в телефонах религиозные проповеди", - приводит слова источника Азатлык. По его словам, тех, кто находился на заработках в Турции, подвергают более детальному допросу, проверяют их окружение. Молодых людей с бородами, как сообщается, принуждают ее сбрить.



По словам собеседника, сотрудники силовых структур, осуществляющие дознание, причину допроса верующих не объясняют. Кроме того, как сообщают сразу несколько источников в регионе, в некоторых отдаленных селах района имени Сапармурата Туркменбаши местной администрации было дано распоряжение составить списки "верующих, читающих намаз".



Азатлыку не представилось возможным уточнить причины и подробности предполагаемых допросов верующих у представителей силовых органов, в том числе в управлении министерства национальной безопасности в Дашогузе. Ранее сообщалось о случаях увольнения граждан с государственной службы, в том числе из рядов вооруженных сил Туркменистана, "за чтение намаза".



Подконтрольные государству туркменские СМИ тему преследования граждан по религиозным причинам нередко игнорируют. В свою очередь, в докладах международных организаций и ежегодном отчете государственного департамента США по свободе религий Туркменистан упоминается среди стран, где религия находится под жестким контролем государства.



18.02.2018 Источник - stanradar.com

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