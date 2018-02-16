 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстан. Расцвет псевдо-религии в "островке демократии", - К.Жумабеков
18:30 18.02.2018

Центральная Азия, издревле считается колыбелью мировой культуры и науки. Но на современном этапе здесь все более остро стоят вопросы, связанные с ростом религиозного экстремизма и терроризма. При этом вопрос роста религиозных настроений в Центральной Азии воспринимаемый именитыми экспертами мира как бомба замедленного действия, все еще остается нерешенным в нашем гордо именуемом "островке демократии" -Кыргызстане.

Как бы печально это не звучало, мы вынуждены признать, что в настоящее время наш Кыргызстан стал местом сбора и пристанищем для всякого рода сброда псевдорелигиозников, экстремистов, миссионеров различных сект и течений как Исламской, так и христианской направленности, всегда занятых агитацией своих идей и зарабатывающих гонорары на чужом горе и несчастье. Получили развитие различные экспортированные извне исламские течения, религиозно-политические партии типа "Хизбут-тахрир", Ваххабия, Таблиг, Нуржилер и т.д. Различные международные фонды, религиозные организации, исламские центры под различными благородными причинами выражают заинтересованность в переносе на территорию Кыргызстана собственных, далеко не идеальных, моделей развития на основе канонов Ислама. Поэтому можно ожидать, что Ислам в Кыргызстане будет превращаться в инструмент политики других государств.

У всех на слуху названия восьми мусульманских организаций, признанных в Кыргызской Республике экстремистскими и террористическими: "Хизб ут-Тахрир", "Организация освобождения Туркестана", "Восточно-Туркестанская исламская партия", "Исламское движение Узбекистана", "Аль-Каида", "Движение Талибан", "Рабочая партия - Курдистана" и "Группа Джихада". Их деятельность на нашей территории запрещена решением различных судебных инстанций и в разное время. История всех этих объединений и их отношения между собой - отдельная тема, и мы не будем ее касаться.

Сегодня нас интересует подъем активности никому доселе не известных организаций, громко заявивших о себе. На первый взгляд, их активность самодеятельна и отдает профанством. Но не будем делать скоропалительных выводов. Итак, речь идет о полумифической группировке "Жайшуль Махди".

Адепты этого течения не только виртуально, но и реально "ползают" среди нас, да еще и вполне успешно вербуют пополнение. Для тех кто не знает надо сказать, что религиозно-экстремистское течение "Жайшул Махди" было основано в 2008 г. в Республике Ингушетии РФ. Ее основоположником является некий преступник Сайд аль-Бурят, выпускник медресе "Арабия" в Саудовской Аравии. В 2010 году был ликвидирован в ходе операции силовыми структурами России.

В Кыргызстане эта идеология получила свое распространение с 2009 году, особенно на территории Ошской области, где в настоящее время действуют более 20 ячеек "махдийцев".

Например, в Ноокатском районе Ошской области действует худжра "махдийцев", лидером которой является Насым Санганов. Уроженец города Бишкек, кыргыз, получивший религиозное образование в Пакистане.

Другую подпольную ячейку этой псевдоорганизации в Араванском районе Ошской области возглавляет Хаятбек Хажиматов 1983 года рождения, уроженец Чуйской области, кыргыз, который первичные познания получил в ЮКО РК.

В своих проповедях Н.Санганов и Х.Хажиматов призывают единомышленников к строгому соблюдению религиозного образа жизни, укрепляя их экстремистские взгляды литературами, а также аудио и видеоматериалами. Как видим, когда в обществе есть "неприкаянные", заблудшие души, а значит, найдутся и "ловцы" на них, которые знают, как их использовать в своих целях. Тому свидетельство мой пример показанный выше.

К сожалению, подобным ячейкам и их лидерам нам нечего противопоставить. Нет у нас качественных учебных заведений, где обучали бы основам религии, согласованным со Священным писанием. Нет у нас широкой психологической службы, доступной всем возрастам и социальным группам. Радикалы, взяв на вооружение лишь одно понятие из ислама - джихад, построили на нем свою, чуждую истинному исламу теорию исключительности. А, как известно, все войны начинались с идеологии исключительности...

Низкий уровень религиозного образования позволяет вербовщикам радикальных движений находить новых адептов среди кыргызстанцев. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к этому вопросу и широко проводить работу среди верующих в Кыргызстане.

Несмотря на преследование со стороны органов правопорядка, в настоящее время в нашей стране, в особенности в южных областях все больше увеличиваются подпольные ячейки "махдиевцев". Представители "Жайшуль Махди" за счет личных финансовых средств строят мечети исключительно для своих единомышленников. В целях стимулирования новых сторонников, лидеры "махдиевцев" имеют достаточно стабильное финансовое положение, имеют свой бизнес, даже на безвозмездной почве выдают им автомашины.

Такая ситуация сложилась по всей стране. Казыятами и муфтиятом управляют неграмотные люди, которые пришли на эти должности посредством подкупа и взяток. Мы потихоньку идем и, видимо, придем к главной их цели -к шариату! В Кыргызстане, по мнению политологов, происходит обыкновенное внедрение вредоносной идеологии - сначала постройки, затем идеи, а уж потом законы. Идет медленная, но уверенная колонизация Кыргызстана странами из вне.

Кенешбек Жумабеков

Источник - ЦентрАзия
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