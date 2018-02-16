Российского "бронзового" олимпионика Крушельницкого обвиняют в допинге (мельдоний)

18:07 18.02.2018 Керлингист Крушельницкий не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе



Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что не в курсе сообщений о том, что в его допинг-пробе был найден мельдоний.



Ранее в эфире "Спорт FM" сообщили, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний. Об этом радиостанции сообщил источник в Пхенчхане, знакомый с ситуацией.



"Я не в курсе всего этого", - сказал Крушельницкий РИА Новости.



Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.

Вероника Гибадиева. Источник - РИА Новости

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