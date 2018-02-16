 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 18.02.2018
18:30  Кыргызстан. Расцвет псевдо-религии в "островке демократии", - К.Жумабеков
18:07  Российского "бронзового" олимпионика Крушельницкого обвиняют в допинге (мельдоний)
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11:07  В Иране разбился пассажирский ATR 72-500 внутренних авиалиний, на борту было 70 человек
10:51  Реинкарнация "халифата". Вторая жизнь ИГИЛ по обе стороны курдского фронта
10:48  (Бывшая) советская империя наносит ответный удар, - National Interest
10:38  Тимур Бекмамбетов решил снимать фильмы в формате screen life
10:33  Вашингтон пытается убедить Анкару уберечь свои войска от столкновения, - З.Караев
10:23  В ДТП погиб экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Жусубали Исаев
10:06  Исламабад вынуждают искать новых союзников, - В.Скосырев
09:54  Народ к разврату готов? РосГосдума готова принять одиозный законопроект
08:43  Российское Казачество переформатируют на новом Всероссийском съезде
06:01  РосВыборы. Немолчаливый кандидат, - Р.Устраханов
Суббота, 17.02.2018
17:35  В Таджикистане ввели госмонополию на интернет
17:07  Российские солдаты удачи – экскурс в историю ЧВК, - Д.Бабич
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15:10  Продажа аэропорта Семея признана незаконной
13:53  МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану и требует отпустить своего горе-депутата
13:46  РосПравительство Медведева продолжает держать в американских гос-облигациях более $100 млрд (Китай - $1,184 трлн!)
13:25  Голодающим в тюрьме кыргызским оппозиционерам-госзаговорщикам вставили капельницу
13:01  Погибшие в Сирии рос-бойцы ЧВК Вагнера не наемники, а герои! - Олег Царев
12:51  Социальные сети не должны быть полем для религиозной полемики, - Г.Раздыкова
12:16  Прославленную Кырспортсменку - боксершу В. Шевченко КырПарламент наградил... именными часами
12:11  Задержанным в Казахстане КырДепутатом оказался греко-римский борец от фракции "Кыргызстан" Асылбек уулу
10:16  В Мексике вертолет с главой МВД А.Наваррете рухнул на шоссе, - министр жив, есть жертвы
08:57  Казахстан-2018: страсти по грантам
08:56  О национальной идентичности и человеческом капитале в Узбекистане, - А.Ильхамов
08:51  Страна победившей капитуляции. Есть ли дно у низкопоклонничества перед Западом? - С.Смагин
08:47  Крым взбунтовался против "китайского нашествия"
08:41  В Сирии у ДАИШ есть/был "Казахский джамаат" в городе Шаддад, - как врач из Ставрополя стал джихадистом
08:33  Депутат Парламента Киргизии "Д.А" задержан в результате спецоперации в Казахстане
08:22  Экс-жену Пескова (кремлевского Псаки) увольняют с хлебной должности в Париже
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00:05  Мирзиеев даст $100 млн лояльным таджикским бизнесменам
Пятница, 16.02.2018
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20:06  Арабы развязывают газовую войну против России и США
17:54  По коням! Названа дата 3-х "Всемирных игр кочевников" - 2/09/18
16:06  Экс-главы "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны" (Сексенбаев и Досымбеков) сели на 3 и 7 лет, соответственно
16:00  Кыргызский ак-калпак: статус культурного символа и запрет на импорт
15:59  В Казахстане создан военно-патриотический клуб "Номад"
15:47  Российский "Лукойл" пытается вклиниться в каспийский шельф Казахстана
15:22  Загадка легендарных киммерийцев. Кто правил степью до скифов
15:20  Советская власть и казахстанская государственность, - Д.Ашимбаев
15:15  Вышел в свет труд Берика Абдыгалиулы "Военные формирования Алаш-Орды (1917-20 гг.)"
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15:11  Финальное 30-летие капитализма. Война эпохи конца света уже идет, - А.Фурсов
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Российского "бронзового" олимпионика Крушельницкого обвиняют в допинге (мельдоний)
18:07 18.02.2018

Керлингист Крушельницкий не в курсе сообщений о мельдонии в его допинг-пробе

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане российский керлингист Александр Крушельницкий заявил, что не в курсе сообщений о том, что в его допинг-пробе был найден мельдоний.

Ранее в эфире "Спорт FM" сообщили, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружен мельдоний. Об этом радиостанции сообщил источник в Пхенчхане, знакомый с ситуацией.

"Я не в курсе всего этого", - сказал Крушельницкий РИА Новости.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу на Олимпиаде-2018 в турнире смешанных пар.
Вероника Гибадиева.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518966420
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