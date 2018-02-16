В Дагестанском Кизляре неизвестный расстрелял прихожанок церкви - 5 убитых

17:08 18.02.2018 Празднующих Масленицу в Дагестане расстреляли



В Дагестане неизвестный открыл стрельбу на масленичных гуляньях в дагестанском городе Кизляр. Об этом сообщил "Интерфаксу"информированный источник.



"Погибли четверо мирных граждан, столько же человек получили ранения. Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка", - отметил он. Среди раненых трое сотрудников Росгвардии.



Нападение произошло утром в воскресенье, 18 февраля, о нем стало известно позже. Обстоятельства уточняются.



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В результате нападения вооруженного ружьем мужчины на людей у церкви в Кизляре погибли четверо, пострадали пять человек.



Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики Дагестан. В МВД региона в то же время отметили, что среди раненных сотрудник Росгвардии и полицейский.



Напомним, ранее стало известно о том, что неизвестный напал на участников масляничных гуляний в Кизляре. Он был ликвидирован ответным огнем сотрудников правоохранительных органов.



Автор: Федор Веснин Источник - riafan.ru

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