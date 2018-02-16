На Кубе американским дипломатам вынесли мозг "акустическими атаками"

12:32 18.02.2018 Врачи нашли у сотрудников посольства США на Кубе травмы мозга



Врачи США обнаружили у сотрудников американского посольства на Кубе повреждения головного мозга неизвестного происхождения. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA). Их травмы эксперты сравнили с "сотрясением без сотрясения".



Врачи обследовали 21 сотрудника посольства, которые подвергались "звуковому и сенсорному направленному воздействия". У всех у них врачи наблюдали когнитивную, вестибулярную и окуломоторную дисфункцию, а также слуховые симптомы, нарушения сна и головную боль. "Если взять любого из этих пациентов и поместить их в клинику по лечению черепно-мозговых травм и не знать их истории, можно подумать, что у них было травматическое повреждение головного мозга из-за автомобильной аварии или взрыва в армии, - говорится в статье. При этом ни одного из пациентов не было подобных травм головы.



Как говорится в исследовании, пациенты утверждают, что перед тем, как у них проявились симптомы, они слышали странный резкий звук или чувствовали вибрацию. При этом врачи не считают, что именно звук стал причиной травмы мозга.



Напомним, с августа 2016 года многие американские дипломаты на Кубе жаловались на тошноту, сильнейшие головные боли и частичную потерю памяти. Произошедшее называли "акустическими атаками". После этого Госдепартамент объявил об отзыве на родину 60% дипперсонала. Источник - kommersant.ru

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