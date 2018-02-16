 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Реинкарнация "халифата". Вторая жизнь ИГИЛ по обе стороны курдского фронта
10:51 18.02.2018

Разгром ИГИЛ* в Сирии означает утрату "халифатом" собственной территории и ресурсов для ее восстановления. Тем не менее, бывшие колониальные державы и транснациональные корпорации по-прежнему поддерживают терроризм в САР и манипулируют боевиками. В частности, игиловские метастазы проявились в провинции Идлиб, снискавшей дурную славу "террористического заповедника". Однако еще большую опасность представляет турецко-курдская война на севере Сирии, где вчерашние игиловцы воюют по обе стороны фронта.

По мнению Тьерри Мейсана, разделение террористов ИГ на протурецких и прокурдских является главным каналом легализации для военных преступников "халифата". Установить их точную численность не представляется сегодня возможным. Тем не менее, некоторые цифры все-таки известны. Согласно "Сети Вольтер", в 2015 году ИГИЛ насчитывало 240 тыс. человек, из них
большую часть – 120 тыс. чел., составляли члены суннитских племен северного Ирака, потомки йеменских боевиков. Еще 80 тысяч были бывшими солдатами иракской армии, уволенным в запас американцами, и 40 тыс. составляли иностранные наемники.
Скорее всего, "в сухом остатке" остались именно иностранные наемники, так как 200 тыс. иракцев могли раствориться среди иракских суннитов. Достоверно известно лишь о 200 боевиках, которые вернулись в провинцию Идлиб и вступили там в бои за территорию с местными подразделениями "Аль-Каиды"*. Часть террористов ушла за пределы Сирии – в Египет, Ливию, Мьянму и Нигерию. Однако большая часть игиловцев была рекрутирована Турцией и США для новой войны на севере Сирии, сообщает Тьерри Мейсан. Так, американцы инициировали для ИГИЛ прикрытие под названием "Силы защиты границ, размещенные на территории Сирии".

Использовать боевиков ИГ для сохранения курдской автономии в ее расширенном виде предложили спецпредставитель президента США в антиигиловской коалиции Бретт Макгерк и главком ВС США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел. Несмотря на то, что глава Пентагона Джеймс Мэттис проект не поддержал, сегодня он реализуется. В начале февраля курдская партия "Демократический союз" объявила амнистию и начала набор военных преступников в ряды своих вооруженных сил – "Отрядов народной самообороны". Данная группа амнистированных боевиков находится рядом с американской базой в Кахаме и де-факто подчиняется США через оказание военной помощи курдам.

Вторая группа боевиков ИГИЛ была набрана турецкой внешней разведкой MIT и под видом "Сирийской свободной армии" (ССА) участвует в операции против курдов в Африне. На сторону Турции перешли, в первую очередь, боевики кавказского и среднеазиатского происхождения. Для ССА это уже не первый случай мимикрии террористических элементов. "Сирийская свободная армия" изначально создавалась на базе ливийской "Аль-Каиды" после свержения Каддафи под руководством французских инструкторов на приграничной с Сирией территории Турции, а теперь лишь обновила свой состав с поправкой на ситуацию с разгромом ИГИЛ.
Разделение джихадистов на проамериканских и протурецких стало одним из результатов распада американо-турецкого альянса. Однако главная проблема в будущем ИГ заключается в том, что Запад так и не отказался от использования терроризма в геополитических целях. Не решается вопрос искоренения джихадистской идеологии ИГИЛ, основанной на учении "Братьев-мусульман"*. Вместо этого в западных СМИ организована кампания против внука основателя "братства" Тарика Рамадана, которая просто призвана свести проблему к личности и отвлечь внимание общественности. А между тем она сопоставима с низложением нацистской идеологии времен окончания второй мировой войны.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), "Аль-Каида", "Братья-мусульмане" – террористические группировки, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

laluka, cont.ws, 15 февраля 18

Источник - nomad.su
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