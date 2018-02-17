Тимур Бекмамбетов решил снимать фильмы в формате screen life

10:38 18.02.2018 17 февраля 2018,



По словам режиссера, в ближайшем будущем он будет делать в формате screen life все больше картин, так как жизнь в Сети уже неотделима от реальной.



Режиссер Тимур Бекмамбетов заявил, что планирует снять следующий фильм в формате screen life, когда история рассказывается на экране компьютера - так же, как в его новом фильме "Профиль", пишет Лайф.



Бекмамбетов привез на Берлинский кинофестиваль кинокартину "Профиль", она участвует во второй по значимости программе фестиваля "Панорама". В фильме приводится история британской журналистки, создавшей поддельный аккаунт в "Фейсбуке" для исследования процесса вербовки молодых европейских женщин в ИГИЛ*. Картина основана на реальной истории и снята в формате, который сам Бекмамбетов называет screen life.



- Мне очень понравилось делать этот фильм, и я уверен, что сделаю свой следующий фильм на том же языке. Надо двигаться вперед и учиться новому, - сообщил режиссер.



По его словам, в ближайшем будущем все больше картин будет делать в таком формате, потому что жизнь в Сети уже неотделима от людей и во многом характеризует их.



Бекмамбетов отметил, что ему скучно снимать кино в традиционном формате, так как на это уходит много времени и средств.



*запрещена в Казахстане Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518939480

Новости Казахстана

