Вашингтон пытается убедить Анкару уберечь свои войска от столкновения, - З.Караев

10:33 18.02.2018 Пощечина Эрдогана Тиллерсону: Погибнут американцы, а не турки



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Эндер Имрек



Госсекретарь США стремительно перемещается по мусульманскому миру. За несколько дней Рекс Тиллерсон побывал в Кувейте, Иордании, Египте, Ливане. СМИ по принятой давным-давно традиции называют эту поездку "ближневосточным турне", что придает некий легкий оттенок несерьезности в важный визит столь значимой персоны в мировой политике. Впрочем, в каждой из стран Тиллерсон пробыл совсем немного времени, и вряд ли им была решена какая-нибудь сверхзадача. Это - рядовой визит в страны, лояльность которых важна, наверное, больше для престижа США, нежели с точки зрения каких-то хитрых геополитических замыслов.



Но теперь, вероятно, ситуация изменится, и главе внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов придется попотеть. Ведь он, как мы уже сообщали, побывал и в Турции, то есть в той стране, где его, как полагают многие американские и турецкие СМИ, не очень, мягко говоря, хотели видеть. В чем причина? Все просто - в отношениях Анкары и Вашингтона наблюдается большой кризис, которого не было со времен высадки турецких войск на Кипр в 1974 году.



История берет начала с не совсем обдуманного поступка Соединенных Штатов Америки. Не предусмотрев влияния своего решения в долгосрочной перспективе, Вашингтон заключил в Сирии союз с местными курдами, объединенными в полумилицейские военизированные Отряды народной самообороны. Благодаря такому шагу, США умудрились за короткие сроки взять под свой контроль почти всю северную Сирию. Но проблема в том, что в преддверии заключения союза, Анкара настойчиво уговаривала американцев ни в коем случае не идти на сближение с курдами.



Турки считают их особо опасными террористами, само существование которых угрожает территориальной целостности их государства. Надо признать, правда в этом есть - Отряды народной самообороны многократно были уличены в связях с Рабочей партией Курдистана, которая за свою историю совершила в Турции множество терактов. Кроме того, курды в Сирии и Ираке, похоже, одухотворены своими успехами, а потому в последние годы даже не скрывают, что собираются создать на территории нескольких суверенных стран собственное государство, и часть Турции как раз в перспективе может быть включена в состав объединенного Курдистана. Чтобы все это реализовать даже при помощи США, курдам понадобится много времени, но они, видимо, за сотни лет, на протяжении которых мечтали о независимости, научились терпеть. Разумеется, Анкара приложит все усилия, чтобы не допустить осуществление заветной курдской мечты.



Именно поэтому Вашингтон не может наладить нормальный диалог с Турцией. Дошло до того, что чиновники из обеих стран начали использовать довольно оскорбительные формулировки. Сначала президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны убрать своих советников и солдат из Манбиджа (город, на севере-востоке Алеппо, контролируется курдами -авт.). Американские военные отреагировали быстро, распространив информацию, что на турецкую агрессию будет отвечено агрессией. Эрдоган ответил на это следующим образом: "Очевидно, что те люди, что делают такие заявления, никогда не получали османскую пощечину". Надо уточнить, что в свое время оттоманские янычары специально были натренированы так, чтобы пощечиной могли нанести чуть ли не смертельный урон врагу, если оружие вдруг будет утеряно или сломано. В общем, довольно резкие слова из уст первого лица государства, которые еще больше накаляют ситуацию и неслучано турецкие СМИ уже пишут о том, что США в Сирии развязали третью мировую войну.



Тем не менее 15 февраля Тиллерсон встретился с Эрдоганом. Вероятно, основные моменты из их переговоров так и останутся неизвестными для широкой общественности. Однако мы все же попытались узнать, что мог сказать Эрдоган Тиллерсону, и наоборот. Мы поговорили с турецким военным и политичесмким экспертом Эндером Имреком.



"СП": - Зачем госсекретарь США прибыл в Турцию?



-Для встречи со своим коллегой Чавушоглу (Мевлет Чавушоглу - министр иностранных дел Турции -авт.) и с Эрдоганом. На повестке встречи - события в Сирии. США не совсем понимают, что нужно Турции, поэтому действуют так, как привыкли. Это нормально для американской политики, но они, наверное, не ожидали, что Эрдоган зайдет так далеко. Этому есть объяснение. США рассчитывали, что сейчас будет повторение первой кампании (речь о военной компании Турции под названием "Щит Евфрата", которая также была направлена против курдов в Сирии - авт.). Тогда захваченная территория была передана Сирийской свободной армии, которая уже не представляет интереса для Вашингтона, но при этом вполне лояльна по отношению к нему. США ничего не потеряли от этого. Но сейчас все пошло не так, как ожидали в окружении Дональда Трампа. Эрдоган считает, что интересы США не заботят его, поэтому он может делать то, что считает нужным. Он постарается захватить Африн, а потом Манбидж. Еще он заявляет, что всю северную Сирию надо очистить от Отрядов народной самообороны. Если посмотреть, что он делает сейчас, можно допустить, что все так и будет. Это будет означать конец американского присутствия в Сирии. Поэтому Тиллерсон хотел узнать у Эрдогана, чего он хочет добиться в итоге. Если то, что говорит Эрдоган, является правдой, то есть риск, что скоро между Коалицией и турецкими восками начнутся столкновения. Эрдоган прямо заявлял, что турецкая армия будет убивать американцев, если они окажутся у нее на пути.



"СП": - Разве такое возможно? В это очень сложно поверить.



- Конечно, возможно. То, что Эрдоган сделал с Турцией за последние годы, не вызывает никаких сомнений в его мании величия. Он хочет оказаться в истории, оставить след. Если для этого придется враждовать с Америкой, то он будет готов. Он уже готов. Но надо понимать, что, несмотря на все эти недостатки, Эрдоган не является безумцем и неопытным политиком. Он может устроить переговоры, затронув много несерьезных тем, раздутых турецкими СМИ. Например, он может вспомнить о Гюлене или арестованных в США гражданах Турции. Тиллерсон вернется в США, начнет заниматься этими вопросами, которые он воспримет как условия со стороны Эрдогана, и пока все это будет тянуться, армия приблизится к Манбиджу, а Африн уже будет захвачен. В этой ситуации очень много проблем, и больше всех может пострадать Турция, поэтому Эрдогану нужно подумать, прежде чем грозить Тиллерсону убитыми американцами.



Заур Караев

17.02.18 Источник - svpressa.ru

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