В ДТП погиб экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Жусубали Исаев

10:23 18.02.2018 В Баткенской области в дорожно-транспортном происшествии погиб экс-депутат Жогорку Кенеша Жусубали Исаев. Об этом сообщает корреспондент Turmush.



По предварительным данным, ДТП произошло в ночь с 17 на 18 февраля, примерно в 00:20 на 290 км автодороги Ош – Баткен – Исфана, в районе села Рават Лейлекского района.



Автомобиль марки "Рендж Ровер" под управлением жителя города Исфаны Э.Д., 1986 года рождения, врезался в стоявший на обочине грузовой автомобиль марки "КамАЗ". Они ехали из города Ош в город Исфана. Как сообщили источники Turmush, водитель внедорожника не справился с управлением из-за густого тумана.



Экс-депутат от политической партии СДПК Ж.Исаев скончался по дороге больницу. Пострадавшая А.Рахат, 1968 года рождения, жительница города Исфана с ушибами мягких тканей плечевого сустава была доставлена в отделении травматологии Баткенской областной территориальной больницы.



Водитель автомобиля, по предварительным данным, не пострадал.



Справка



Исаев Жусубали Калматович - член политического совета СДПК, экс-депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики V созыва, председатель комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.



Родился 10 февраля 1955 года в городе Шураб (Таджикская ССР). Трудовую деятельность начал с рабочего в колхозе "Кулунда", был начальником ДЭП, депутатом Лейлекского районного и Баткенского областного кенешей. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - turmush.kg

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