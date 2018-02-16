 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Исламабад вынуждают искать новых союзников, - В.Скосырев
10:06 18.02.2018

Глава пакистанского МИДа приедет в Москву за поддержкой

Вашингтон выкручивает руки бывшему союзнику. Белый дом заморозил военную помощь Пакистану, обвинив его в поддержке "Талибана" (запрещен в РФ). Не исключено, что США внесут Пакистан в список спонсоров террора. Исламабад вынужден действовать по принципу: враг моего противника – мой друг. В первую очередь расширяются связи с самым надежным партнером – Китаем. Но взоры обращены и на Россию. На следующей неделе ожидается визит в Москву главы МИД Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа.

В ходе прибывающего 20 февраля в Москву по приглашению Сергея Лаврова Асифа планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития двусторонних отношений, обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. В нынешнем году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Пакистаном. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сотрудничество с Пакистаном занимает заметное место в системе внешнеполитических приоритетов РФ. С Исламабадом поддерживается интенсивный политический диалог, осуществляется конструктивное взаимодействие в ООН. Дополнительные возможности для партнерства открылись после присоединения в 2017 году Исламабада к ШОС в качестве полноправного члена.

Для Пакистана интерес контактов с Россией достаточно очевиден. Подвергнутый остракизму своим прежним покровителем и балансирующий на грани войны с Индией, Пакистан ищет новую опору на международной арене.

Китай, вложивший порядка 100 млрд долл. в Пакистан и поставивший ему свои вооружения, остается, используя термин политиков Исламабада, всепогодным союзником. Прежде надежным другом считалась Саудовская Аравия, но ее ослабляет конфликт с Ираном. Россия, втянувшаяся в противоборство с США, выглядит в такой ситуации перспективным партнером.

В этой связи пакистанская газета Daily Times пишет, что "растущий раздор между США и Пакистаном открывает перед Россией золотую возможность усилить ее связи с Пакистаном и тем самым расширить влияние в регионе и за его пределами. Как показывает история, такие возможности бывают у государств раз в десять или, пожалуй, сто лет".

Но на самом деле, сокрушается автор статьи, Россия не желает заполнить вакуум, оставленный американцами. Российско-пакистанское военное сотрудничество только выглядит прочным. Тут может играть роль то, что отношения двух стран не имеют прочной экономической базы.

Москва вынуждена учитывать и позицию Индии, пресса которой всегда бурно реагирует на сообщения о российско-пакистанском сближении, особенно в сфере военно-технического сотрудничества. После смерти выдающегося российского дипломата, посла в Индии Александра Кадакина нашим новым послом стал Николай Кудашев. И ему в интервью с индийской газетой Hindu пришлось отвечать на вопрос, почему Россия изменила свой подход к Пакистану.

Посол сказал, что связи с Пакистаном неверно считать попыткой изменить стратегический баланс в регионе.

В прошлом году российские и пакистанские военные провели совместное антитеррористическое учение. В нем участвовало по одному подразделению с каждой стороны. В этом году такое учение будет проведено вновь.

В беседе с "НГ" заведующий отделом Пакистана в Институте востоковедения РАН Сергей Каменев отметил: "Если визит пакистанского министра в Москву состоится, он будет носить политический характер. Это в первую очередь ситуация, связанная с Афганистаном. Мне представляется, что будут обсуждаться сложные отношения Пакистана с Афганистаном. С учетом случившихся там двух жутких терактов.

Скорее всего Исламабад хочет заручиться еще большей поддержкой Москвы в отношении терроризма. Афганистан, придерживаясь американской позиции, постоянно обвиняет Пакистан в том, что он укрывает у себя лидеров террористов. Это и "Сеть Хаккани", и афганские талибы. Насчет талибов трудно судить. А что касается "Хаккани", то Пакистану объективно трудно бороться с этой сетью. Надо учитывать, что это очень серьезное, огромное национальное образование пуштунов. Причем оно занимается не столько террористической деятельностью, сколько коммерцией".

Тем не менее Пакистан борется с террором, убежден аналитик. Борьба началась еще в июне 2014 года. Ожидалось, что она продлится не больше года, но до сих пор не завершилась. Пакистан пытается преградить путь террористам, строя забор на границе с Афганистаном. Граница протянулась на 2300 км.

На переговорах в Москве министр Асиф может попытаться заручиться поддержкой Москвы в конфликте Исламабада с США. Может быть поднят вопрос об экономическом сотрудничестве. Пока что не удается расширить товарооборот между двумя странами. Он в последние несколько лет находился в районе 300 млн долл.

Что касается военно-технического сотрудничества, то, по непроверенным данным, Пакистан хочет получить еще 10–12 ударных вертолетов Ми-35. С 2015 года, как полагают, было поставлено 4 таких вертолета. Индия заявила протест. Хотя, что такое 4 вертолета, когда парк этих машин у каждой стороны насчитывает порядка 70–80, может, даже более 100. У Индии наверняка больше, отмечает Каменев.
Владимир Скосырев

16.02.2018

Источник - ng.ru
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