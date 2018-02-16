Народ к разврату готов? РосГосдума готова принять одиозный законопроект

09:54 18.02.2018 Сегодня в мире мощно разворачивается стратегия, заставляющая национальные государства менять свое традиционное общественное устройство. Для этого еще в 80-х годах минувшего века была придумана "гендерная" идеология, "Gender mainstreaming". Было провозглашено, что пол – это "социальный конструкт", который зависит исключительно от воспитания, и его можно выбирать. По большому же счету это нацелено на превращение сексуального меньшинства общества, в руках которого сосредоточена власть, в политическое большинство мира. "Гендерная" повестка государств уже стала пропуском в Евросоюз. От стран-претендентов требуется непременное принятие законов о "гендере" и создание нового института – базовых, неотъемлемых прав извращенцев, нарушение которых будет караться самым жестким образом.



Россия как главный сдерживающий фактор



Российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, принятый в 2013 году, изменил картину мира, в котором все страны исполняли роль трусливых вассалов США. Произошло невиданное – бунт! Вместо того чтобы покорно пойти вслед за остальными в стойло "толерантных" и "гендерновариативных", Россия встала на дыбы и заявила о собственном мнении. Гнев, обрушившийся на нее, совпал с проведением Олимпиады в Сочи, и демарши мирового содома в "защиту" гомосексуализма в России вылились, в том числе и в угрозы игнорирования наших Игр.



Скандал со временем поутих, но мир уже изменился: страны с традиционной моралью поверили, что выбор возможен и начали присоединяться к России; появился второй, ярко выраженный нравственный полюс.



Тем временем Россия приняла еще два отдельных закона – о запрете усыновления детей в зарубежные и российские однополые сожительства, которые были молчаливо проигнорированы отечественной и зарубежной прессой, но замечены странами с традиционной моралью. Так, например, в Парагвае в декабре 2017 года родители добились изгнания из школы "гендерной" идеологии и узаконивания "русского образовательного стандарта".



К 2014 году пропорции ценностной поляризации мира выглядели как 26 против 14 (при 6 воздержавшихся) – именно так проголосовали страны на 26-м заседании СПЧ ООН: поправку о традиционной семье вместе с Россией отстояли страны Азии, Африки и Латинской Америки; против нее выступили США и Европа.



Изменившийся на традиционную нравственность курс цивилизации не остался незамеченным – самым первым распоряжением Трампа на посту президента США стал вызвавший истерику гомосексуального сообщества указ об отмене закона о наказании за "гендерную" дискриминацию.



Через пару дней под предлогом того, что "дочка Иванка об этом очень просила", указ был вполне ожидаемо отменен, но демонстрация намерения США вернуть себе пальму первенства состоялась.



Псевдоценности как новая реальность



Мировое лобби старательно навязывает нам установки про "каждого десятого", который родился гомосексуалистом "не по своей воле", и назойливо вопрошает: "Ведь у рыжих и леворуких такое же соотношение – вы что, с ними теперь тоже будете бороться?".



Лукавство заключается в том, что, по мнению серьезных ученых, биологически опосредованный гомосексуализм, как и нарушение выработки пигмента, как и латерализация полушарий, имеют весьма малые пропорции – всего 0,01– 0,03 % от численности популяции. Величина отбраковки в природе всегда постоянна, поскольку более высокие показатели мутации гена приведут к исчезновению самого вида.



Напротив, стремительно разрастающийся гомосексуализм – результат действия механизма социального заражения, то есть изменения поведенческих моделей и ценностных оснований человека под влиянием примера, навязанного образца, вовлечения в деформированную среду. Именно такой механизм включается при прямом или косвенном участии в сборищах содомитов, которые они называют "парадами гордости", просмотрах фильмов и шоу данной тематики.



"Гендерная" политика предполагает легализацию гомосексуальных браков, усыновление детей гомосексуалистами и лесбиянками, принятие законов о гомофобии, пропагандирование гомосексуализма среди детей. Традиционная семья в конечном итоге должна попасть под запрет и караться по закону.



Для собственной легитимизации извращенцы используют национальный язык и поле культуры. Они вводят в нашу жизнь понятия, наполняющие ее иными смыслами ("гей", "голубой", "гей-парад", "прайд", "гомофобия", "толерантность", "политкорректность", "ЛГБТ"); работают с символами (шестицветная радуга), сочиняют и распространяют анекдоты про "таких проти-и-и-вных", делающие порок смешным и неопасным; создают "гей-образы" кумиров – музыкантов, певцов, стилистов; приучают к мысли, что извращения – это просто стиль жизни "продвинутой" молодежи.



Слово "гей" уже употребляет вся страна, часто не подозревая, что это – аббревиатура "GAY" (good as you), означающая "такой же хороший, как ты". Итак, сначала "я – такой же хороший, как ты", потом "ты – такой же хороший, как я", потом "докажи, что ты – такой же хороший, как я", а затем "ты – не такой же хороший, как я".



Безобидное для человеческого сознания слово "голубой" нивелирует для общества опасность самого явления содомии, которое оно теперь означает.



"Гомофобия" – буквально "боязнь гомосексуализма"; употребляется для стигматизации, клеймения всех традиционалистов, которые пытаются сохранить норму в жизни; соответственно, "гомофоб" – "ненавистник гомосексуалистов", фашист.



"Толерантность", к которой нас призывают – медицинский термин, означающий нечувствительность организма к возбудителю болезни, то есть неспособность к сопротивлению, разрушение иммунитета.



"Политкорректность" – запрет на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определенных социальных групп. Неполиткорректными в рамках этой идеологии сейчас, наряду со словами "негр", "индеец", "извращенец", "педераст" (официальный медицинский термин), на Западе уже являются слова "мама", "папа", "женщина", "мужчина", "девочка", "мальчик" и т.п. Их употребление – и есть тот самый "язык ненависти", за употребление которого в школах Англии и США педагогов сегодня уже сажают в тюрьму.



"ЛГБТ" – аббревиатура от названий т.н. "гендерных" групп: лесбиянки, гомосексуалы, бисексуалы, транссексуалы. Отдельной строкой в эту навязанную и противоестественную классификацию также включены нормальные люди под грифом "гетеросексуалы", что автоматически отменяет единственно верное деление на норму и патологию и уравнивает извращения с нормой в праве на существование.



Гомосексуальный репертуар ряда московских театров, полуподпольная "гей-олимпиада", "ЛГБТ-христиане", заполнившие эфиры радиопрограмм анекдоты, песни, клипы с персонажами, демонстрирующими гомосексуальное поведение, телеэфиры с извращенцами, у которых берут интервью и спрашивают мнение по различным вопросам, эстрадные и танцевальные номера, телесериалы и молодежные программы, явно или скрытно обыгрывающие тему гомосексуализма, и многое другое перевели прежде табуированное в сферу обсуждаемого, почти приемлемого, и вот-вот сделают желаемым.



В СМИ то и дело вбрасываются инфоповоды типа "в России расписали двух невест" или "впервые два гея зарегистрировали свой брак", которые взрывают общественное сознание, вводят население в состояние жесткого шока, но чем сильнее выражена изначально подогретая интернетом реакция, тем спокойнее затем восприятие индивидом новых известий на эту тему.



Хроника необъявленной войны



Анализ последних событий позволяет судить о том, что в России сейчас разворачивается ожесточенная борьба за победу "гендерной" идеологии, и полем сражения становится отечественное законодательство.



Началом наступления мирового содома, вероятно, следует считать 7 марта 2017 г., когда в России подписали Национальную стратегию действий в интересах женщин. Она создала новый политический субъект – феминизм, определила приоритет женских прав и соответствующую дискриминацию мужских. Главной целью Стратегии была названа "борьба с существующими в обществе стереотипами относительно роли женщины как матери и домохозяйки"; там же было указано на необходимость принятия в стране "гендерного" законодательства.



7 декабря в Общественной палате РФ прошла международная конференция "Гендерное равенство - революция или эволюция?", в которой приняли участие главный советник Европейской службы внешних действий по гендерным вопросам посол Мара Маринаки и посол ЕС в России Маркус Эдерер, выразивший надежду, что конференция станет новым импульсом для более тесного сотрудничества стран Евросоюза с Россией в части продвижения "гендерного" равенства.



16 декабря состоялся визит в Москву открытого содомита, главы гомосексуального фонда, английского певца Элтона Джона, который заключил в своей гримерке с российским министром здравоохранения договор "о еще более плотном сотрудничестве" с Минздравом РФ.



19 января министр здравоохранения России подписала приказ об ускоренном порядке выдачи справки об изменении пола человека.



Теперь для этого достаточно подать в ближайший психдиспансер заявление, а комиссия из трех врачей рассмотрит его и в течение 30 дней выдаст справку о "половой переориентации", с которой затем можно смело идти в ЗАГС.



Комментируя приказ, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков назвал это решение "беспечным" и пояснил: "Иными словами, госпожа Скворцова говорит, что она утверждает некую форму, согласно которой пол, который человеку дал Бог, может поменять министр здравоохранения росчерком пера. Судя по всему, она сама до конца не понимает, какой документ ею подписан, какую ответственность она на себя взяла – и политическую, и мистическую. Это не пустяковый документ".



20 января в интернет был вброшен снятый еще в октябре видеоролик, в котором ульяновские курсанты под композицию с названием "Удовлетворение" ("Satisfaction") танцевали в трусах, фуражках и ремнях в стиле вечеринки извращенцев.



Английские курсанты, которых якобы копировали россияне, в своем видео за год до того, действительно, танцевали в фуражках и трусах, но исключительно на тему "жизни в общаге": гладили белье, мели полы, приколачивали ножку кровати – никаких танцев в туалете, облизывания бананов, верчения пятыми точками и содомитских вечеринок в умывальнике.



Ульяновское видео не было случайным – изначально ролик назывался: "Почему не стоит летать на самолетах", а затем: "Как развлекаются пилоты между полетами".



Общество столкнулось с грамотно построенной спецоперацией, когда представители самой мужской профессии и носители, по определению, выраженной мужской модели поведения, продемонстрировали добровольный отказ от нее и предпочтение гомосексуальности. Этакий "гей-парад" в эфире.



Видео тут же стало вирусным, и в поддержку танцоров свои ролики записали курсанты других вузов, студенты, а также матери курсантов и некие безымянные пенсионерки, где они старательно скопировали все те же модели извращенного поведения.



26 января два содомита зарегистрировали в московском МФЦ свой "брак", заключенный ранее в Копенгагене, а СМИ тут же кинулись взахлеб рассказывать о "первой российской гей-семье". Гомосексуалисты были прекрасно осведомлены о внутренней инструкции МВД, которая позволяет в отдельных случаях пометку о браке российских граждан, заключенном за рубежом, переносить в документы на родине. В ней не было прямого запрета на однополый "союз", и они воспользовались этим пробелом.



"Брак" в итоге был аннулирован, а паспорта изъяты, но это теперь уже неважно: в общественном сознании произошла легитимизация гомосексуального "варианта семьи", общество это уже "проглотило, переварило и усвоило".



Сейчас в информационном пространстве нагнетается новая истерия: у Юлии Савиновских из Екатеринбурга, которая "просто удалила себе грудь", социальные службы по суду забрали двух сирот, ранее взятых ею с мужем под опеку. Либеральные СМИ, кричащие о "нарушении прав матери", умалчивают о том, что при этом она вела авторский блог от лица "трансгендера" (то есть человека, поменявшего пол), готовилась стать мужчиной, выехать с семьей на ПМЖ за рубеж, описывала весь этот процесс, и детей у нее забрали именно по причине того, что в итоге сироты окажутся в однополом союзе, который в России запрещен законом. Ксения Собчак записала эфир с "мамой, готовящейся стать папой", и пообещала дать ситуации "дополнительную огласку".



Что ждет нас завтра



На многочисленных телевизионных ток-шоу по поводу ульяновского ролика курсантов-летчиков ведущие одинаково похихикивали над ситуацией ("детишки пошалили"), откровенно смеялись над представителями старшего поколения – носителями традиционной морали и представителями профессионального сообщества, возмущенными десакрализацией символов профессии, размахивали летчицкими фуражками – мол, что тут такого, и впечатывали в сознание зрителей четкий вывод – "гомосексуальная поведенческая модель – это пустяки и просто юмор".



Ни одного психолога, психиатра, сексолога, демографа, политолога и просто адекватного аналитика в этих обсуждениях не было, а между тем речь шла вовсе не о "глупости мальчишек, которым не надо ломать судьбу".



Изменение судьбы у всех участников клипа все-таки состоялось – эти симпатичные накачанные мальчики продемонстрировали то, за что всего несколько лет назад были бы крепко побиты своими же товарищами, и теперь у них есть опыт гомосексуального поведения, а поведенческие модели никуда не исчезают, но, рано или поздно, претворяются в реальное действие.



Самое трагическое во всей этой истории то, что школа летчиков – это не балетная студия или секция фигурного катания, а чисто мужское пространство, и значит, перед нами – добровольный отказ от традиционной модели поведения, скатывание в патологию и бахвальство этим на весь мир.



Нужно с прискорбием признать, что проведенное с помощью ролика сканирование российского общества на предмет готовности принятия идеологии содома полностью удалось – как говорилось в фильме Шукшина, "народ к разврату готов".



Прямо сейчас перед нами разворачивается трагический финал. В Государственной Думе РФ с 2003 года находится принятый в первом чтении закон "О равенстве прав мужчин и женщин" – тот самый модельный закон о "гендере".



Попытка принять его во втором чтении в 2011 г. провалилась, но когда в 2017 г. глава думского комитета по вопросам семьи и женщин Тамара Плетнева несколько раз просила одного из авторов законопроекта, спикера Вячеслава Володина отозвать его, тот отказался под предлогом обязательного рассмотрения его Думой.



В октябре он дал поручение депутатам Оксане Пушкиной и Ирине Родниной подготовить поправки в закон о "гендере", а в думские фракции для рассмотрения было разослано предложение о назначении Пушкиной уполномоченной по "гендерному" равенству.



По сообщениям СМИ, депутаты Пушкина и Роднина намерены усилить в законопроекте приоритет женщин при продвижении по карьерной лестнице, увольнение мужчин при прочих равных условиях в первую очередь, "женские" квоты на высшие руководящие должности, проверку художественных и учебных произведений на "гендерную" предвзятость, административную ответственность за публичные оскорбления женщин и уголовную – за сексуальное домогательство на работе, большие штрафы за дискриминацию.



Особое внимание будет уделено борьбе с сексизмом, эйджизмом (от англ. "age" – возраст), харассментом (сексуальное домогательство, ухаживание против воли).



Также Пушкина выступила за отмену списка 456 запретных для женщин профессий (опасные и вредные производства), поскольку они хорошо оплачиваются.



В ноябре в Думе для работы над проектом была создана рабочая группа в составе: депутаты Ольга Окунева, Ирина Роднина, Татьяна Касаева, Елена Вторыгина, Павел Крашенинников, а также социологи и политологи Высшей школы экономики и МГУ им. М.В. Ломоносова.



Для понимания последствий принятия законопроекта пятнадцатилетней давности нужно знать его содержание и суть грядущих изменений.



Как будет выглядеть "дивный, новый мир"



Хотя законопроект о "гендере" официально называется "О равенстве прав мужчин и женщин", восстанавливать мужчин и женщин друг против друга нам всегда было чуждо.



Само по себе "равноправие женщин и мужчин" представлено в российском законодательстве более чем избыточно: Конституция (ст.19, 29, 34, 35, 36, 37), Трудовой кодекс, закон об образовании, Гражданский, Административный и Уголовный кодекс и т.п.



Настоящий смысл закона – легализация "гендера" (социального пола) и замена им пола биологического. Предполагается переориентирование общества на приоритет прав извращенцев, введение "гендерного" квотирования, "гендерной" экспертизы; "гендерного" баланса.



В обществе будет запрещена "гендерная" дискриминация, за этим станет следить Комиссия по вопросам "гендерного" равноправия, возглавляемая уполномоченным.



За нанесенную "гендеру" обиду (к примеру, отказ лесбиянке в приеме на работу в школу или поименование гомосексуалиста его истинным названием) "пострадавший" сможет подать жалобу "гендерному" уполномоченному, после чего "обидчик", в нарушение конституционной презумпции невиновности, будет обязан доказывать, что он не виноват.



"Гендерный" уполномоченный получит право проводить расследование и получать доступ к любым документам.



Комиссия по "гендерному" равенству для защиты от "гендерной" дискриминации сможет привлекать полицию, а при установлении вины может назначить компенсацию (от 100 до 500 тыс. руб., в отдельных случаях до 1 млн руб.) для выплаты непосредственно "лицу, считающему себя дискриминированным".



"Жертвы гендерной дискриминации" получат приоритетное право на первоочередное и бесплатное социальное обслуживание.



Впереди – разработка и реализация "Национального плана действий по внедрению "гендерного" равноправия"; организация "гендерного" образования и просвещения; защита общества от информации, оправдывающей "гендерную" дискриминацию; "гендерная" статистика; государственный доклад о положении дел в области "гендерного" равноправия; уголовное преследование за дискриминацию "гендерных" групп.



При этом отдельной строкой проходит грядущая "позитивная дискриминация" мужчин: для того чтобы уравнять соотношение "гендерных" групп, более многочисленная группа традиционного большинства будет подвергнута ущемлению прав, пока пропорции не сравняются.



Начнется общая дискриминация граждан по признаку приоритета "гендерных" предпочтений. На смену семье придут "лица с семейными обязанностями".



Все вышеописанное – всего лишь часть основных позиций закона, который сейчас готовится к принятию во втором чтении в Госдуме. Понимают или нет свою роль люди, которые рьяно его дорабатывают и уже делят новые "гендерные" должности, теперь не столь важно.



В результате принятия закона "О равенстве прав мужчин и женщин" в России будет запрещено говорить о безнравственности, обличать грех и называть порок его именем. За это ожидают огромные штрафы, уголовное наказание и тюремное заключение.



Интересно, что закон будет действовать в противовес принятым с подачи президента РФ "Стратегии национальной безопасности", "Стратегии государственной культурной политики", а также законам, защищающим детей от пропаганды гомосексуализма и усыновления в однополые семьи, интересам государства в сфере демографической и государственной безопасности. То есть он будет вступать в непримиримое противоречие с нашими традиционными духовно-нравственными ценностями.



Целью каждого человеческого сообщества, как правило, является получение власти. Гомосексуализм давно стал идеологией, которая удовольствуется лишь мировым господством. Многочисленные фонды его поддержки продвигают своих депутатов и президентов, меняют законодательную базу государств, переформатируют массовое сознание. Национальные государства не входят в планы мирового сообщества содомитов – управлять легче унифицированным обществом с едиными "ценностями" и общей территорией. И главная цель здесь – Россия, ведь узаконивание в ней содомии автоматически обрушит весь остальной христианский мир. Фраза "война с Россией" перестала быть прерогативой конспирологов – у войны новейшего времени "гендерное" лицо.



Людмила Рябиченко



16.02.2018 Источник - stoletie.ru

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