Российское Казачество переформатируют на новом Всероссийском съезде

08:43 18.02.2018 Патриарх Кирилл: История казачества не должна оставаться музейным экспонатом



В Москве проходит Большой круг российского казачества. В храме Христа Спасителя он собрал более полутора тысяч казаков со всей России из 80 регионов страны.



- Казачество не может ограничиваться возрождением внешней атрибутики и должно воспитывать в себе истинную доблесть, которая послужит благу Отечества, - заявил на открытии круга Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Он особо подчеркнул, что пришло время признать: "история казачества не должна оставаться музейным экспонатом", она должна стать частью современной истории, а казаки - частью современного общества.



Патриарх заметил, что "возрождение казачества в постсоветское время сопровождалось больше возрождением внешних атрибутов, но сегодня востребовано подлинное возрождение". Его глава Русской православной церкви видит в росте активности казачества в обществе, а "в центре жизни казака должна быть глубокая вера, с ней связаны все черты казачьей доблести".



- Чтобы вера была живой, необходимо соединять ее с жизнью, - продолжил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. - Ведь исполнение своего долга служить Родине - это обязательство, которое казак дает перед Богом.



Кирилла слушали представители войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, Казачьей партии России, молодежных казачьих организаций и представители Русской православной церкви, окормляющие казачьи общества.



Как ожидается, Большой казачий круг станет знаковым событием в новейшей истории. Он задуман как шаг к объединению разрозненных казачьих общин и организаций.

Владимир Емельяненко Источник - rg.ru

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