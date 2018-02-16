РосВыборы. Немолчаливый кандидат, - Р.Устраханов

06:01 18.02.2018 "Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожалею о том, что молчал". Сказанное в далеком 13-м веке сирийским ученым Абу-ль-Фараджем (и приписанное кем-то Игорю Губерману) безусловно применимо к Павлу Грудинину. Речь о его недавнем интервью популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю.



Пересказывать диалог Грудинина с Дудем полностью -- сотрясать воздух. Акцентируем внимание лишь на некоторых его частях. В интервью Павел Николаевич предстает перед зрителями в облике твердолобого марксиста, нечто вроде Павла Власова из романа Горького "Мать". С фальшивым восторгом объясняет преимущества социализма над капитализмом. Несет околесицу о торжестве ленинских идей в королевской Швеции и Финляндии. Называет Сталина лучшим правителем России за сто лет. Излагает все с таким неприкрытым желанием понравится выдвинувшей его КПРФ, что у слушателя возникает лишь одно ощущение -- "заливает" дядечка, как соловей на ветке.



Беседа с Дудем показала Павла Грудинина человеком, неплохо разбирающимся в торговле, но ничего не смыслящим в государственном строительстве. Примитивизм в рассуждениях продавца клубники бил не ключом, а извергался струями ржавого фонтана. Демонстрировал его никудышные познания ленинского учения о государстве, плохо освоенные за время учебы в советском сельскохозяйственном ВУЗе.



Кандидат в президенты пытался себя преподать эдаким красным директором, каким помнится Михаил Ульянов в фильме "Председатель". Но мешало все: и шикарная вилла в Испании, оформленная на сына, и акции компаний, и счета в зарубежных банках. Они постоянно мелькали перед Грудининым, как "мальчики кровавые в глазах" Бориса Годунова и никуда от них бизнесмен уйти не мог.



Позабавил нас ответ Павла Николаевича, что при Сталине он был бы Героем Социалистического Труда. При этом Дудь назвал Грудинина кулаком, показав свое полное непонимание данного термина. Ибо по революционной шкале кандидат на высокий пост проходил бы как стопроцентный буржуй. Тогда вопрос Дудя должен был звучать не кем бы Грудинин был, а где был. И до коллективизации Павел Николаевич в первые годы Советской власти вряд ли дотянул, если бы вовремя не улизнул в Европу от пролетарских разборок.



В целом, повеселил нас Павел Николаевич на славу! Тем не менее интервью с Дудем выявило общую тенденцию дня текущего. Фигура Генералиссимуса стала сегодня разменной монетой в руках одних, называющих себя левыми и других, позиционирующими себя правыми. Левые Сталина с энтузиазмом возводят -- правые, с тем же энтузиазмом, ниспровергают. Часто превращают споры в балаган с мордобитием на забаву публике. Однако ни "левые", ни "правые" толком не могут объяснить -- какое все ими будируемое соотносится с настоящим, что не получилось и у директора совхоза в его интервью.



Досужие рассуждения об актуальности уроков прошлого -- ни к чему не обязывающие пожелания. Решения, кои принимались в 30-е годы двадцатого века, отношения к действительности не имеют. Постоянно муссируемое про историю, которая должна учить -- не более, чем красивая фраза. Мы живем в свое время и оценка происходящего определяется его реалиями -- экономическими и научными, внутренними и внешними.



Соответственно в оценке Сталина следует исходить из времени той общественно-экономической формации, в которой генсек ЦК ВКП(б) находился. В ее рамках Иосиф Сталин -- государственный деятель, сравнить которого по масштабам и грандиозности дел можно лишь с Петром Великим. Сталин, как руководитель страны, вошел в систему постреволюционных отношений сформированных объективно, вне зависимости от его желания. Он не был участником заговора против Николая II, не был организатором Февральской революции и переворота в октябре.



Сталинские решения определялись уже сложившимися моделями общества и государства. В рамках того временного периода Сталина следует считать и эффективным менеджером, и мудрым государственным деятелем, при сопутствующем негативе, который отрицать нельзя. Но все это уже история, а раздувать какие-то страсти по прошедшему беспредметно. Единственный вывод из ушедшей эпохи -- отрицание революционного пути развития общества с абсолютным приоритетом эволюционного.



Возвращаясь к сомнительному "сталинцу". Не будем касаться грудининской программы "Двадцать ступеней вниз" или "Двадцать прыжков вперед" за бессмысленностью анализа предвыборной риторики. Поговорим о демагогии явной -- заявлении об отмене статьи 282 УК РФ. К слову сказать, призывы отмены статьи стали идеей фикс, хитом всех оппозиционных кандидатов.



Что возжелала эта публика? Она требует отменить ответственность за "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет". И это в государстве, в котором проживают представители около двухсот национальностей и многочисленных религиозных конфессий.



Подробно цитируем статью для тех, кто "клюнет" на популистский треп Грудинина и ему подобных. Памятник надо при жизни поставить инициатору внесения данной нормы в УК. Ибо статья -- барьер для провокаторов, врагов России, пытающихся втянуть страну в межнациональные, межконфессиональные, межсоциальные конфликты. Норма необходима и потому, что сегодня почти каждый россиянин обладает бесконтрольным средством массовой информации посредством свободного выхода в интернет. И рамки дозволенного должны быть четко обозначены. Причем здесь свобода слова?



Вообще разговоры о несвободе в России ничего кроме смеха у людей, знающих западный мир, не вызывают. "Если есть страна в которой могла бы обитать свобода -- то это есть Россия", -- говорит на "Эхе Москвы" господин Невзоров. А его в симпатиях к существующим порядкам заподозрить сложно. Действительно, свободы в России -- "свыше крыши", с избытком, переходящей иногда в откровенную вольницу. Куда до нас зарегламентированным Западной Европе и Соединенным Штатам!



Мы действительно самая свободная и лучшая страна в мире. Невероятная свобода СМИ, где уровень критиканства и просто информационной грязи зашкаливает все мыслимые пределы. Какая уж здесь несвобода! Но даже в широком море свободы необходимы свои берега, чтобы волны вольницы не переросли в разрушающее все революционное цунами, как это случилось в 1917-м.



Поэтому популистские заявления об отмене статьи 282 УК РФ предлагаем прекратить. Если действительно кандидат от КПРФ озабочен правоприменением статьи 228 УК РФ, предлагаем ему включить в свою программу пункт о возвращении Прокуратуре Российской Федерации право надзора за исполнением законов при рассмотрении дел в судах. Оно присутствовало в Прокуратуре Советского Союза и до настоящего времени успешно функционирует в прокуратурах Евросоюза. Это станет реальной конструктивностью, к чему призывает оппозицию Наш Президент.



А Павлу Грудинину, с его обильным и не всегда грамотным словоизвержением, советуем обратиться к опыту мудрого арабского правителя седьмого века. Тот приучал себя к молчанию тем, что во рту держал камешки. Впрочем, камешки Павел Николаевич может заменить клубникой. Клубника во рту Грудинина, как средство от излишней болтливости -- великолепный бренд и мощный предвыборный ход, который привлечет внимание не только электората, но и скупщиков клубники всего мира.



Устраханов Руслан Источник - ЦентрАзия

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