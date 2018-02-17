В Таджикистане ввели госмонополию на интернет

17:35 17.02.2018 Государственный интернет-провайдер "Таджиктелеком" теперь будет единственным продавцом интернет-трафика провайдерам и сотовым компаниям страны. Раньше провайдеры могли сами выбирать, где покупать интернет – в Кыргызстане, Узбекистане или Китае. Теперь им запретили это делать



В руководстве государственного интернет-провайдера считают, что никаких законов не нарушают и действуют только в соответствии с постановлением правительства "О создании Единого коммутационного центра связи". Через него должен идти весь трафик в стране.



Таджикские власти решили создать ЕКЦ в начале 2016 года – якобы для обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом и экстремизмом. Центр обошелся бюджету небогатой страны в 50 млн долларов и дал правительству и спецслужбам практически неограниченные возможности по контролю всех видов связи в стране. Спецслужбы теперь могут напрямую прослушивать все разговоры, контролировать и отслеживать интернет-трафик и выборочно отключать компании и отдельных пользователей по собственному желанию.



Однако о запрете провайдерам покупки трафика вне "Таджиктелекома" речи ранее не было.



Представители таджикских провайдеров и компаний мобильной связи отказываются комментировать ситуацию. Но говорят, что их поставили перед фактом и теперь ничего не изменишь.



"Они исполняют решение правительства о создании единого коммутационного центра. Я не думаю, что мы здесь можем что-то изменить, пока сверху не будет команды. Поэтому интервью давать тоже смысла не вижу. Говорить не о чем", – замечает Мухаммади Ибодуллоев, директор Общественного фонда "Гражданская инициатива интернет-политики".



А вот руководство мобильных компаний Таджикистана уже обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность решения. По их мнению, Единый коммутационный центр нужен именно для надзора и регулирования трафика, и это не означает, что государство, тем более член ВТО, имеет право монополизировать интернет. "Репортеры без границ" уже относят Таджикистан к "красной зоне" – то есть, к странам, где ситуация в сфере свободы прессы и свободы интернета неудовлетворительна.



Что касается жителей Таджикистана, то они говорят, что их не волнует, кто будет продавать трафик интернет-провайдерам: главное, по их словам, чтобы не росли цены, а скорость была повыше.



"Мне важно, чтобы интернет был доступен по цене, а кто будет провайдером – мне без разницы", – говорит один.



"Интернет меня вообще не устраивает, конечно. Но вообще думаю, что будет лучше в плане того, что будет все централизованно", – считает еще одна жительница Душанбе.



Но есть и те, кто опасаются, что в случае неполадок у "Таджиктелекома" они вообще могут остаться без связи. Ведь по новым правилам канал доступа только один – резервного нет.



"Лучше, конечно, иметь несколько провайдеров, чтобы был выбор, и переключаться, если не устраивает", – говорит одна из опрошенных на улицах Душанбе.

17.02.2018 Источник - rus.ozodi.org

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