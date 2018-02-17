Российские солдаты удачи – экскурс в историю ЧВК, - Д.Бабич

17:07 17.02.2018 Дмитрий Бабич: Наши солдаты удачи – экскурс в историю ЧВК



Добрее "пиратов двадцатого века"



Любителям позлорадствовать на тему закрытости российской власти брошен вызов: российский МИД подтвердил гибель 5 (пяти) россиян, принимавших участие в вооруженном конфликте в Сирии. Люди погибли "в результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии, но их гражданство необходимо подтвердить". Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Что такое deniability?



Можно предсказать следующий ход горящих ненавистью к "путинской России" разоблачителей. Они скажут: а что же вы раньше говорили, что рассказы о гибели двух или более сотен человек – дезинформация?! Люди-то погибли, и вы в этом признаетесь! Постойте: днем раньше неназванный представитель МИД сказал, что сообщения о гибели двухсот человек – неправда. А это и вправду была неправда: о гибели сотен людей речь и вправду не идет.



В современной западной информационной войне есть такое понятие - deniability. Приблизительно это можно перевести как "лазейка для отрицания". Официальные представители должны находить такие формулы для описания ситуации, которые не позволяли бы впоследствии обвинить их в прямой лжи. Нашим МИДом deniability была выдержана в полной мере.



А уже через несколько часов Мария Захарова дала более точную информацию:



"Материалы" о гибели десятков и сотен российских граждан – это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства – являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих", – заявила Мария Захарова на брифинге в четверг.



Не черно-белая ситуация



Ну вот, теперь давайте спокойно разберемся, что произошло и как можно с моральной точки зрения оценить случившееся.



Во-первых, сразу же снимем "белые одежды" с летчиков американских самолетов и явно подготовленных с участием США и НАТО артиллеристов, убивших наших граждан. Не будем превращать в ангелов и бойцов так называемых Сирийских сил защиты (SDF), противостоявших сирийской армии на земле и представляющих, если верить западным СМИ, курдское меньшинство Сирии. Авиаторы и инструкторы огневого боя из США находятся в Сирии незаконно, поскольку есть только два варианта для иностранного военного законно оказаться в чужой стране – или по решению Совбеза ООН, или по приглашению правительства этой страны.



Для Сирии американцы не могут предъявить ни первого варианта, ни второго. Они находятся в Сирии как оккупанты, поддерживающие сепаратистское вооруженное восстание. Одной из составляющих этого восстания являются курды. С этими сепаратистами сирийское правительство, в отличие от ситуации Порошенко с Донбассом, вело и вдет переговоры – при помощи России. Тем не менее сепаратисты при ОТКРЫТОЙ поддержке иностранцев из США, Саудовской Аравии и других стран продолжают противостоять законной сирийской армии и ее законно позванным союзникам из-за рубежа (в том числе российским). Ничего законного и ничего морального в этих действиях нет. Это о тех, кто стрелял.



Во-вторых, о тех, в кого стреляли. Давайте не будем впадать в истерику от слова "наемники". Тем более что на Западе первыми выдумали для этого явления прилично звучащее название – "служащие частных военных компаний" (private military companies - ЧВК). И давайте сразу отметим, что российские представители не избегали темы частных военных компаний (ЧВК) в своих публичных выступлениях. Не далее как месяц назад, 15 января 2018 года, в своей пресс-конференции по итогам 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента о ЧВК, отметил, что "такая практика распространяется", напомнил об американской ЧВК Blackwaterи, предложил, говоря о российских ЧВК, "создать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих на частные военные компании в других странах".



Нужны солдаты не из "белых" списков



Конечно, было бы здорово, если бы люди вдруг бросили воевать по всему миру. Прекратились бы тогда заодно с объявленными войнами и так называемые "непубличные конфликты малой интенсивности", и попытки западных стран проводить "смены режимов" вооруженным путем. То есть – прекратились бы тайные войны. Но увы, войны идут, и часто эти войны являются необъявленными (США, например, с 1940-х годов никому не объявляли войну, хотя конфликты с участием американцев исчислялись с тех пор даже не десятками, а сотнями).



А значит России порой приходится посылать в зону боевых действий бойцов, которые, что называется, "в списках не значатся". Так бывало и раньше, причем воевать приходилось таким образом и за цели очень благородные: советские военные добровольцы, отправленные в 1936-1939 году на гражданскую войну в Испании, боролись с генералом Франко, союзником Гитлера, не имея ни документов, ни советских знаков отличия. С формальной точки зрения, и эти антифашисты были "наемниками": чтобы сражаться и жить, им нужна была и еда, и одежда, и медикаменты – и за все это кто-то платил. Вот такой вот ужас: за смертельный риск вооруженные люди без документов получают деньги – или хотя бы то, что на деньги можно купить!



Так что, надо было позволить Франко превратить Испанию в большой удобный плацдарм для походов Адольфа Гитлера? Или послать туда без обиняков Красную Армию на кораблях Черноморского флота, рискуя начать Вторую мировую войну на 5 лет раньше 1941 года? Ясное же дело, что против такой очевидной "экспансии большевизма" выступили бы все тогдашние европейские страны и США – причем выступили бы с оружием в руках.



Для сохранения deniability



Вот для действий в таких ситуациях, когда и вмешаться в конфликт нужно, и вожделенную deniability сохранить, и придуманы были частные военные компании – ЧВК.



Технология ЧВК не нами придумана. Применялась она и Францией, и США, и Великобританией с 1960-х годов – в войнах в Африке, на Ближнем Востоке, даже в Тихом океане. Когда государство не может провести открытую военную операцию, оно поручает это дело частной военной компании – проводит "аутсорсинг", как нынче выражаются бизнесмены.



В книге военного аналитика телеканала "Звезда" Ивана Коновалова "История современного наемничества. "Дикие гуси" и частные военные компании" (М., "Вече", 2017) эта технология описана в деталях. Вырабатывалась эта методика тайной войны путем проб и ошибок. Описывая уже первые случаи применения ЧВК против сил "лучшего друга СССР" Патриса Лумумбы в бывшем Бельгийском Конго, Иван Коновалов отмечает, что СМИ социалистических стран, а заодно и западные либералы обзывали приехавших в Конго французских и английских бойцов ЧВК последними словами. И "подлыми наемниками" их называли, и "отбросами общества", и даже "бешеными псами войны на службе империалистов". ("История современного наемничества", стр. 11). Тем не менее, как отмечает Коновалов, на самом деле и у французских бойцов ЧВК, поддержавших прозападного губернатора одной из конголезских провинций Моиза Чомбе, тоже были свои убеждения. И жизнями они рисковали не только из-за денег, но и потому, что видели себя "борцами с коммунизмом, ведущими бой на последнем рубеже цивилизации".



Нам бы Чомбе кирпичом бы...



Благодаря мощной пропагандистской атаке в советской прессе ("Нам бы Чомбе кирпичом бы" – строки одного известинца той поры) в памяти советских людей осталось черно-белое видение конфликта в Конго. Получалась упрощенная картинка: добрые бедные повстанцы из стран "третьего мира" против жестоких тренированных "псов войны" из европейских государств, жаждущих только денег.



Видение Коновалова более тонко: он явно сочувствует своим героям, видя в действиях "наемников" не только материальные мотивы. Не секрет, например, что множество воевавших за Чомбе бывших солдат Французского Легиона затаили вполне обоснованную, принципиальную обиду на президента Шарля де Голля, а заодно и на весь склонный к смеси голлизма и левизны французский политический класс. Так что действовали в Африке эти "наемники" по убеждению, а не только из-за денег. В чем была их обида?



Прекратив, вопреки обещаниям, войну против арабских повстанцев в Алжире в 1962-м году, бывший генерал французской армии Шарль де Голль, с их точки зрения, сдал Алжир и предал армию, не дал ей довести войну до победного конца. Уже в третий раз за четверть века французские военные чувствовали себя преданными собственным политическим руководством: сначала при унизительном поражении, нанесенном им немецкими нацистами в 1940-м, потом в 1950-е во Вьетнаме, а в начале шестидесятых – и в Алжире. "Для них война в Конго была продолжением крестового похода против коммунизма",- отмечает Коновалов.



Островной рай для солдата удачи



Впрочем, описывая путч, устроенный в 1978 году легендарным французским "солдатом удачи" Бобом Денаром на Коморских островах, Коновалов не обходит молчанием ни жестокость французского наемника, ни опереточный характер приведенного им к власти режима. (Высадившись на расположенных рядом с Мадагаскаром островах с парашютным десантом, Боб Денар объявил своих коллег упавшей с небес исламской "освободительной армией", а себя – ее командующим Саидом Мустафой.) 11 лет Боб Денар определял жизнь Коморских островов – сначала как министр обороны Федеральной Исламской Республики Коморских Островов, а потом как владелец крупнейшей на островах частной компании. Свержение некоронованного коморского властителя Денара в 1989 году, попытку возврата к власти в 1995-м и тихую смерть в Париже в 2007-м Иван Коновалов в своей книге "История современного наемничества" описывает как запоздалую, но в чем-то справедливую месть судьбы. В итоге Денара арестовали и обезвредили не ненавидимые им коммунисты, а регулярные французские войска – те самые, которые столько лет все готовились к схватке с коммунистической Советской Армией.



Эпилог в нашу пользу



Еще не ясны все детали приключившейся с сотрудниками российской ЧВК в Сирии трагедии. Но совершенно очевидно, что наши бойцы взяли все лучшее от западных "солдат удачи" двадцатого века, не унаследовав главных недостатков своих западных предтеч – жадности, склонности устанавливать свои собственные режимы, неуважения к местному населению.



Судя по интервью в газете "Совершенно секретно", многие из сотрудников российских ЧВК – бывшие советские военные. У них, как и птенцов гнезда Денара, были свои основания обижаться на политиков – прежде всего на Горбачева и, возможно, на Ельцина. И наверняка у них были убеждения, за которые они были готовы отдать жизнь. Остановить наступление в Сирии уродливого альянса западных неолибералов с суннитскими фундаменталистами – задача более чем достойная. О такой не мог и мечтать старомодный антикоммунист Боб Денар, пугавший мир сталинскими ветряными мельницами в эпоху Горбачева.



Дмитрий Бабич – журналист-международник, обозреватель МИА "Россия сегодня", специально для ИА "Реалист"

17.2.18 Источник - realtribune.ru

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