|Казахстанские боксеры в матч-спарринге настучали узбекам - 9:1
17:03 17.02.2018
Казахстанские боксеры с разгромным счетом победили соперников из Узбекистана
17 февраля 2018, 15:47
Матчевая встреча завершилась с разгромным счетом 9:1.
Боксеры сборной Казахстана разгромили в матчевой встрече соперников из Узбекистана, сообщаеют Vesti.kz.
В этом противостоянии после определенного перерыва вернулись на ринг олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и победитель мирового турнира Кайрат Ералиев.
Левит и Аманкул помогли сборной Казахстана по боксу одержать волевую победу над Узбекистаном
Матчевая встреча завершилась с разгромным счетом 9:1. В одном из поединков Куан Куатов выиграл бой досрочно, отправив соперника в тяжелый нокдаун. Узбекский боксер отказался от продолжения борьбы, ему было засчитано поражение техническим нокаутом.
Казахстан - Узбекистан (полужирным выделены победители)
До 49 килограммов
Ержан Жомарт - Аброрбек Абдусаламов
До 52 килограммов
Азат Махметов - Абдулло Кучкаров
До 56 килограммов
Кайрат Ералиев - Баходир Баратов
До 60 килограммов
Саматали Тольтаев - Сулаймон Латипов
До 64 килограммов
Куан Куатов - Жавохир Собиров
До 69 килограммов
Данияр Елеусинов - Фуркат Шамуратов
До 75 килограммов
Ерик Альжанов - Фанат Кахромонов
До 81 килограмма
Бек Нурмагамбет - Дильшод Рустемов
До 91 килограмма
Нурбол Алтаев - Жамшид Абдуллаев
Свыше 91 килограмма
Нурлан Сапарбай - Профсор Роримша
Добавим, что боксеры Казахстана проведут сегодня, 17 февраля, еще одну матчевую встречу - против России. Турнир трех сборных проходит в академии AIBA в Алматинской области и завершится 19 февраля.