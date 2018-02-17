Казахстанские боксеры в матч-спарринге настучали узбекам - 9:1

17:03 17.02.2018 Казахстанские боксеры с разгромным счетом победили соперников из Узбекистана



17 февраля 2018, 15:47



Матчевая встреча завершилась с разгромным счетом 9:1.



Боксеры сборной Казахстана разгромили в матчевой встрече соперников из Узбекистана, сообщаеют Vesti.kz.



В этом противостоянии после определенного перерыва вернулись на ринг олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и победитель мирового турнира Кайрат Ералиев.



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Матчевая встреча завершилась с разгромным счетом 9:1. В одном из поединков Куан Куатов выиграл бой досрочно, отправив соперника в тяжелый нокдаун. Узбекский боксер отказался от продолжения борьбы, ему было засчитано поражение техническим нокаутом.



Казахстан - Узбекистан (полужирным выделены победители)



До 49 килограммов

Ержан Жомарт - Аброрбек Абдусаламов



До 52 килограммов

Азат Махметов - Абдулло Кучкаров



До 56 килограммов

Кайрат Ералиев - Баходир Баратов



До 60 килограммов

Саматали Тольтаев - Сулаймон Латипов



До 64 килограммов

Куан Куатов - Жавохир Собиров



До 69 килограммов

Данияр Елеусинов - Фуркат Шамуратов



До 75 килограммов

Ерик Альжанов - Фанат Кахромонов



До 81 килограмма

Бек Нурмагамбет - Дильшод Рустемов



До 91 килограмма

Нурбол Алтаев - Жамшид Абдуллаев



Свыше 91 килограмма

Нурлан Сапарбай - Профсор Роримша



Добавим, что боксеры Казахстана проведут сегодня, 17 февраля, еще одну матчевую встречу - против России. Турнир трех сборных проходит в академии AIBA в Алматинской области и завершится 19 февраля. Источник - Vesti.kz

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