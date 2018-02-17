Продажа аэропорта Семея признана незаконной

15:10 17.02.2018 Масштабная реконструкция воздушной гавани ведется уже второй год.



Аэропорт Семея пытаются вернуть в государственную собственность. В начале этого года движимое и недвижимое имущество воздушной гавани было продано через аукцион одной из частных компаний. Узнав об этом, руководство области подало иск в суд на "Семейавиа", сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".



На днях прошло судебное заседание, где сделку признали незаконной.



Масштабная реконструкция воздушной гавани ведется уже второй год. На ремонт стратегического объекта по программе "Нұрлы жол" выделено 10 миллиардов тенге. Завершить все работы местные власти планируют в этом году.



Ермак Салимов, аким г. Семея:



- В судебном порядке, с иском от акима области конкурсный управляющий сегодня вернул обратно то здание, которое он продал. Теперь по процедурам должны пройти новые торги, и государство в лице СПК должно выкупить себе его.



17 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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