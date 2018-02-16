МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану и требует отпустить своего горе-депутата

13:53 17.02.2018 Поводом послужила спецоперация на юге РК.



МИД Кыргызстана вручил ноту консулу Казахстана для получения сведений по задержанию кыргызстанцев в Казахстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.



Ввиду появления в ряде СМИ информации о том, что 15-16 февраля 2018 г. в результате проводимой казахстанской стороной контртеррористической операции, в Республике Казахстан было задержано 29 граждан, в том числе, по неподтвержденной информации 2 граждан Кыргызской Республики, Министерство сообщает следующее.



В экстренном порядке вечером 16 февраля т.г. в Министерство был приглашен Консул Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике Е.Абишев.



В ходе встречи Е.Абишеву была вручена Нота МИД Кыргызской Республики относительно подтверждения или опровержения данных сведений, а также, в случае подтверждения, дачи информации о личностях задержанных, предоставлении полной информации и соответствующих разъяснений обстоятельств произошедшего.



Информация казахстанской стороны ожидается. Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики держат данный вопрос на контроле. Источник - zakon.kz

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