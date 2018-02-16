РосПравительство Медведева продолжает держать в американских гос-облигациях более $100 млрд (Китай - $1,184 трлн!)

13:46 17.02.2018 Россия увеличила вложения в гособлигации США на 19%



Россия в декабре 2017 года сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $102,2 млрд, однако за год эти вложения все равно выросли - на 19% или на $16,1 млрд, свидетельствуют данные Минфина США.



Согласно информации ведомства, в ноябре 2017 года вложения России в гособлигации США составляли $105,7 млрд, что незначительно отличается от данных за октябрь - $105 млрд.



Больше всего средств в американских ценных бумагах в прошлом году Россия хранила в мае - $108,7 млрд. В декабре 2016 года Россия располагала пакетом в размере всего $86,1 млрд.



На текущий момент Россия находится на 15-м месте среди стран по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,184 трлн.



На втором месте идет Япония с $1,061 трлн, а тройку замыкает Ирландия - $326,5 млрд.



Иностранные государства владели в декабре 2017 года ценными бумагами США на сумму $6,31 трлн, тогда как в декабре 2016 года эта же общая сумма составляла $6,006 трлн.



Таким образом, иностранные государства увеличили свои вложения на примерно 5%, что почти в четыре раза ниже, чем Россия.



Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.



Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными. Источник - ktovkurse.com

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