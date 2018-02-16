Голодающим в тюрьме кыргызским оппозиционерам-госзаговорщикам вставили капельницу

13:25 17.02.2018 Держащие голодовку оппозиционеры начали принимать капельницу



Сегодня 18 дней, как заключенные политики держат сухую голодовку. До этого оппозиционеры заявляли, что в случае невыполнения их требований они откажутся от капельницы.



Сегодня поступила новость, что Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков начали принимать капельницу. Об этом сообщили из ГСИН.



По информации Комитета защиты прав заключенных, участникам акции голодовки необходим медицинский присмотр. По словам правозащитницы Зульфии Марат, среди 3-х голодающих самое тяжелое состояние у Бектура Асанова. У него потрескались губы, кровоточат десны. Адвокат видел его вчера.



Напомним, Бектур Асанов содержится в исправительной колонии №47. Кадырова и Карыбекова перевели в СИЗО-1.



Напомним, указанные оппозиционеры были задержаны по обвинению в попытках насильственного захвата власти, Кадыров и Асанов приговорены к 12, Карыбеков – к 20 годам лишения свободы.



Своей голодовкой они требуют отставки главы ГКНБ. Источник - super.kg

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