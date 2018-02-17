 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.02.2018
17:35  В Таджикистане ввели госмонополию на интернет
17:07  Российские солдаты удачи – экскурс в историю ЧВК, - Д.Бабич
17:03  Казахстанские боксеры в матч-спарринге настучали узбекам - 9:1
15:10  Продажа аэропорта Семея признана незаконной
13:53  МИД Кыргызстана направил ноту Казахстану и требует отпустить своего горе-депутата
13:46  РосПравительство Медведева продолжает держать в американских гос-облигациях более $100 млрд (Китай - $1,184 трлн!)
13:25  Голодающим в тюрьме кыргызским оппозиционерам-госзаговорщикам вставили капельницу
13:01  Погибшие в Сирии рос-бойцы ЧВК Вагнера не наемники, а герои! - Олег Царев
12:51  Социальные сети не должны быть полем для религиозной полемики, - Г.Раздыкова
12:16  Прославленную Кырспортсменку - боксершу В. Шевченко КырПарламент наградил... именными часами
12:11  Задержанным в Казахстане КырДепутатом оказался греко-римский борец от фракции "Кыргызстан" Асылбек уулу
10:16  В Мексике вертолет с главой МВД А.Наваррете рухнул на шоссе, - министр жив, есть жертвы
08:57  Казхастан-2018: страсти по грантам
08:56  О национальной идентичности и человеческом капитале в Узбекистане, - А.Ильхамов
08:51  Страна победившей капитуляции. Есть ли дно у низкопоклонничества перед Западом? - С.Смагин
08:47  Крым взбунтовался против "китайского нашествия"
08:41  В Сирии у ДАИШ есть/был "Казахский джамаат" в городе Шаддад, - как врач из Ставрополя стал джихадистом
08:33  Депутат Парламента Киргизии "Д.А" задержан в результате спецоперации в Казахстане
08:22  Экс-жену Пескова (кремлевского Псаки) увольняют с хлебной должности в Париже
00:23  Пятница, тринадцать: Минюст США назвал россиян, "сделавших Трампа президентом"
00:06  Мирзиеев закрыл старейший журнал ЦА "Экономический вестник Узбекистана" ("Народное хозяйство Туркестана")
00:05  Мирзиеев даст $100 млн лояльным таджикским бизнесменам
Пятница, 16.02.2018
20:51  Forbes назвал богатейших людей Китая: от девелопера Хуэя до текстильщика Ван Вэя
20:06  Арабы развязывают газовую войну против России и США
17:54  По коням! Названа дата 3-х "Всемирных игр кочевников" - 2/09/18
16:06  Экс-главы "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны" (Сексенбаев и Досымбеков) сели на 3 и 7 лет, соответственно
16:00  Кыргызский ак-калпак: статус культурного символа и запрет на импорт
15:59  В Казахстане создан военно-патриотический клуб "Номад"
15:47  Российский "Лукойл" пытается вклиниться в каспийский шельф Казахстана
15:22  Загадка легендарных киммерийцев. Кто правил степью до скифов
15:20  Советская власть и казахстанская государственность, - Д.Ашимбаев
15:15  Вышел в свет труд Берика Абдыгалиулы "Военные формирования Алаш-Орды (1917-20 гг.)"
15:14  Капитализм умирает, но тащит нас за собой - в могилу, - А.Елисеев
15:11  Финальное 30-летие капитализма. Война эпохи конца света уже идет, - А.Фурсов
15:10  Пожизненное для педофилов. Кривозащитники - против, разумеется
14:01  Пуля вышла из глаза... Каз-бизнесмен Токмади сознался, что лично убил банкира Татишева
13:50  Бывший вице-премьер Шоисматов станет новым послом Ташкента в Душанбе
13:48  В Генпрокуратуре Узбекистана создано девять новых управлений
13:43  Китай обиделся на Россию из-за своего авианосца, - В.Тучков
13:37  Самолет турецких ВВС разбился близ Измира, погибли два пилота
11:11  Казахстанские мечети нуждаются в перезагрузке, - С.Исабаева
09:53  Рахмон учредил Премию за особый вклад в развитие демократии "Лидер нации - Эмомали Рахмон" (не юмор)
09:05  Неубывающий внешний долг Кыргызстана, - Мирлан Байгончоков
09:03  Жидкая "оттепель". Узбекский вопрос: станет ли все снова, как при Каримове? - Е.Садовская
08:59  Латинизация - топорная попытка отрубить последнюю связь между странами ЦА и Россией, - Эсен Усубалиев
08:54  Огребшие от турок курды согласились на ввод армии Асада в "свой" Африн
08:45  Западные и либерСМИ смакуют гибель российских добровольцев-"вагнеровцев" в Сирии
08:33  Гагаузскую автономию лишают полномочий. РумыноМолдова ищет приключений на свою.., - С.Гамова
08:24  Турция дает Тиллерсону последний шанс. Анкара не намерена церемониться с американской политикой в Сирии, - "НГ"
08:18  В Казахстане за прошлый год заблокировали девять тысяч "вредных" сайтов
08:15  Арабские инвесторы нашли добычу в России. Фонд Mubadala покупает долю в "Газпромнефти-Восток"
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Погибшие в Сирии рос-бойцы ЧВК Вагнера не наемники, а герои! - Олег Царев
13:01 17.02.2018

Они наемники? - о погибших в Сирии русских бойцах

Вчера МИД России признал возможную гибель 5-ти россиян в ходе авиаударов ВВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор, жители Донбасса в озвученную цифру потерь не входят. Эта трагедия вызвала ожесточенные споры в СМИ и соцсетях. Депутат последней легитимной Верховной рады и экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев прокомментировал происходящее.

У меня погибли знакомые в Сирии. Не хотел писать об этом. Идет война, а я уверен в том, что против России сейчас идет война по всем фронтам, и во время войны надо аккуратно говорить о потерях. По той же причине не буду говорить (можете не спрашивать), сколько наших погибло в том бою. Не буду говорить, не потому что не знаю.

Я пишу потому, что меня переполняет чувство гадливости к сытым экспертам, которые сейчас на разных каналах говорят о том, что "погибли - ну и что". Что, мол, они были наемниками. Они получали деньги за свою работу и знали, на что шли.

Дорогие мои. Я знаю, как ребята попали в Сирию. Я знаю, с каким невеселым настроением мои знакомые с Донбасса после заключения Минских соглашений летели в Сирию. Поверьте мне, летели они туда не за "длинным рублем". Они, возможно, не разбираются в большой политике, но они Родину поехали защищать туда, где им сказали для страны нужнее. И не надо их сравнивать с американскими ЧВК. Спецы знают, сколько получают у них сотрудники частных военных компаний. Их солдат в ЧВК за
день участия в военных действиях получает больше, чем наши за месяц, а то и два. Запомните раз и навсегда. Отнеситесь к этому как к факту.

Наши воюют не за деньги. Погибли русские парни, а про них говорят - наемники! Неважно, откуда они родом - с Украины, Донбасса или России. Они русские. По духу - русские, независимо от места рождения.

Благодарите таких ребят за то, что они есть. Именно благодаря таким, как они, страна пока не рассыпалась. Именно они обеспечивают нам всем, включая этих экспертов, которые умничают о наемниках, политикам, чиновникам, олигархам условно сытую и спокойную жизнь. Обеспечивают жизнь и тем, кто сейчас говорит: "зачем они туда поехали?". Солдат не должен обсуждать приказы. Поступил приказ - в Сирию, они поехали в Сирию. Именно поэтому они - солдаты, а не наемники. Именно потому, что поехали по приказу, а не за деньги. Горе стране, если не останется тех, кто готов выполнить такой приказ.

Скорблю о погибших вместе с их товарищами и родными. Раненым скорейшего выздоровления!

Олег Царев

17.02.2018

Источник - rusvesna.su
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518861660
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  