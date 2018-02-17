Погибшие в Сирии рос-бойцы ЧВК Вагнера не наемники, а герои! - Олег Царев

13:01 17.02.2018 Они наемники? - о погибших в Сирии русских бойцах



Вчера МИД России признал возможную гибель 5-ти россиян в ходе авиаударов ВВС США в сирийской провинции Дейр эз-Зор, жители Донбасса в озвученную цифру потерь не входят. Эта трагедия вызвала ожесточенные споры в СМИ и соцсетях. Депутат последней легитимной Верховной рады и экс-председатель парламента Новороссии Олег Царев прокомментировал происходящее.



У меня погибли знакомые в Сирии. Не хотел писать об этом. Идет война, а я уверен в том, что против России сейчас идет война по всем фронтам, и во время войны надо аккуратно говорить о потерях. По той же причине не буду говорить (можете не спрашивать), сколько наших погибло в том бою. Не буду говорить, не потому что не знаю.



Я пишу потому, что меня переполняет чувство гадливости к сытым экспертам, которые сейчас на разных каналах говорят о том, что "погибли - ну и что". Что, мол, они были наемниками. Они получали деньги за свою работу и знали, на что шли.



Дорогие мои. Я знаю, как ребята попали в Сирию. Я знаю, с каким невеселым настроением мои знакомые с Донбасса после заключения Минских соглашений летели в Сирию. Поверьте мне, летели они туда не за "длинным рублем". Они, возможно, не разбираются в большой политике, но они Родину поехали защищать туда, где им сказали для страны нужнее. И не надо их сравнивать с американскими ЧВК. Спецы знают, сколько получают у них сотрудники частных военных компаний. Их солдат в ЧВК за

день участия в военных действиях получает больше, чем наши за месяц, а то и два. Запомните раз и навсегда. Отнеситесь к этому как к факту.



Наши воюют не за деньги. Погибли русские парни, а про них говорят - наемники! Неважно, откуда они родом - с Украины, Донбасса или России. Они русские. По духу - русские, независимо от места рождения.



Благодарите таких ребят за то, что они есть. Именно благодаря таким, как они, страна пока не рассыпалась. Именно они обеспечивают нам всем, включая этих экспертов, которые умничают о наемниках, политикам, чиновникам, олигархам условно сытую и спокойную жизнь. Обеспечивают жизнь и тем, кто сейчас говорит: "зачем они туда поехали?". Солдат не должен обсуждать приказы. Поступил приказ - в Сирию, они поехали в Сирию. Именно поэтому они - солдаты, а не наемники. Именно потому, что поехали по приказу, а не за деньги. Горе стране, если не останется тех, кто готов выполнить такой приказ.



Скорблю о погибших вместе с их товарищами и родными. Раненым скорейшего выздоровления!



Олег Царев



17.02.2018 Источник - rusvesna.su

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