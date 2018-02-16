Социальные сети не должны быть полем для религиозной полемики, - Г.Раздыкова

12:51 17.02.2018 Интервью с директором Павлодарского Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Гульназ Раздыковой.



- Гульназ Максутовна, на сегодняшний день в социальных сетях бурно обсуждаются споры вокруг ношения платков в школах. Особенно всколыхнула сети новость о женщинах в черных одеяниях совершающих намаз на снегу в г.Актобе. Что это, острая необходимость в совершении поклонения или протест против общества?



- Конечно, в вопросах веры нельзя судить категорично. Мы не можем отрицать, что среди выступающих в защиту платков есть и представители традиционного ислама. Но посмотрите, на идеологов, главных вдохновителей этих битв в социальных сетях, с фанатичным рвением отстаивающих якобы права мусульман. Мы наблюдаем, что они сами путаются в объяснениях. То они твердят о том, что женщины были вынуждены совершить намаз, так как наступило время, то говорят, о том, что это был акт протеста против запрета на ношение платков в школах. Думаю, только из этого уже можно сделать вывод. Женщины даже не понимают, что являются всего лишь орудием, мелкими пешками в чьей-то большой игре, заложницами опасного заблуждения. И одна из главных причин слепого подчинения женщин своим идеологам - религиозное и правовое невежество.



Считаю, что в случае с платками идеологи раскачивают наше общество, сыграв на фанатизме женщин. Раздувая скандалы, они показывают женщин чуть ли не героинями, жертвами жестокого отношения со стороны государства.



- С какой целью это делается? Чего они добиваются идеологи деструктивных течений?



- Однозначно, они добиваются раскола в обществе. Это даже не религиозное явление. Прикрывшись религией, идеологи определенных групп, собирают вокруг себя людей, чтобы подорвать доверие к государству, правительству и т.д. Хотя мы живем в светской, цивилизованной стране, они не хотят считаться с принятыми в обществе нормами поведения. Так, в открытую,добиваясь выполнения их условий, они могут пойти и дальше. Если они раньше распространяли сплетни об имамах, теперь уже выступают с резкой критикой против министерств и правительства. В данном случае, женщины в черных одеяниях стремятся возродить традиции арабов в одежде, которые существовали тысячи лет назад. При чем, они игнорируют требования Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева в отношении черной одежды. И дело здесь даже не во внешних атрибутах. Страшнее всего, сущность "вовлеченных"людей, которые бросают вызов всему обществу. Постоянное недовольство, распространение смуты среди людей – и есть признаки деструктивных течений. "Помогите, попирают права мусульман, запрещают молиться", - кричат они во всех соцсетях. К сожалению, люди, которые только встали на путь ислама, верят им, сочувствуюти даже становятся на их сторону.



- Не опасно ли это для психики самих девочек-школьниц, которые невольно становятся участницами этих событий?



- Безусловно, это очень вредит детской психике. Потому что, к сожалению, дети становятся заложниками данной ситуации. Когда родители буквально вталкивают своих детей в поле конфликта. Надо учитывать, что разногласия не ограничиваются стенами школ, ведь родители продолжают обсуждать данную ситуацию дома при детях. Отсюда возникают психотравмы. Тем более хочу Вам по опыту сказать, что дети, выросшие в таких семьях, обычно "наедаются" религии и, повзрослев, буквально бегут от своих родителей. Социализирующую роль общества никто не отменял. Есть хорошее выражение: "Дети больше похожи на свое время, чем на своих родителей", это значит, что социализация влияет на формирование личности значительно больше чем генетически заложенные особенности характера, которые по сути проявляются тогда, когда физический рост заканчивается.



Мы не отрицаем каноны шариата о том, что женщина должна прикрывать тело, кроме лица и кистей рук. По данному поводу есть решения Духовного управления мусульман Казахстана, где все четко и ясно прописано. Фетвы ДУМК должны быть общественным и религиозным ориентиром для всех мусульман Казахстан.



- Но в последнее время некоторые из их сетевых блогеров стали применять слова "кимешек", "ақжаулықтыаналар". Может быть они дерадикализуются?



- Хотелось бы верить в это, но посмотрите, где происходят скандальные события со школьными платками и совершением намаза на улице. Именно в западных областях Казахстана, где количество адептов намного больше по сравнению с другими областями. Следует отметить, что благодаря работе моих коллег, теологов, имамов, общественных и неправительственных организаций, там сейчас наблюдается позитивная динамика в сторону оздоровления религиозной ситуации.



Да, в последнее время радикалы стали мимикрировать, дозированно изображать из себя патриотов. Объявили так называемую "такийю". Ранее я рассказывала об этом. То есть они стали скрывать свое вероубеждение, ради сохранения идеологии. Но все равно их можно распознать. Если человек пропагандирует негативное отношение к нашим имамам, говорит, что они малообразованны, называет светских людей, представителей власти "кафирами", "мракобесами", "невеждами" и т.д., то это уже пропаганда враждебности. Это своего рода оскорбительно-нападательная тактика. Думаю, они руководствуются правилом "лучшая защита-это нападение". Но весь парадокс ситуации в том, что на них никто не нападает. Они такие же граждане нашей страны, как и мы с вами, проблемы общества, которые мы поднимаем, актуальны и для них. Поэтому не должно быть искусственной изоляции. Ведь интересы всего общества, будут всегда первичны при принятии решений государством, тем более в такой чувствительной сфере, как религиозные политика. Поэтому мы четко должны разделить "зерна от плевел".



Да, они позиционируют себя защитниками мусульман, но на самом деле – это представители чуждой идеологии. Социальные сетив этом плане очень прозрачны. В любом случае, любые посты и комментарии - это продукт интеллектуальной деятельности человека. Под разными никами может "сидеть" один и тот же человек, и создавать видимость общественного обсуждения. И еще хочу отметить одну закономерность, что они буквально "живут" в социальных сетях. То есть в любое время суток могут буквально "съесть" неугодного им комментатора. Иногда это больше напоминает работу слаженной команды, участники которой, как коршуны налетают на собеседника. К сожалению, у нас нет еще такой четко выстроенной работы в социальных сетях, скудность контпропагандистких материалов, постов и т.д. Они очень активно ведут пропаганду через соцсеть "ВКонтакте", который буквально "кишит" салафитскими текстами, книгами и демотиваторами.



В основном, это последователи скандально известного проповедника ИбнаТеймия и Абдул Вахабба. И не обязательно этот человек может являться приверженцем салафизма-вахаббизма. Следует помнить, что представители многих деструктивных течений занимаются именно по учебникам Ибн Теймии и Абдул Вахабба, многие из которых на сегодняшний день признаны в нашей стране экстремистскими.



Большая часть блогеров - русскоязычные люди, на своих страницах они выступают якобы за права мусульман. Всюду, где они не появляются, везде ругань и негатив. Не имея никакого религиозного образования, прочитав 2-3 книжки, они берут на себя ответственность судить об образованности имамов. Они распространяют информацию, которая порочит священнослужителей, традиционную религию, обычаи и традиции казахского народа. Именно этого добиваются идеологи деструктивных течений: обесценивания духовно-нравственных устоев казахстанского общества.



- Как ни посмотришь, многие блогеры-деструктивщики денно и нощно находятся в сети. Не является ли их враждебная деятельность своего рода работой.



- Вот именно, вы абсолютно правы. Есть люди, которые профессионально могут сеять смуту и неплохо на этом зарабатывать. Они специально манипулируют религиозными чувствами верующих, пользуясь моментом. Сами они, конечно, далеки от религии, но будут себя позиционировать, как истинноверующих. Поэтому не хочу, чтобы наши верующие повелись на их провокации и обман.



Обмануть можно любого человека, особенно если лжец, позиционирует себя богобоязненным человеком. Вера - это эмоциональная часть нашего сознания. Вызови у человека отрицательные эмоции, дай решение этим эмоциям и все, а потом можешь им управлять. Именно так и произошло с ребятами, которые уехали в Сирию, сначала исказили понимание ислама, потом подключили их эмоционально ... но уже поздно...Все эти схемы очень просты и, к сожалению, эффективны. Вы сами прекрасно знаете, как сложилась их жизнь. Когда я объясняю осужденным эти несложные механизма манипуляции человеческим сознанием, они мне говорят: "Как жаль, что мы раньше этого не знали".



Наша практика показывает, что сейчас, когда идет процесс вербовки, то первый час беседы вообще не поднимаются вопросы религии, основными темами-крючками, становятся такие проблемы современного общества, как социальная несправедливость, коррупция, моральный облик современных девушек, громкие судебные процессы и другие общественные проблемы. Естественно, у каждого человека есть свое мнение по данным вопросам, он начинает вступать в дискуссию или полемику, при этом мнение оппонента будет противоположно мнению собеседника. К концу беседы вербовщик создаст иллюзию, что он согласен с мнением собеседника. Из собеседников они переходят в другой статус соучастников. И таким образом начнут искать выход из такой "ужасной", "возмутительной", "недопустимой" ситуации. Далее речь может зайти, например, о необходимости строить Халифат и жить по канонам ислама. И, конечно же, понятно, что собеседнику, не подкованному в религиозных вопросах все преподносится с позиции "трех основ". Дальше - больше...



- Но, к сожалению, адептам удается собирать вокруг себя все больше завербованных людей. Не пора ли принимать меры в отношении вербовщиков, открыто работающих в сети?



- Действительно, на сегодняшний день целые группы адептов, активно работают в социальных сетях, вовлекают в свои ряды новые жертвы, манипулируя сознанием людей. Они осваивают мощные методы воздействия на психику, формируют в массах определенные стереотипы поведения: идеологические, философские, религиозные. Так, например, большой резонанс вызывает в сетях ситуация со школьными платками. Адептам удается вызвать бурю негодования в сетях, когда люди высказываются в защиту прав мусульман, якобы попираемых в нашей стране. Вот еще один случай, когда радикалам удаетсяиграть на чувствах людей.



В новом законопроекте дано понятие "религиозного радикализма". Данное явление охарактеризовано, как "крайняя, бескомпромиссная приверженность лица религиозным взглядам и вероубеждениям, сопровождаемая призывами и действиями по навязыванию иным лицам беспрекословного выполнения религиозных предписаний и догм". Именно так можно охарактеризовать поведение некоторых адептов в социальных сетях. Поэтому я очень рада, что в проекте нового закона предусмотрены меры за пропаганду в соцсетях, которая ведет к расшатыванию духовных, моральных, нравственных и религиозных устоев общества.



- Спасибо за содержательную беседу!



ЦАРМО города Павлодара



carmo.pavlodar@gmail.com

16.02.2018 Источник - ЦентрАзия

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