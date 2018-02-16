Прославленную Кырспортсменку - боксершу В. Шевченко КырПарламент наградил... именными часами

12:16 17.02.2018 Торага Дастанбек Джумабеков наградил именными часами спортсменку Валентину Шевченко



Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбек Джумабеков сегодня, 16 февраля, за особые достижения в боевых искусствах наградил именными часами мастера спорта международного класса по тайскому боксу, мастера спорта по боксу и дзюдо Валентину Шевченко.



Награду вместо Валентины получила ее мама - Елена Шевченко, которой Торага также вручил букет алых роз. Елена Шевченко сообщила, в настоящее время Валентина усиленно тренируется, ее график расписан на несколько месяцев вперед.



Торага Дастанбек Джумабеков отметил,

что отечественные спортсмены своими успехами прославляют Кыргызстан, благодаря их упорному труду наш флаг поднимается в разных уголках планеты. Он пожелал семье Шевченко успехов и еще больших достижений в спорте и жизни.



"Валентина – наша гордость. Спасибо Вам большое, что воспитали таких прекрасных дочерей, вложили в них столько сил и труда. Они прославляют нашу страну. Когда Валентина приедет в Кыргызстан, мы с радостью встретим ее", - заявил Торага.



Отметим, что Валентина – младшая дочь четы Шевченко. Она родилась в 1988 году. У нее есть старшая сестра - Антонина, которая также занимается боевыми искусствами. Под руководством тренера Павла Федотова, Валентина начала усиленно заниматься боевыми искусствами с пяти лет.



Первый титул чемпиона мира по таэквондо UTF она завоевала в 2002 году, а в 2003-м стала обладателем чемпионского пояса по тайскому боксу. Валентина Шевченко - обладательница звания "Лучший тайбоксер среди женщин".



В начале февраля 2018 года в бразильском Белене в рамках основного файт-карда бойцовского турнира UFC FightNight 125 Валентина Шевченко победила бразильянку Присциллу Качоэйру по прозвищу "Девушка-зомби". Поединок состоялся в рамках наилегчайшего веса – до 57 кг. Шевченко победила бразильянку Присциллу Качоэйру удушающим приемом.



Отметим, что Валентина также увлекается игрой на гитаре, поет, танцует и рисует. Ранее в социальных сетях ее сестра Антонина опубликовала картины многократной чемпионки мира Валентины Шевченко. На них изображены герои кыргызского эпоса "Манас", природа Кыргызстана.

16-02-2018 Источник - kenesh.kg

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