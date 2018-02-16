Задержанным в Казахстане КырДепутатом оказался греко-римский борец от фракции "Кыргызстан" Асылбек уулу

12:11 17.02.2018 МИД уточняет информацию о задержании депутата ЖК Д.Асылбек уулу в Казахстане



Предыстория: 29 человек, в том числе два гражданина Кыргызстана задержаны в ходе спецоперации в Казахстане Продолжение: МИД Кыргызстана вручил ноту консулу Казахстана для получения сведений по задержанию кыргызстанцев в Казахстане



Министерство иностранных дел Кыргызстана уточняет, есть ли среди задержанных в Казахстане кыргызстанцев депутат Жогорку Кенеша Дамирбек Асылбек уулу. Об этом АКИpress сообщила пресс-служба МИД.



В пресс-службе Жогорку Кенеша агентству сообщили, что пока официальной информации по данному поводу у них нет. "У нас пока нет официальной информации и подтвердить что-то, прокомментировать мы пока не можем. Пытаемся выяснить", - сказали в пресс-службе.



В ГКНБ и Генпрокуратуре также сообщили, что пока не владеют информацией.



Ранее было известно, что 29 человек задержаны в ходе специальной операции правоохранительных органов в Казахстане, среди них 2 гражданина Кыргызстана.



Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, 15-16 февраля при координации надзорного органа Комитет национальной безопасности и Национальное бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, провели крупномасштабную одновременную спецоперацию в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы.



МИД Кыргызстана вручил ноту консулу Казахстана для получения сведений по задержанию кыргызстанцев в Казахстане.



Д.Асылбек уулу является депутатом ЖК VI созыва от фракции "Кыргызстан". В 2009 году был депутатом ЖК IV созыва.



В 2007-2010 годах был членом народной партии "Ак Жол", в 2010 году - член партии "Республика". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - akipress.org

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