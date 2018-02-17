В Мексике вертолет с главой МВД А.Наваррете рухнул на шоссе, - министр жив, есть жертвы

10:16 17.02.2018 Вертолет, в котором находились министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурато, потерпел крушение во время инспекционного облета зон, пострадавших от землетрясения. Чиновники не пострадали в авиакатастрофе.



По данным СМИ, вертолет потерял управление на высоте 30 м и упал на автомобиль. В результате инцидента погибли несколько человек на земле. Несколько человек, находившихся в вертолете, получили травмы, передает "РИА Новости".



Как писал портал iz.ru, в субботу, 17 февраля, в мексиканском штате Оахака было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,5. Жертв среди населения нет.



В связи с землетрясением президент страны Энрике Пенья Ньето созвал экстренное заседание национального комитета по ЧС.

17 февраля 2018, Источник - iz.ru

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