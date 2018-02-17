 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казхастан-2018: страсти по грантам
08:57 17.02.2018

Министерство образования и науки Казахстана вновь оказалось в центре скандала. Как и в России, с момента распада СССР, нет более безнадежно проблемных областей госуправления нежели наука, медицина и образование. Минобры РФ и РК с успехом выполняют функцию министерства сельского хозяйства Советского Союза - сколько систему не реформируй, все равно будет либо плохо, либо со скандалом. Проблема не только в отсутствии внятной логики реформ или недостатке средств. Весь уджас ситуации в том, что даже те чиновники и эксперты, кто находится внутри самой системы, не могут объяснить на доступном языке - как все это работает. На этот раз общественный ажиотаж вызвал процесс распределения грантов на научные исследования – непрозрачный и субъективный, как утверждает широкая научная общественность.

Независимый политолог Асан Кайгиев провел независимое исследование этой темы и пришел к печальным выводам, некоторые из них приводятся ниже:

http://www.stanradar.com/news/full/28467-kazhastan-2018-strasti-po-grantam.html

Осенью 2017 года казахстанские ученые подали заявки на грантовое финансирование от Министерства образования и науки РК. В начале 2018 года результаты конкурса были обнародованы: из 4488 проектов были одобрены 1096 (25%), на сумму 9 млрд 532 млн тенге (около 29 млн долларов).

Всего в течение трех лет, с 2018 по 2020 годы, на грантовое финансированиенауки запланировано выделить 28,6 млрд тенге – по 9,53 млрд в год.

Новость для ученых приятная. Вопрос в том, а как будет осуществляться распределение грантовых средств? По нашему росссийскому опыту могу смело сказать, что, как правило, число недовольных зашкаливает. И спасительным кругом для структур, принимающих решение, может быть только ясные и прозрачные условия для принятия решений. В данном случае, что-то пошло не так. Много нареканий вызвал тот факт, что баллы, присужденные заявкам по результатам научной экспертизы, мало учитывались при распределении финансирования, хотя на научную экспертизу было потрачено около 1 млрд тенге. Наиболее обстоятельно и полно ситуация изложена в открытом письме ученых Казахстана на имя президента РК Нурсултана Назарбаева (https://yvision.kz/post/795737).

Не будем сетовать на нелегкую судьбу казахстанского ученого, а просто приведем факт, которые демонстрирует противоречивость механизмов принятия решений.

Для примера возьмем одно из грантовых направлений.

В категории "Неактуальные ученые" указаны ученые, получившие высочайшие баллы по результатам научной экспертизе. Однако их заявка не была одобрена в силу того, что ННС постановил, что их исследования не актуальны для казахстанской науки.

В категории "Баловни судьбы" будут представлены ученые с низкими баллами научной экспертизы, однако выигравшие гранты в силу того, что ННС решил, что их исследования имеют особую значимость для Казахстана.

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Топ-10 "Неактуальные ученые" (ФИО и баллы), получившие высокие оценки от экспертов, но не получившие финансирование (из 36 баллов возможных):

Топ-10 "Баловни судьбы", получившие низкие баллы, но получившие финансирование (ФИО, финансирование на три года в тенге, баллы):

Эти наглядные примеры демонстрируют, что высокие баллы, набранные в результате независимой экспертизы, по всей видимости, НЕ ЯВЛЯЛИСЬ ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ при распределении научных грантов. Допустим, что "правила игры" другие, но тогда критерии принятия решения должны быть открытыми. Допускаю, что все грантолучатели действительно сильные исследователи, но все-таки важно понимать, чем руководствуется ННС, принимая одни проекты и отвергая другие. "Актуальность" проекта - очень тонкая материя.

Как отмечает Асан Кайгиев, очевидно, что и раньше процедура распределения грантов страдала "субъективностью", но в эпоху открытых данных это невозможно стало скрывать. Необходимо менять правила игры. Без прозрачных и справедливых условий финансирования исследовательских проектов казахстанская наука и дальше будет находиться в летаргическом сне.

Следует также обратить внимание на тот факт, что один Назарбаев Университет в год получает денег, как минимум, в три раза больше, чем вся сумма, выделенная на 1096 научных проектов, реализуемых по всему Казахстану. Кайгиев указывает, что данное утверждение отнюдь не означает, что нужно сокращать финансирование Назарбаев Университета, который является ведущим научным центром страны, скорее необходимо увеличить финансирование казахстанской науки, как минимум, в десять раз. По оценке казахстанского эксперта, выделенные средства – 9,53 млрд тенге (или 29 млн долларов) – это чрезвычайно скромная цифра для Казахстана. Для сравнения - бюджет ЭКСПО-2017, как минимум, в 45 раз (по официальным оценка затрат на выставку) превышал бюджет всего грантового научного финансирования в Казахстане на 2018 год.

Очевидно, что необходимо определить прозрачные и объективные критерии научной значимости исследовательских проектов, чтобы их судьбу определяли только беспристрастные оценки ученых. К этим словам Асана Кайгиева могут присоединиться и российские исследователи.

17.2.18

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518847020
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