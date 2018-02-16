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Страна победившей капитуляции. Есть ли дно у низкопоклонничества перед Западом? - С.Смагин
08:51 17.02.2018

Нынешнюю российскую власть ее оппоненты любят сравнивать с Третьим Рейхом. Это всего лишь частный случай давно уже поднадоевший технологии, когда политики и целые страны для стигматизации других, не нравящихся им политиков и стран, используют ярлыки "фашизм" и "нацизм". Понятное дело, что любые государства, даже если взять самое демократическое и самое тоталитарное, будут похожи друг на друга какими-то сущностными чертами, но нынешняя РФ похожа на Рейх не в большей степени, чем, скажем, США.

Однако кое-какая параллель на фоне событий последних лет бросается в глаза. Гитлер был фанатичным англофилом. Он строил на фундаменте британской научной и политической мысли свою расовую теорию и практику, считал Британию образцовой колониальной и империалистической державой, полагал, что величайшая трагедия и глупость - война Германии и Туманного Альбиона. Когда такая война все-таки грянула во второй раз за четверть века, Гитлер всячески старался ее свернуть - отдал "стоп-приказ" под Дюнкерком, сыпал публичными и тайными мирными предложениями, говорил, что польский вопрос, ставший формальным поводом для конфронтации, давно исчерпал себя и пора пожать друг другу руки. Даже кульминационный момент этой линии, перелет Рудольфа Гесса, при формальной непричастности к нему фюрера более чем укладывался в логику предыдущих событий. Но как минимум с момента, когда Черчилль стал премьером, Англия, не отказываясь в тактических целях от контактов с немецкими дипломатами и разного рода внутригерманской оппозицией Гитлеру, стратегически настроилась воевать до победного конца.

Точно так же нынешний российский правящий класс фанатично предан американоцентричному мировому порядку и, собственно, его краеугольному камню, раскрашенному в цвета звездно-полосатого флага. После блестящего возвращения Крыма вот уже почти четыре года следуют бесконечные стоп-приказы на всех направлениях, от Украины и Ближнего Востока до спорта и дипломатической собственности. Российское руководство денно и нощно шлет предложения о мире и пытается подсунуть Западу для рукопожатия ладонь, в которую летят лишь высокомерные плевки. Наконец, этот покрытый завесой тайны визит в США российских спецслужбистов, которые не должны были, кстати, въехать на американскую землю по условиям санкционных списков - он очень похож на перелет Гесса.

Но есть и существенные различия. Гитлер все-таки был привязан к Англии платонической идейной любовью, а не материальными интересами - у российского же правящего класса присутствуют оба фактора. Гесс летел в Англию договариваться о мире с позиций если не силы, то взаимовыгодного компромисса, российский же "политикум" устроит любой вариант, который хоть чуть-чуть формально не является безоговорочной капитуляцией. Наконец, российские делегаты - но все-таки между США и РФ формально состояния войны нет.

Теоретически, кстати, пообещать им что-то могли, точнее, не пообещать, а туманно намекнуть на гипотетическую возможность обсуждения рассмотрения целеполагания при условии не гипотетического, а совершенно реального продолжения уступок и внешне- и внутриполитических трансформаций. Известный принцип Бориса Филатова "обещать что угодно, а затем вешать" придуман ведь не им и задолго до него. В остальном же англосаксонское ядро миропорядка вновь настроено исключительно на победоносную схватку без компромиссов - и продолжающееся непонимание этого простого факта российским правящим классом обернется в итоге самыми тяжелыми последствиями.

В свете вышесказанного заявление Сергея Чемезова о готовности продать С-400 США выглядит еще более ярким и симптоматичным. Все-таки немцы в годы Второй мировой Англии, при всех британских симпатиях фюрера, купить "Фау-2" не предлагали (то, что С-400 оборонительное вооружение, а "Фау-2" наступательное - в данном случае не так уж принципиально). А вот американские деловые круги даже после декабря 1941 года снабжали Германию необходимыми материалами, технологиями и топливом, но это уже другая история.

А уход Франца Клинцевича с поста первого зампреда комитета СФ по обороне и безопасности? И это событие, безусловно, лишь частичка в общей лавине попыток всеми способами показать Западу миролюбие и лояльность. Идеализировать и вообще как-то хвалить Клинцевича не стоит. Но в качестве статусной фигуры Совета Федерации он периодически позволял себе резкие высказывания по поводу политики США в разных уголках света, а также жесткую критику киевской хунты. Да, эти заявления все равно заканчивались фразами типа "ребята, давайте жить дружно" и "Донбасс мечтает жить в демократической антифашистской Украине", да, по меркам стран с нормальной национальной элитой Франц Адамович не то что не "ястреб", но даже и не "голубь", скорее, чижик. Но на безъястребье, как говорится… И вот даже этого псевдоястреба снимают, особо не скрывая, что делают это именно по причине высказанных резкостей в адрес "уважаемых западных партнеров". Снимают бессмысленно: партнеры не оценят.

Наконец, нельзя не сказать о начале Олимпиады и унизительное шествие "олимпийских атлетов из России" в ходе церемонии открытия. Кажется, я вовсе не первый, кто обыграл сходство аббревиатур ОАР (олимпийские атлеты из России) и РОА ("Российская освободительная армия" Власова). Но шествие "нейтральных" атлетов в "нейтральной" серой форме, похожей на власовскую, и под конвоем двух улыбчивых кореянок - лишь самая верхняя часть, центральное украшение на елке российского коллаборационизма, показавшего себе в ходе предолимпийских унижений во всей красе. Интересно, что у некоторых "экспертов" хватает бессовестности называть происходящее блистательной победой РФ. Правда, при этом они проговариваются почти по Фрейду - "Запад думал, что РФ - это все еще СССР времен Брежнева, а нынешний хозяин Кремля - аналог самого Брежнева, поэтому мы откажется ехать на Олимпиаду, но не тут-то было!".

Кажется, даже чересчур доверяющие телевизору россияне начали во все большем количестве замечать чудовищный разрыв между благостно-бравурной официозной картинкой и суровой реальностью. Жаль, конечно, что это произошло не тогда, когда Украина уничтожала Донбасс под рассказы российских пропагандистов про "ленивых хохлов-хатаскрайников", "невоюющих шахтеров" и "Донбассу никто ничего не обещал". Но лучше поздно, чем никогда.

Станислав Смагин
16.02.18

Источник - svpressa.ru
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