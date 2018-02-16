Крым взбунтовался против "китайского нашествия"

08:47 17.02.2018 Фермеры восточной части Тавриды возмущены "инвесторами" из Поднебесной





Российская Таврида никогда не забудет о своих спасителях из КНР. 12 октября 2015 года, майданные террористы взрывают ЛЭПы Херсонщины, полностью прекращена подача электроэнергии по единственной действующей линии в Крым. Начался легендарный блэкаут - самое тяжелое, по-настоящему опасное испытание для жителей республики.



Без света остались больницы и школы, погасли светофоры и уличные фонари, остановились троллейбусы, электрички и лифты, закрылись магазины, банки, котельные. Бандеровские мрази радовались темноте и холоду крымских домов. Однако ровно через неделю в Камыш-Бурунский порт Керчи вошло судно-кабелеукладчик "JIAN JI-3001" под красным флагом с золотой звездой. Крым "отключился" от обезумевшей Украины с помощью китайских друзей Из песни слов не выкинешь - именно Китай проложил "путинские нитки" энергомоста по дну Керченского пролива. Россия не имела такого специализированного судна и такого мощного морского кабеля. Немцы в последний момент отказались продавать свой кабель. Оснащенный огромной катушкой "JIAN JI" метр за метром укладывал кабельную линию Made in China в подводные траншеи от Тамани до керченского берега.



Украинские медиа поспешили назвать визит "китайца" нарушением международных норм. "Судовладелец не только нарушил санкции Украины, ЕС, Британского содружества и другие, но и попал еще в сферу внимания Управления контроля за иностранными активами Минфина США, входящее в Управление контртеррористической и финансовой разведки США, - буквально вопила киевская пресса.



Великие укры даже представить себе не могли, что есть на планете страна, которой глубоко фиолетово какое-то "управление США". Гигантский кабелеукладчик из Шанхая попал в керченскую акваторию тихо, без скандала. Слегка поменял персональный судовой номер, потом на борту оказалась "временно выключенной" система слежения за морскими судами АИС. В экипаже только граждане КНР. Еще 60 китайцев прибыли как технический персонал по обслуживанию специального оборудования морской кабельной укладки. Все заранее получили разрешение Федеральной миграционной службы для работы в России.



Вот так уже через полтора месяца после начала блэкаута сдали первую очередь энергомоста - и полуостров начал брать из Краснодарского края 300−400 мегаватт. К лету 2016-го по всем веткам китайского подводного кабеля с материковой части России пошло 850 мегаватт. Именно столько крымские сети получали через прежний украинский переток.



Независимые эксперты сразу предположили - укладка энергокабеля станет "пробным шаром" для масштабного участия Китайской Народной Республики в крымских проектах. Были обоснованные прогнозы, что шанхайские корпорации возьмутся за строительство моста через Керченский пролив. Но с тех пор визитеры с Поднебесной обходились лишь заявлениями о намерениях.



"Вы их пустили сюда - зачем?"



Сразу после новогодних каникул-2018 глава Минсельхоза РК Андрей Рюмшин провел встречу с группой аграрных бизнесменов из Китая. Гости намеревались инвестировать 600 млн. рублей в строительство комплекса теплиц для помидоров, баклажанов, огурцов, моркови, чеснока, дынь и ягод. Китайцы пообещали, что будут выращивать продукцию, соблюдая экологические требования. Более того, намеревались привлекать на работу местных жителей. Базой для тепличного комплекса должен стать Нижнегорский район.



Казалось бы, ничего не жалко для дорогих партеров. Еще в советские времена поколения студентов Симферополя запомнили Нижнегорск как райское место, куда молодежь ездила на сбор яблок и слив. Яблоки были действительно чудесными, огромными и сладкими. Тамошние степные долины между речками Биюк-Карасу и Кучук-Карасу всегда изобиловали солнцем и водой, что позволяет получать отменные урожаи. В нижнегорском селе Ястребки стоит знак "Географический центр Крыма".



И вот вторую неделю "пуп крымской земли" бунтует. Эпицентром конфликта стали 100 гектаров между поселками Емельяновка и Изобильное, где вовсю идет строительство китайских теплиц. За день появляется две-три полноразмерные теплицы! Во время январской правительственной договоренности китайцы обещали начать работы "в течение года", а на самом деле стартовали резко и быстро. Моментально сколотили тепличные каркасы, высадили рассаду, завезли химикаты, подвели воду и электричество. Первый урожай помидоров и огурцов собрались получить уже нынешней весной.



Для народа это стало полным шоком. Районные власти не могут остановить масштабный фермерский протест. На митинги собираются больше тысячи человек, грозят блокировать дороги, пишут огромные обращения в Кремль. Под последним обращением - полторы тысячи подписей. Суть претензий - местные аграрии выступили против иностранных предпринимателей, потому что откровенно боятся остаться без средств к существованию. Весь район занимается теплицами, но выдержит ли нынешнюю конкуренции?



Летом в сезон перекупщики берут нижнегорские помидоры по семь рублей. Практически даром, и то воротят носом, мол, много товара. Зато на побережье продают те же помидоры по 90−100 рэ. Крестьяне в шоке от такой спекулятивной разницы, но сделать ничего не могут. А тут еще китайское нашествие!



Небывалое ЧП произошло на минувшие выходные. По плану президентской предвыборной кампании в район прибыли спикер республиканского парламента Владимир Константинов и член Совета Федерации Ольга Ковитиди. У районного Дворца культуры вновь собрался тысячный "антикитайский" митинг. "Детям кушать нечего будет давать… Мы в теплицах работаем, какой труд там оставляем, сколько здоровья. И вы их пустили сюда - зачем?", - истошно кричала женщина в камуфляжной куртке. Толпа поддержала земляку грозным гулом.



Глава парламента пытался уйти через задний ход ДК, однако нарвался на еще один заслон разгневанных фермеров. Естественно, пообещал разобраться и даже позвонил министру сельского хозяйства, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.



Похоже, Константинов не смог убедить нижнегорцев. Люди вспомнили, что в соседнем поселке должна выступать сенатор Ольга Ковитиди. Километровой автоколонной дружно помчались туда.



Прием избирателей был организован в здании сельсовета. Там Ольга Федоровна выслушала требования населения запретить китайцам заниматься сельским хозяйством в Крыму и выгнать с должности депутата Госсовета РК, члена комитета по аграрной политике, который лично привлек нынешних инвесторов. И еще: "У китайцев все растет на химии, они истощат нашу землю за несколько лет, потом и сорняки расти не будут…".



Такого в республике еще не случалось. Сенатор Ковитиди пообещала доложить обо всем главе Крыма Сергею Аксенову. Спустя несколько дней Совмин РК провел специальное заседание по вопросам развития сельского хозяйства с участием делегации Нижнегорского района. Фермеров заверяли, что работа иностранных инвесторов в обязательном порядке должна основываться на здоровой конкуренции и на безопасном, высокотехнологичном производстве. Естественно, с созданием рабочих мест для крымчан.



Что же происходит на самом деле? Например, как рассказала журналистам председатель Емельяновского сельсовета Людмила Сапенк, китайцы сами положили водопроводную трубу. Без всяких разрешений администрации подключились к резервной муниципальной скважине, хотя предполагалось, что пробурят свою. Немногословно пояснили - надо же им поливать рассаду! Новый тепличный комплекс требует много полива, значит, летом большое село останется вообще без воды.



Особенно возмущает селян, что инвесторы Юань Синь и Ян Шуаньжэнь отказываются общаться с населением и обсуждать свои планы. Здешняя земля распаевана, на сегодняшний день брошенной практически нет. Местные предприниматели участвуют в лизинговых программах, берут кредиты для обновления машинотракторного парка. По округе заложили молодые яблоневые сады, а также сады ореха, сливы, абрикоса, персика. Только в Изобильном на площади 475 гектара восстановили систему орошения.



Тем временем доходит молва, что китайцы практически договорились взять в аренду восемь тысяч гектаров. Кроме теплиц и питомник, будут плантации чая и завод по изготовлению тепличной пленки. В ответ сельское пацанье собирает пивные бутылки - "на коктейль Молотова".



Общественный конфликт зашел слишком далеко. Когда стало известно о готовящемся визите в регион полномочной группы депутатов Госдумы РФ, китайцы в трехдневный срок пообещали разобрать теплицы и до конца месяца вывезти рассаду. "Не хотим скандала", - официально сообщили главе муниципального образования Нижнегорского района Александру Петрову в открытом письме.



- Бренд Крыма - экологичный, качественный, безопасный продукт, и полуострову очень важно сохранить эту марку. У нас возникли сомнения по качеству выращиваемой продукции. Особенно учитывая применение удобрений неизвестного образца, - сделал ответное заявление для прессы глава комитета Госсовета РК по аграрной политике Игорь Буданов. - Нас смущает сам уровень производства. Теплицы некачественные, какие-то бараки, подход к производству однодневный…



Сейчас крымский Совмин предлагает бизнесменам из Китая подготовить инвестпроект, согласовать его и получить положительное заключение. Но инвесторы из Поднебесной пока молчат.



Республика забыла о "китайском кошмаре" Януковича. Надолго?



Память человеческая коротка. Нынешние проблемы Нижнегорского района кажется лилипутской шуткой по сравнению с фантасмагорией-2014. Украинский Евромайдан подарил России уникальный шанс вернуть Крым, а ведь могло случиться иначе. Останься Янукович при власти, даже при условии досрочных выборов, - грядущая крымская катастрофа была бы обеспечена.



Речь вовсе не об окончательной украинизации полуострова. Когда ровно четыре года назад толпы вооруженных бандеровцев штурмовали администрацию президента - сам Виктор Федорович был почетным гостем украинско-китайского бизнес-форума в Пекине. Главной фишкой мероприятия стал меморандум о строительстве глубоководного мега-порта в Крыму, подписанный между "Киевгидроинвестом" и китайской Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co.



По сути, в Пекине под присмотром Януковича объявили смертный приговор экосистеме Тавриды. Неподалеку от бальнеологического курорта Саки собрались выкопать гигантскую портовую акваторию глубиной до 25 метров и морской канал протяженностью 9 км - прямо по суше, далеко в крымскую степь. Работы должны были начать сразу после заключения договора.



Искусственную гавань рассчитали на прием океанских судов с максимальной осадкой. На берегу собрались строить цепь грузовых терминалов и главный объект - зернохранилище на 20 млн. тонн. Запланировали строительство нескольких новых железнодорожных веток - от Сак на Симферополь и Джанкой вагоны планировали гнать сплошным потоком.



- Порт строится для вывоза зерна из Крыма, где китайцам обещана долгосрочная аренда около 160 тыс. гектар земли для производства пшеницы и кукурузы, - тревожно сообщал известный крымский политолог Сергей Киселев. - "Арендаторы" объявили, что с этой площади планируют собирать 8 млн. тонн. Кто не знает - в самые благоприятные годы во всем Крыму собирали едва больше 2 млн. тонн. Новые урожаи станут возможны не только потому, что китайцы обещали применять капельное орошение. Прежде всего, они будут вносить в почву чудовищные дозы минеральных удобрений, как делают на всех арендованных землях. В конечном счете, это приведет к полному истощению почвы, изменению химизма среды, загрязнению подземных вод и т. д. Колониальный зерновой порт убьет наши курорты…



Итак, западный Крым был обречен. Огромный порт по перевалке 140 миллионов тонн груза превращал окрестности в индустриальный ад. Инвестором строительства называли китайского телекоммуникационного магната Ван Цзиня.



Совместно с планами глубоководной гавани в Сакском районе китайцам отдавали причалы Камышовой бухты и рыбный порт Севастополя. На одном из последних "украинских" заседании крымского правительства вице-премьер автономии Рустам Темиргалиев подтвердил, что в ходе визита в Пекин был заключен еще один меморандум "О привлечении китайских инвестиций в агропромышленный комплекс Крыма". По соглашению, подписанному Януковичем, поля формально оставались госсобственностью, но впредь использовались под выращивание кукурузы и пшеницы для нужд китайского народа.



Крымчанам сулили новые рабочие места, но кто реально займет эти места? Работать на селе некому, четверть века самостийности довели полуостров до того, что на уборочную в порту Евпатории разгружались турки - со своими комбайнами и комбайнерами. Мало кто сомневался: получив землю, китайцы сами ее заселят и обработают. Номинальная "собственность государства Украина" ни в коем случае не помешала бы посланцам Поднебесной навсегда сделать эту южную степь своей второй родиной. У кого хватит сил отправить их домой?



…Казалось, никто и ничто уже не сможет противостоять этому сокрушительному маршу. И вдруг случилось немыслимое. Радикальный националистический путч и государственный переворот в Киеве разом смели с крымских берегов все планы Пекина.



Теперь приходится договариваться с Россией. Уже к лету 2014 года китайские компании возобновили переговоры о возможности строительства в Крыму глубоководного морского порта. Уговаривали, мол, имея гавань международного уровня, новый регион РФ становится транзитной базой для товаров из Азии в Европу. Бурно обсуждалась идея объявить Крым свободной экономической зоной и даже придать ему беспошлинный статус порто-франко. Тогда построенный китайцами порт и вовсе становится одним из центров мировой экономики. Наши в ответ разводили руками - а куда девать собственный проект портового комплекса в Тамани, где мы ни от кого не зависим?



Все вопросы разом исчезли после объявления западных санкций. В таких условиях нет никакого смысла копать крымский мега-порт. Запад сулит снять санкции, если Россия отдаст Крым. То есть, их не снимут никогда? Но китайцы давно сказали мудрые слова - "Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага…".



Сергей Ильченко

16 февраля 18 Источник - svpressa.ru

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