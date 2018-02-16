Депутат Парламента Киргизии "Д.А" задержан в результате спецоперации в Казахстане

08:33 17.02.2018 Депутат Жогорку Кенеша задержан в результате спецоперации в Казахстане. Об этом КирТАГ сообщили источники в правоохранительных органах в субботу.



"Один из задержанных в ходе спецоперации в Казахстане - депутат Жогорку Кенеша",- сообщили источники.



По неофициальной информации, задержанным является депутат от фракции "Кыргызстан" Д.А.



Однако пока депутаты и лидер фракции "Кыргызстан" Алмазбек Батырбеков не располагают информацией о том, что задержан именно их коллега.

ГКНБ и МИД КР пока не дают официальную информацию о задержании депутата.



Как уже сообщалось, 15-16 февраля т.г. в Казахстане при координации генеральной прокуратуры ГКНБ РК и национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности в околотаможенной сфере, а также усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в г.Алматы. В результате задержано 29 подозреваемых лиц.



"Среди задержанных должностные лица таможенных и правоохранительных органов, брокеры, посредники, представители криминалитета, а также 2 граждан Кыргызстана. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - говорится в сообщении генпрокуратуры РК. Источник - kyrtag.kg

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