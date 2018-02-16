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Пятница, тринадцать: Минюст США назвал россиян, "сделавших Трампа президентом"
00:23 17.02.2018

Эксперт: новые американские обвинения грозят оказаться более губительными, чем все предъявленные ранее санкции

Минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России и трем российским компаниям в вмешательстве в американские политические процессы и, конкретно, в выборы президентом Штатов Дональда Трампа. В новом списке Вашингтона, в основном, присутствуют малоизвестные широкому кругу россиян лица. Самый известный - бизнесмен Евгений Пригожин.

Согласно акту, опубликованному на сайте Минюста США, перечисленных в новом списке россиян подозревают в сговоре с целью обмана американского правительства: одних называют мошенниками, других обвиняют "в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах". Как подчеркнуто в этом документе, подписанном спецпрокурором Робертом Мюллером, "они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа".

Евгений Пригожин свой бизнес начинал с продажи хот-догов в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годом. Затем он занимался ресторанным бизнесом и организацией работы сетей быстрого питания. Его имя в публикациях российских СМИ ранее связывали с "фабрикой троллей", которая работала в соцсетях, выполняя определенные политические задачи, а также с частными операциями в Сирии.

Эксперты советуют не спешить с выводами, однако отмечают, что санкции в отношении фигурантов нового списка Вашингтона могут оказаться гораздо печальнее, нежели в отношении лиц, находящихся в опубликованном США в конце января перечня российских бизнесменов и чиновников, которые также могут подвергнуться гонениям за пределами России.

Как считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин, нельзя утверждать, что последние обвинения США направлены непосредственно против Путина или его ближнего окружения. "Фамилия российского президента в обвинительном акте Минюста США не присутствует. Названные люди не входят в так называемый, "ближний круг друзей Путина". По сути, такие обстоятельства говорят о накале обстановки внутри американского политического сообщества. Они выражают единое мнение политической элиты США, которое уверено в присутствии российского давления на последние президентские выборы в Соединенных Штатах. Демократы утверждают, что законным главой государства должна была стать Хиллари Клинтон, а российские хакеры ей в этом помешали. Республиканцы, хоть и соглашаются с вмешательством российских спецслужб в предвыборную гонку в США, однако настаивают на том, что Трамп в любом случае стал бы президентом", - утверждает эксперт.

Вместе с этим, по его мнению, новый обвинительный список Вашингтона нельзя сравнивать с тем, который был опубликован в конце января. "Предыдущий доклад напоминал телефонный справочник - в нем содержались имена российских бизнесменов и политиков, которые известны всему миру. В новом списке присутствуют неизвестные большинству россиян граждане. Это говорит о том, что этот документ готовился не только на основании публикаций в СМИ и дайджестов независимых аналитических агентств, а конкретно спецслужбами США. Это уже не абстрактные санкции, а подтвержденные американской разведкой данные. Судя по всему, Пригожину, равно как его другим "товарищам" по списку придется на время отложить поездки за рубеж, так как там их могут подвергнуть аресту и даже выслать в США для дальнейшего расследования их деятельности", - полагает Макаркин.

Николай Макеев
16.2.18

Источник - mk.ru
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