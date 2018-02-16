Мирзиеев закрыл старейший журнал ЦА "Экономический вестник Узбекистана" ("Народное хозяйство Туркестана")

00:06 17.02.2018 Мирзиеев постановил закрыть журнал "Экономический вестник Узбекистана"





Обложка одного из номеров "Экономического вестника Узбекистана". Иллюстрация с сайта издания

Журнал "Экономический вестник Узбекистана", издававшийся с 1919 года, будет закрыт. Решение об этом принято по предложению Министерства экономики, говорится в постановлении Шавката Мирзиеева, подписанном 15 февраля.



Причины закрытия не сообщаются. Некоторые СМИ предположили, что решение о ликвидации вызвано убыточностью журнала, в основном, получавшего финансирование от правительства, и из-за смены руководства страны лишившегося помощи властей в организации подписки.



Однако такие предположения вызвали недоумение у редакции журнала. На сайте издания опубликовано "Обращение редакции к читателям и партнерам", в котором сказано следующее: "За свою многолетнюю историю издание пережило различные этапы и трудности во времена политических и экономических кризисов, достойно выходя на новые этапы развития, оставаясь экономическим рупором. И сегодня, когда в погоне за сенсацией причиной решения Президента закрыть журнал называют убыточность, это вызывает недоумение. Да, действительно, журнал являлся ГУП (государственное унитарное предприятие. – Прим. "Ферганы"), но он издавался за счет доверия наших партнеров и подписчиков, а никак не госдотаций. И решение руководства прекратить существование журнала коллектив редакции принимает, считая, что в истории журнала начинается новая страница… Мы воспользуемся создавшейся ситуацией и воплотим задуманные планы и инновационные проекты".



Какие конкретно планы и проекты хочет осуществлять редакция ликвидированного печатного органа, не уточняется.



Журнал "O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi" – "Экономический вестник Узбекистана" – одно из первых изданий в Центральной Азии. Поначалу носил название "Народное хозяйство Туркестана", затем его переименовывали пять раз. Журнал выходил на узбекском и русском языках, распространялся по подписке.

16.02.2018 Источник - fergananews.com

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