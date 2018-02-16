Мирзиеев даст $100 млн лояльным таджикским бизнесменам

00:05 17.02.2018 Ташкент выделит $100 млн на поддержку таджикских бизнесменов. Соответствующее соглашение, как передает источник агентства "Азия-Плюс", будет подписано в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе. Средства в качестве льготного кредита перечислят на счет одного из банков Таджикистана, какого именно – не уточняется.



"По условиям узбекской стороны, деньги будут предоставлены под незначительные проценты только тем таджикским предпринимателям, у которых имеются конкретные бизнес-планы по развитию сотрудничества с узбекскими государственными и частными предприятиями", – отметил собеседник издания.



Государственный визит Мирзиеева в Таджикистан намечен на первые числа марта. Президент Узбекистана пообещал, что в ходе него будет подписано "много соглашений". Уже известно, что Ташкент и Душанбе намерены поставить точку в вопросе демаркации и делимитации госграницы двух государств. В январе межправкомиссия достигла предварительной договоренности по этому вопросу. Стороны, в частности, определили, что территория, на которой расположена Фархадская ГЭС, будет признана территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием займется Узбекистан.



К приезду Мирзиеева в Душанбе узбекская сторона также восстановила железную дорогу, ведущую в Таджикистан. Движение на перегоне Амузанг–Галаба было приостановлено в ноябре 2011 года. Узбекская сторона тогда демонтировала железнодорожные пути на своей стороне, мотивируя их сильной изношенностью. Как ожидается, движение поездов на этом участке начнется в ближайшее время.



По словам министра транспорта Таджикистана Худоера Худоерзода, скоро возобновится и автобусное сообщение между двумя странами. Все эти соглашения планируют подписать в ходе ожидаемого визита. Один из источников "Азии-Плюс" ранее предположил, что по его итогам может быть заключен договор о стратегическом партнерстве, который на данный момент Таджикистан уже подписал с Россией, Казахстаном и Китаем.



Потепление в таджикско-узбекских отношениях началось после прихода Шавката Мирзиеева к власти. Между двумя странами активизировались политические и экономические контакты, после 25-летнего перерыва было налажено авиасообщение.

16.02.2018 Источник - fergananews.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518815100

Новости Казахстана

