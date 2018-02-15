Forbes назвал богатейших людей Китая: от девелопера Хуэя до текстильщика Ван Вэя

20:51 16.02.2018 Журнал Forbes представил очередной рейтинг самых богатых китайцев, чье общее состояние на конец октября 2017 года превысило $1,2 трлн - это на 26% больше, чем годом ранее, тогда как основной китайский фондовый индекс Shanghai Composite за это же время прибавил только 13%.



Издание обращает внимание, что все 400 богатейших китайцев миллиардеры, из которых 53 человек "новички" в списке. Основной пласт предпринимателей (79 человек) сделали свое состояние на производстве.



Первую строчку китайского списка Forbes занимает девелопер Хуэй Ка Янь ($42,5 млрд). Он возглавляет риэлторскую и девелоперскую компанию China Evergrande Group. Янь показал хороший рост за последний год, поднявшись с девятого на первое место среди богатейших китайцев. Капитализация его компании увеличилась на 469%, что сделало его богаче на $33 млрд.



Вторую строчку занимает Ма Хуатэн или "Пони Ма" ($39 млрд), как его называют в Китае. Он возглавляет интернет-гигант Tencent Holdings, разработавший популярный мессенджер WeChat.



Замыкает тройку широко известный за пределами Китая основатель торговой площадки Alibaba Джек Ма ($38,6 млрд). За год бизнесмен разбогател на $10 млрд.



В топ-5 также входит прошлогодний лидер рейтинга Ван Цзяньлин ($25,2 млрд) - глава риэлторской группы Dalian Wanda. В отличие от большинства представителей рейтинга, его состояние уменьшилось. Группа вынуждена распродавать активы (тематические парки развлечений и отели), чтобы расплатиться с долгами.



Пятое место у Ван Вэй ($22,3 млрд), который сумел вырасти из рабочего-текстильщика до управляющего китайским аналогом FedEx - S. F. Express.

15.02.2018, Источник - ktovkurse.com

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