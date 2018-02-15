Арабы развязывают газовую войну против России и США

20:06 16.02.2018 Саудовская Аравия намерена резко увеличить инвестиции в разработку своих запасов природного газа, что позволит стране стать существенным конкурентом для текущих лидеров сферы - России и США.



Министр энергетики страны Халед аль-Фалих рассказал, что королевство уже занимает первое место в мире по производству нефти и ее экспорту на мировой рынок, а теперь намерено нарастить добычу газа вдвое за ближайшие 10 лет.



Сейчас газ, добываемый в стране, полностью используется для внутреннего потребления. Объем добычи составляет 110 млрд кубометров в год.



Увеличение добычи в два раза в количественном исчислении будет означать рост производства до 220 млрд кубометров в год, который позволит Саудовской Аравии занять четвертое место в мире по этому показателю.



В настоящее время лидером в добыче газа являются США (751 млрд кубометров в год), затем следует Россия (642 млрд кубометров), а далее с большим отрывом идет Иран (226 млрд кубометров).



Занимающий четвертое место Катар добывает 126 млрд кубометров в год, из которых более 80% уходит на экспорт в виде СПГ.



Эксперты уверены, что по мере развития рынка сжиженного природного газа и использования разовых изменений ценовой конъюнктуры мобильность поставок возрастет, а выбор направлений для экспорта станет шире.



Помимо экспорта возможный сценарий для Саудовской Аравии - развитие внутреннего рынка газа. В этом случае страна сможет снизить потребление собственной нефти, отправляя больше объемов на экспорт.

15.02.2018, Источник - ktovkurse.com

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