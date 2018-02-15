 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 16.02.2018
17:54  По коням! Названа дата 3-х "Всемирных игр кочевников" - 2/09/18
16:06  Экс-главы "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны" (Сексенбаев и Досымбеков) сели на 3 и 7 лет, соответственно
16:00  Кыргызский ак-калпак: статус культурного символа и запрет на импорт
15:59  В Казахстане создан военно-патриотический клуб "Номад"
15:47  Российский "Лукойл" пытается вклиниться в каспийский шельф Казахстана
15:22  Загадка легендарных киммерийцев. Кто правил степью до скифов
15:20  Советская власть и казахстанская государственность, - Д.Ашимбаев
15:15  Вышел в свет труд Берика Абдыгалиулы "Военные формирования Алаш-Орды (1917-20 гг.)"
15:14  Капитализм умирает, но тащит нас за собой - в могилу, - А.Елисеев
15:11  Финальное 30-летие капитализма. Война эпохи конца света уже идет, - А.Фурсов
15:10  Пожизненное для педофилов. Кривозащитники - против, разумеется
14:01  Пуля вышла из глаза... Каз-бизнесмен Токмади сознался, что лично убил банкира Татишева
13:50  Бывший вице-премьер Шоисматов станет новым послом Ташкента в Душанбе
13:48  В Генпрокуратуре Узбекистана создано девять новых управлений
13:43  Китай обиделся на Россию из-за своего авианосца, - В.Тучков
13:37  Самолет турецких ВВС разбился близ Измира, погибли два пилота
11:11  Казахстанские мечети нуждаются в перезагрузке, - С.Исабаева
09:53  Рахмон учредил Премию за особый вклад в развитие демократии "Лидер нации - Эмомали Рахмон" (не юмор)
09:05  Неубывающий внешний долг Кыргызстана, - Мирлан Байгончоков
09:03  Жидкая "оттепель". Узбекский вопрос: станет ли все снова, как при Каримове? - Е.Садовская
08:59  Латинизация - топорная попытка отрубить последнюю связь между странами ЦА и Россией, - Эсен Усубалиев
08:54  Огребшие от турок курды согласились на ввод армии Асада в "свой" Африн
08:45  Западные и либерСМИ смакуют гибель российских добровольцев-"вагнеровцев" в Сирии
08:33  Гагаузскую автономию лишают полномочий. РумыноМолдова ищет приключений на свою.., - С.Гамова
08:24  Турция дает Тиллерсону последний шанс. Анкара не намерена церемониться с американской политикой в Сирии, - "НГ"
08:18  В Казахстане за прошлый год заблокировали девять тысяч "вредных" сайтов
08:15  Арабские инвесторы нашли добычу в России. Фонд Mubadala покупает долю в "Газпромнефти-Восток"
08:09  "Шахабы", "Гадры" и примкнувшие к ним "Имады". Как Иран продолжает строить новые ракеты
08:08  Реанимировать банки Казахстана будут еще не раз, - М.Спанов
08:05  Нефтедобыча может обогнать растущий спрос. Мониторинг рынка энергоресурсов, - "Къ"
07:59  Ситуация очень деликатная... Россия на БлВостоке, - В.Наумкин
07:54  Петро Инкогнито. Страна бедствует, укр-президент греет кости на Мальдивах, - Der Spiegel
05:49  Более половины россиян поддерживают концепцию безусловного основного дохода (БОД)
01:28  Новый год по-собачьи. Чем в Китае принято кормить властелина
01:26  Россию ограбили на несколько поколений вперед, - В.Катасонов
01:25  Сирийская война никогда не была более интернациональной, - Ури Фридман
01:24  Foreign Policy: Израиль подготовил для Ирана сирийскую ловушку
00:11  "Казашки только для казахов": новые грани уят-революции
Четверг, 15.02.2018
23:44  Сладкая парочка росVIPов Дерипаска/Приходько пытаются зачистить из Сети свои интим-фото
23:17  Новым президентом ЮАР стал лидер правящей партии Сирил Рамафоса
22:16  В Туркменистане, на фоне резкого падения курса доллара на "черном рынке", проходит облава на валютчиков
20:41  Восстание в Бадабере. КГБ отомстил "замочив" пакистанского президента Зия-уль-Хака
20:05  Американская загогулина. От Михаила Сергеевича Обамы к Борису Николаевичу Трампу. Ч. 2, - М.Тюркин
20:04  Центральная Азия снова в фокусе интересов США, - А.Пахолин
19:29  Генерал Громов развенчал мифы о конфликте в Афганистане
18:55  Аэропорт Костаная не смогли продать во 2-й раз
17:56  Под Японией нашли гигантский супер-вулкан, который может убить 100 миллионов человек
16:42  В Казахстане паспорта на латинице начнут выдавать с 2021 года
16:23  РосМИД признал гибель 5 россиян-бойцов ЧВК от американских бомб в Сирии. Пора отвечать..
15:17  Укр-морпехи под Бердянском дали бой самим себе - 4 трупа
14:16  Акишев долго не продержится. Цена свободного тенге, - С.Ахметов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
По коням! Названа дата 3-х "Всемирных игр кочевников" - 2/09/18
17:54 16.02.2018

Церемония открытия третьих Всемирных игр кочевников пройдет 2 сентября на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, сообщает Sport.kg со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии.

Во Всемирных играх кочевников примут участие свыше трех тысяч атлетов из 80 стран, которые будут соревноваться в 36 национальных видах спорта.

Идея проведения Всемирных игр кочевников была выдвинута в феврале 2011 года президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и поддержана главами стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Первые игры прошли в Кыргызстане в сентябре 2014 года. В них участвовали около 300 спортсменов из 18 стран, соревновавшихся в 11 видах спорта. Во вторых играх, прошедших там же в сентябре 2016 года, в 23 дисциплинах состязались около тысячи спортсменов из 53 стран.

Источник - Sport.kg
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518792840
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  