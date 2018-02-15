По коням! Названа дата 3-х "Всемирных игр кочевников" - 2/09/18

17:54 16.02.2018 Церемония открытия третьих Всемирных игр кочевников пройдет 2 сентября на ипподроме города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области, сообщает Sport.kg со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии.



Во Всемирных играх кочевников примут участие свыше трех тысяч атлетов из 80 стран, которые будут соревноваться в 36 национальных видах спорта.



Идея проведения Всемирных игр кочевников была выдвинута в феврале 2011 года президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и поддержана главами стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Первые игры прошли в Кыргызстане в сентябре 2014 года. В них участвовали около 300 спортсменов из 18 стран, соревновавшихся в 11 видах спорта. Во вторых играх, прошедших там же в сентябре 2016 года, в 23 дисциплинах состязались около тысячи спортсменов из 53 стран. Источник - Sport.kg

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