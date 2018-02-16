Экс-главы "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны" (Сексенбаев и Досымбеков) сели на 3 и 7 лет, соответственно

16:06 16.02.2018 Вынесен приговор в отношении экс-руководителей "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны"



По 3 и 7 лет получили Сексенбаев и Досымбеков, соответственно.



В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесен приговор по делу бывших руководителей "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны", передает Zakon.kz.



Суд приговорил бывшего гендиректора РГКП "Казавиалесохрана" Сексенбаева Толеугазы признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями:



- ст.189 ч.3 п.2 - Присвоение или растрата вверенного чужого имущества



- 28 ч.4, 24 ч.3, 189 ч.4 п.2- Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества,



- 361 ч.1 - Злоупотребление должностными полномочиями.



- 287 ч.3 УК РК- Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов.



Путем частичного сложения окончательно Сексенбаеву назначено 3 года лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с отбыванием в колонии общего режима.



Невиновным суд признал Сексенбаева по 24 ч.3, 189 ч.4 п.2, 28 ч.5, 361 ч.1 (эпизод с завышением тарифа стоимости летного часа), 366 ч.4 (эпизод с получением взятки) УК РК за отсутствием состава преступления.



Бывший гендиректор АО "Казавиаспас" Досымбеков Малик признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями:



- 24 ч.3, 189 ч.4 п.2 - Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества,



- 24 ч.3, 190 ч.4 п.2 - Покушение на совершение мошенничества,



- 361 ч.1 УК РК - Злоупотребление должностными полномочиями.



Путем частичного сложения окончательно назначено Досымбекову 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с конфискацией 30 тыс долларов США, 6 млн 292 тыс тенге.



Также суд признал невиновным Досымбекова по эпизоду с завышением стоимости тарифа летного часа.



Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск РГКП "Казавиалесохрана" к Сексенбаеву и постановил взыскать с него 1 млн 550 тыс тенге. Удовлетворен гражданский иск АО "Казавиаспас" к Досымбекову на сумму около 83 млн тенге.



Статья "получение взятки" (366 ч.4 УК РК), в чем обвинялся Досымбеков, в приговоре не прозвучала.



Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, осужденные обвинялись в причинении ущерба государству, и в получении взятки от гражданина Китая. 13 июля по сообщению Департамента Национального бюро по противодействию коррупции Алматы после получения части взятки в размере 50 тыс. долларов США от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки "МИ-171Е" стоимостью 12 млн долларов США, был задержан генеральный директор АО "Казавиаспас" КЧС МВД РК Досымбеков.

16 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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