Кыргызский ак-калпак: статус культурного символа и запрет на импорт

16:00 16.02.2018 В 2016 году в Кыргызстане был утвержден новый праздник День ак калпак.



В Кыргызстане предлагают придать головному убору ак калпак статус культурного символа страны. Соответствующий законопроект инициирован министерством культуры, информации и туризма КР, передает КирТАГ.



Ведомство предлагает не только узаконить статус национального головного убора, но и ввести запрет на ввоз ак калпаков из других государств на территорию КР.



"Частные предприниматели привозят из соседних стран готовые калпаки, изготовленные из некачественных синтетических материалов, что негативно влияет на восприятие иностранными гостями истинного ак калпака", - поясняется в сопроводительном документе.



Законопроект вынесен на общественное обсуждение.



Отметим, ранее депутаты Жогорку Кенеша вносили предложение о том, чтобы глава государства, члены правительственных делегаций, а также представители спорта и культуры во время официальных приемов за рубежом появлялись в национальном головном уборе, как символе национальной культуры КР.



В 2016 году в Кыргызстане был утвержден новый праздник День ак калпак, который отмечается 5 марта.

16 февраля 2018, Источник - zakon.kz

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