В Казахстане создан военно-патриотический клуб "Номад"

15:59 16.02.2018 В Кокшетауском Высшем колледже открылся военно-патриотический клуб "Номад"



Первых 25 курсантов Высшего колледжа г.Кокшетау вступили в военно-патриотический клуб "Номад", передает Региональная служба коммуникаций по информации пресс-службы управления образования Акмолинской области.



Торжественное открытие клуба прошло в рамках программной статьи Президента Н.Назарбаева "Болашақка бағдар: рухани жаңғыру".



Первых курсантов военно-патриотического клуба поздравили представители управлений по делам воинской службы, вручили нагрудной знак и удостоверение члена военно-патриотического клуба "Номад".



"Я когда вручал удостоверение курсантам, видел, как горят у них глаза. Это гордость. Возможно, кто-то из них сделал первый шаг к мечте и в будущем выберет военную карьеру. Сегодняшние мальчишки - это наши будущие защитники. И замечательно, что молодежь с удовольствием вступает в ряды в военно-патриотических клубов. На сегодня по области насчитывается уже 201 клуб. Отрадно, что их становится все больше и больше", - рассказал Дуанбай Ыбрай, председатель Совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Акмолинской области.



Задачей военно-патриотического клуба "Номад" является подготовка подрастающего поколения к военной службе, воспитание уважения к казахстанской армии, любовь к Отчизне, патриотизм, беззаветная преданность своему народу.



Второкурсник Сергей Черкашин рассказал, какие условия существуют для тех, кто хочет вступить в военно-патриотический клуб.



"Конечно, в первую очередь обращают внимание на физическую подготовку, успеваемость, строевую подготовку, разбор и сбор автомата. В прошлом году наша команда заняла первое место в олимпиаде по строевой подготовке. Когда узнал, что на базе нашего Высшего колледжа откроют военно-патриотический клуб, то не раздумывая решил вступить", - поделился Сергей.



ГККП "Высший колледж, города Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области - сегодня это многопрофильное, инновационное учебное заведение технического и профессионального образования, вошедший в десятку ведущих колледжей Республики Казахстан.



"В колледже 89% - обучающиеся юноши, тем более возрастает ответственность за нравственную и физическую подготовку будущих защитников отечества. Ежегодно в мае проводится месячник военно-патриотического воспитания, во время которого проходит ряд мероприятий: кинолекторий "Смотрим фильмы о войне", встречи с ветеранами войны и тыла, конкурс среди юношей "Жигит султаны", военно-полевые сборы", - рассказала заместитель директора Высшего колледжа Клара Алиева. Источник - ЦентрАзия

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