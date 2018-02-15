Российский "Лукойл" пытается вклиниться в каспийский шельф Казахстана

15:47 16.02.2018 Один из объектов "Лукойла" на Каспии. Фото пресс-службы компании

Российская компания "Лукойл" рассчитывает принять участие в геологоразведке двух блоков на каспийском шельфе Казахстана. Об этом заявил глава компании Вагит Алекперов, сообщает ТАСС. Блоки, которыми интересуется "Лукойл", расположены на границе с Россией.



"Там [в Казахстане] изменилось законодательство, мы это постоянно с нашими коллегами из Казахстана продвигали, [теперь] законодательство позволяет иметь хорошую норму рентабельности на сложнопостроенных месторождениях. Это Каспий и глубокие месторождения. Мы заинтересованы в блоках на Каспии. Мы два блока рассматриваем, в основном на границе с Россией", - сказал Алекперов.



Глава "Лукойла" считает казахстанский шельф достаточно перспективным для геолого-разведывательных работ. "Наши геологи рассчитывают на открытие. В целом центральные воды Казахстана перспективны для геологоразведки. Поэтому мы заинтересованы в участии. Мы очень позитивно оцениваем результаты Каспия", - отметил глава "Лукойла".



Ранее Алекперов рассказывал журналистам, что рассчитывает в ближайшее время подписать новое соглашение с Казахстаном о разработке месторождений на Каспии.



"Лукойл" начал добычу нефти на каспийском шельфе России в 2010 году - на месторождении имени Корчагина, которое было открыто в 2000 году. Расстояние от месторождения до ближайшего берега (дельта Волги) составляет около 120 км.



В октябре 2016 года "Лукойл" приступил к добыче на втором своем каспийском месторождении имени Филановского. Оно было открыто в 2005 году. Расстояние от месторождения до побережья - 190 км.



На каспийском шельфе Казахстана "Лукойл" уже проводил разведывательные работы в 2000-х годах. Совместно с казахстанской морской национальной компанией "КазМунайТениз" (дочерняя компания "КазМунайГаза") пробурили по одной скважине на участках "Аташ" и "Тюб-Караган", но их постигли неудачи. Скважины оказались сухими. Эту череду неудач на шельфе нефтяные эксперты обозначили как "тюб-караганский синдром".



В настоящее время в Казахстане "Лукойл" участвует в разработке Карачаганакского месторождения. Это газоконденсатное месторождение, расположенное в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, вблизи города Аксай.

15.02.2018 Источник - fergananews.com

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