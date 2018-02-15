Загадка легендарных киммерийцев. Кто правил степью до скифов

15:22 16.02.2018 Киммерийцы - самый загадочный народ, живший в Передней Азии и Северном Причерноморье в первом тысячелетии до Рождества Христова. Возможно эти кочевники пришли в Закавказье из степей, о чем написано в ассирийских глиняных табличках



Киммерийцы - самый загадочный народ, живший в Передней Азии и Северном Причерноморье в первом тысячелетии до Рождества Христова. Возможно эти кочевники пришли в Закавказье из степей, о чем написано в ассирийских глиняных табличках.

Летом 2005 года был полностью раскопан курган могильника Уашхиту в Адыгее (Краснодарский край). В совместной экспедиции Государственного музея Востока и Института археологии РАН принимало участие в общей сложности 50 человек, в том числе студенты краснодарского и майкопского университетов, сотрудники майкопского музея, а также специалист из Германии.



Под аулом Кабехабль в долине реки Фарс археологи исследовали ранее неизученный курган Уашхиту-2. В нем были обнаружены 42 погребения и 7 конских ритуальных захоронений, датированные периодом с 3 тысячелетия до н. э. до 1 тысячелетия н. э. Среди захоронений специалисты обнаружили захоронение вождя с четверкой запряженных в деревянную колесницу лошадей и огромного роста аристократа, "уложенного" в модель турлучного дома. Рядом с ним странное парное захоронение. Остальные захоронения кургана Уашхиту-2 - воин-сармат, дети, женщина с младенцем, мусульманин. В раскопанном кургане также обнаружено место тризны - поминок по киммерийскому вождю.

Наибольший интерес у археологов вызвало большое захоронение киммерийского вождя с остатками деревянной колесницы-квадриги. За всю историю раскопок на Кавказе обнаружено всего две колесницы.



Среди множества артефактов - бронзовые иглы, керамические женские украшения (височные колечки и стеклянные бусы), редчайший кремниевый ритуальный нож, боевой кремниевый наконечник от стрелы и многое другое. Самое яркое впечатление, по словам участников экспедиции, у них оставили бронзовые псалии - пара стержней, прикреплявшихся к концам удил, бляхи и кольца киммерийской колесницы.



На бляхах изображен солярный, т. е. солнечный знак. По тогдашним верованиям, запряженная колесница должна доставить знатного покойника из мира живых в царство мертвых.



Киммерийцы - один из древнейших народов в Восточной Европе. Происхождение их самих и их имени вызывает научные дискуссии. Одни ученые выводят его этимологию от финикийского слова "темный". Другие убеждены, что оно происходит от греческого слова "зимние", поскольку в "Одиссее" сказано: "Там страна и город мужей киммерийских. Всегдашний сумрак там и туман". Некоторые историки предполагают, что киммерийцы схожи с черкесами. Другие, что они принадлежат к той же этнической группе, что и фракийцы. Характерно, что некоторые боспорские цари имели фракийские имена. По самой невероятной версии, в киммерийцах видят прародителей кельтов.



По всей видимости, некоторое время киммерийцы контролировали все северное побережье Черного моря от Днестра до Керченского пролива. В середине 8 века до н. э. основные провинции, находящиеся под их владычеством, были в крымском, азовском и кубанском регионах. Отсюда киммерийцы распространились в транскавказский район и к середине столетия атаковали царство Ван (Урарту). Позднее они заключили союз с народом Урарту против Ассирии. Они упоминаются в ассирийских источниках под именем гимиры.



Для борьбы с набегами киммерийцев ассирийский царь Ассаргадон заключил союз со скифами, которые в те времена обитали в Туркестане и Казахстане. Впрочем, некоторые ученые считают, что скифы оказались в этих местах также не посвоей воле. Данная миграция ираноязычных кочевых племен, среди которых были предки скифлв и массагетов (их среднеазиатских родственников), скорее всего, была вызвана политическими событиями, происходивших на границах с Китаем.



В те времена на территории Поднебесной существовала федерация царств под достаточно формальной верховной властью правящего дома Чжоу. Так что тогда основным занятием китайцев была вялотекущая междуусобная война, а также борьба с кочевыми племенами, обитавшими в Южной Гоби, которых они называли "северными варварами". Одно из этих племен жители Поднебесной называли "хунь-юй" . По предположениям ряда востоковедов чуть позже оно стало ядром образовавшегося племенного союза сюнну, который также известен как хунну или гунны. Именно они в начале нашей эры, переселившись на Запад, дали мощьный толчок нашествию варваров на территорию Римской империи.



Однако в те времена это небольшое племя ограничивалось лишь мелкими пакостями, а именно нападениями на приграничные города и селения Поднебесной с целью грабежа и увода людей в рабство. Однако в в 822 году до нашей эры им вдруг неожиданно повезло - из-за невнимательности и безалаберности пограничных войск орда хунь-юй смогла вторгнуться глубоко на китайскую территорию и даже захватить чжоусскую столицу. Однако с рук им это не сошло - правитель Сюань-ван во главе "шести армий" отправился в карательную экспедицию, настиг отягощенных добычей (и, судя по всему, страдающих глубоким похмельем) кочевников. В итоге хунь-юй были наголову разбиты. Кроме того, в целях "профилактики" китайская армия уничтожила ряд приграничных кочевий.



Устрашенные такими "воспитательными" мерами, кочевники, по сообщениям китайских хронистов, бежали куда-то на север. Сейчас ученые думают, что на самом деле - на северо-запад. Их миграция стронула с насиженных мест кочевавших в том регионе скифов и массагетов (китайцы называли их - "юэчжи"), которые, не пожелав стать добычей разъяренных кочевников, стремившихся отыграться за свое поражение хоть на ком-нибудь, быстренько мигрировали к Каспийскому морю. И вот здесь-то они и попадают в поле зрения ассирийских политиков и... греческих историков.



Геродот говорит по поводу одного события, что именно массагеты оказывали давление на скифов. В другом фрагменте своей работы, базирующемся на более раннем свидетельстве (поэме Ариста, шестой век до н. э.) он упоминает в данной связи скорее исседонов, нежели массагетов. Сами исседоны испытывали давление аримаспов. Теснимые скифами, киммерийцы часто вторгались в Азию. В 650 году до н. э. они разорили один из величайших городов древности - столицу Лидии Сарды, пока не были разбиты лидийским царем Алиаттом.



Под натиском скифов киммерийцы разделились на две части. Одна группа осела в Крыму и в Северокавказском регионе, где смешались с местными племенами, известными как синды. Другая группа киммерийцев отошла на запад и в конце концов была разбита скифами на реке Днестр. Выдающийся исследователь античной истории Михаил Иванович Ростовцев полагал, что сцена скифско киммерийской войны отображена на скифском колчане для стрел, найденном в кургане Солоха. Два киммерийца изображены сражающимися пешими со скифским всадником. Один сражается боевым топором, другой - кинжалом. Киммерийцы имеют арийский тип лица, в то время как черты скифов более схожи с алтайским типом.



Древние греки киммерийцами называли племена Северного Причерноморья, а Керченский пролив - Боспором Киммерийским. Греческие историки и географы иногда путали киммерийцев со скифами. "Отец истории" Геродот (около 484 - 425 гг. до н. э.) считал киммерийцев доскифским населением степной части Северного Причерноморья.



"Скифы-кочевники, живущие в Азии, вытесненные во время войны массагетами, ушли, перейдя реку Араке, в Киммерийскую землю (именно ее теперь и населяют скифы, а в древности, как говорят, она принадлежала киммерийцам). При нашествии скифов киммерийцы стали держать совет, так как войско наступало большое, и мнения у них разделились. Обе стороны были упорны, но лучшим было предложение царей. По мнению народа, следовало покинуть страну, а не подвергаться опасности, оставаясь лицом к лицу с многочисленным врагом. А по мнению царей, следовало сражаться за страну с вторгающимися. И народ не хотел подчиниться, и цари не хотели послушаться народа. Первые советовали уйти, отдав без боя страну вторгающимся. Цари же, подумав о том, сколько хорошего они здесь испытали и сколько несчастий постигнет их, изгнанных из отечества, решили умереть и покоиться в своей земле, но не бежать вместе с народом. Когда же они приняли это решение, то, разделившись на две равные части, стали сражаться друг с другом. И всех их, погибших от руки друг друга, народ киммерийцев похоронил у реки Тираса, и могила их еще и теперь видна. Похоронив их, народ таким образом покинул страну, и скифы, ридя, заняли безлюдную страну" - сообщает Геродот.



Опустошительные набеги грозных северных кочевников имели сильное впечатление на современников, а их внешний вид был настолько необычным, что образ киммерийских воинов был запечатлен не только в текстах, но и в изобразительном искусстве, скажем, в вазовой живописи. На этрусской вазе киммерийцы изображены в виде всадников в высоких шапках, символизирующих Верхний Египет - инициатора изгнания гиксосов. Всадников сопровождают южные короткошерстные собаки. Впрочем, возможно, гиксосов киммерийцы вовсе и не прогоняли - просто их репутация грозных воинов заставляла античных мастеров лепить образ "врага" именно с них.



Однако несмотря на эту репутацию, до сих пор киммерийцы остаются одним из самых загадочных народов древней Евразии. И все потому, что материальных следов их присутствия найдено чрезвычайно мало. Поэтому любая находка артефактов, принадлежавших когда-то людям из этого таинственного племени, является настоящей сенсацией для археологов.



15 февраля 18 Источник - nationaljournal.ru

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