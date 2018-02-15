Вышел в свет труд Берика Абдыгалиулы "Военные формирования Алаш-Орды (1917-20 гг.)"

15:15 16.02.2018 Армия Алаш-Орды: Как все начиналось



На прошлой неделе состоялась презентация книги известного эксперта и исследователя Берика Абдыгалиулы "Военные формирования Алаш-Орды (1917-1920 гг.)". Не вызывает сомнений, что она станет знаковым рубежом в процессе освещения "белых пятен" истории Казахстана ХХ века. Ранее в свет вышла другая книга этого же автора – "Войско Алаш. Казахские части в составе Белой армии (1918–1920 гг.)". Мы предлагаем вашему вниманию материал, освещающий начальный этап формирования Алашских вооруженных сил.



Участие казахов в гражданской войне на стороне "Белой армии" не получила должного и полновесного отражения в научных исследованиях, посвященных данной проблематике. Да и в целом история гражданской войны 1918­1920 годов на территории Казахстана до сих пор не изучена в достаточном объеме и в ней остается немало "белых пятен".



Одним из таких малоизученных вопросов является процесс формирования казахских национальных вооруженных сил, который неразрывно связан с правительством Алаш-Орды и объявлением автономии "Алаш". Только после развала Советского Союза история алашских формирований впервые стали объектом научного изучения.



Советская историография, акцентируя внимание на противостоянии "красных" и "белых", фактически замалчивала военную историю Алаш­Орды и действия "Алашских полков", сражавшихся на Уральском, Оренбургском и Семиреченском фронтах Гражданской войны.



И хотя после 1991 года на этом направлении был совершен ощутимый прорыв, необходимо отметить, что в большинстве публикаций Алашские военные формирования до сих пор рассматриваются как второстепенный элемент Алашского движения и национально-государственного строительства в Казахстане.



На наш взгляд, до сих пор не раскрыты предпосылки появления казахской национальной армии на арене Гражданской войны. В большинстве случаев основной причиной этого является недостаток, а порой и отсутствие источников.



С целью восполнения этого пробела нами в течение четырех лет были проведены научно-поисковые работы в архивных фондах Казахстана и России на предмет выявления материалов, касающихся формирования и участия в боевых действиях Алашских полков, а также воинских соединений из числа казахов в составе войск Белой армии.



Итогом этой работы стал сборник "Войско Алаш. Казахские части в составе Белой армии (1918–1920 гг.)". Основной целью наших усилий было стремление предоставить исследователям возможности восполнить имеющиеся пробелы в истории гражданской войны и на строго документальной основе показать участие казахов в борьбе с большевиками. Кроме того, мы считали важным наполнить страницы нашей истории сугубо человеческой составляющей, поименно восстановив имена основных участников и личного состава "Алашских полков".



Сразу после Февральской революции, провозгласившей примат идей свободы и демократии, активизировались национальные и религиозные организации. В апреле 1917 года в Оренбурге создается Харби Шуро (Военный Совет), который должен был координировать работу по формированию мусульманских частей. На I Всероссийском мусульманском съезде (1­11 мая 1917 года) делегаты внесли предложение приступить к формированию мусульманских войск.



В условиях политической нестабильности и разрушения государственной власти, создание вооруженных сил стало для лидеров мусульманского населения одной из первоочередных задач. Создание армии, как одного из главных элементов национальной государственности, превращается в важнейшую задачу для каждого народа. При этом применительно к казахам существовала одна особенность – в отличие от некоторых других мусульманских народов Российской империи они не подлежали воинской повинности. Хотя были единичные примеры как добровольцев, служивших в армии, так и кадровых офицеров.



Еще до начала бурных событий 1917 года, некоторые будущие лидеры Алаш-Орды, в частности А.Букейханов и М.Тынышпаев, поднимали вопрос о необходимости введения воинской повинности для казахов, так как были уверены, что "военная служба не пугала казахов, наоборот, они к ней готовились…".



На первом Общеказахском съезде (21­26 июль 1917 г.) в Оренбурге было принято постановление, в котором одна из принятых резолюций посвящена "организации народной милиции". В проекте программы партии "Алаш", опубликованной 21 ноября 1917 года, состоящий из 10 пунктов, шестой пункт был посвящен созданию армии: "Для защиты народа должна быть армия, созданная на иных началах, нежели теперь. Молодежь, достигшая соответствующего возраста, проходит обучение и службу на местах: разделение по войсковым частям производится на основе родственных связей. Казахи отбывают службу в виде конной ми лиции".



Официальным признанным документом по формированию казахских частей и милиции являются программные документы 2­го Общеказахского съезда в Оренбурге в декабре 1917 года, где был образован "Всеказахский временный народный совет Алаш-Орда" под председательством А.Букейханова. Делегаты съезда приняли резолюцию об организации "народной милиции".



Основные причины, побудившие приступить к созданию вооруженных формирований, были закреплены в протоколе съезда: "Приняв во внимание, что государство переживает исключительно трудное время: повсюду идут убийства и грабежи, как проявления всеобщего развала и анархии, что от анархии не гарантированы и казак-киргизские области, что в переживаемое исключи тельное время казак-киргизы не могут оставаться равнодушными к окружающей анархии, которая, в случае проявления в степных областях, может уничтожить казак-киргизский народ, как совершенно беззащитный, и поэтому во имя спасения казак-киргизского народа от надвигающейся анархии представляется необходимым организовать народную милицию, съезд постановил: немедленно приступить к организации народной милиции".



На съезде были приняты также правила, планы, расчеты и разнарядка формирования милицейских отрядов. Необходимые для милиционеров ружья, патроны и шашки планировалось приобретать на средства национального фонда Алаш-Орды. На первых порах каждое аульное общество обязано было снабдить своих милиционеров лошадьми, седельным прибором и одеждой.



Для обучения милиционеров планировалось приглашать офицеров и инструкторов, по расчету 1 офицер на 100 милиционеров и 1 инструктор на 50 милиционеров.



На съезд были приглашены казахские офицеры, участники Первой мировой войны – капитаны М.Аблайханов и М.Бекимов. М.Бекимов был избран кандидатом в состав правительства Алаш-Орды. Кроме того, был также утвержден мобилизационный план. Здесь необходимо отметить, что на тот момент под "милицией" имелось в виду совсем не то, к чему мы привыкли, когда подразумевается именно полицейская служба.



События, разворачивавшиеся в России, политический хаос и начало гражданской войны, выдвинули перед Алаш-Ордой новые задачи. 3 апреля 1918 года на предложение наркома по национальным делам И.Сталина о признании власти Федеративной Советской Республики, лидеры Алаш-Орды выдвинули свои условия, которые соответствовали решениям 2­го Общеказахского съезда, состоявшегося 5­13 декабря 1917 года в Оренбурге.



Однако большевики удовлетворили эти требования лишь частично. К тому же, захватившие власть на местах большевики установили режим "красной диктатуры" и с первых дней стали придерживаться методов карательной политики. Повсеместно начались аресты. Развязанный террор, естественно, вызывал у правительства Алаш-Орды стремление защитить свои интересы. Большинство представителей казахской интеллигенции, признавшие в начале 1918 года власть большевиков, были вынуждены перейти в оппозицию. Альтернативой в этих условиях становятся национальная автономия "Алаш" и собственные вооруженные силы при поддержке Белой армии.



После свержения власти большевиков в Поволжье и Сибири, одним из первых приказов Алаш-Орды от 11 июня 1918 года было постановление об отношении к советской власти, в рамках которого все декреты, изданные советской властью на территории автономии Алаш, признавались недействительными. При этом ближайшими союзниками определялись "Сибирская и Башкирская автономия", а также атаман Дутов. Последний, с целью "участия в походе в Туркестан", обещал



Берик Абдыгалиулы обеспечить ближайшие к Оренбургу алаш-ординские отряды вооружением, обмундированием и инструкторами. Всем в пример ставили Семипалатинский отряд, который "с казаками и офицерами идет в поход против большевиков Семиречья".



В связи с важностью задачи формирования собственных вооруженных сил, 11 июня 1918 года постановлением правительства Алаш-Орда было образовано Военное министерство. Функции данного министерства были возложены на Военный совет, которому предоставлялось право открывать областные и уездные военные советы при областных и уездных отделах Алаш-Орды. Военный совет состоял из трех лиц.



Был создан также военный отдел, который являлся рабочим органом Военного совета. Заведующим отделом был приглашен кадровый капитан артиллерии Хамит Тохтамышев, который фактически исполнял обязанности военного министра правительства Алаш-Орды и непосредственно занимался формированием Алашского войска из числа казахов. Указанным постановлением на Военный совет возлагалась "обязанность призывать джигитов для борьбы с большевиками".



С активизацией боевых действий на территории Казахстана остро стал вопрос о создании собственного регулярного вооруженного правительственного войска. Но у правительства Алаш-Орды для содержания вооруженнных сил не было достаточных средств, не было ни вооружения, ни подготовленных кадров. В связи с этим Алаш-Орда была вынуждена обратиться с предложением Совету Министров Сибирского правительства о принятии соглашения о взаимной помощи.



26 июля 1918 года правительством Алаш-Орды было внесено более конкретное предложение: "не обладая оружием, снаряжением и достаточными средствами на содержание армии, правительство Алаш-Орда обращается к Временному Сибирскому правительству с просьбой обеспечить Казахскую армию инструкторами, вооружением, снаряжением и всеми видами довольствия". Конкретно предлагалось сформировать 4 конных корпуса и одну отдельную дивизию, которая будет "совместно с Временным Сибирским правительством бороться с большевиками". Лидеры Алаш-Орды на тот момент еще были уверены, что смогут мобилизовать до 40 тысяч бойцов.



Понимая важность решения данных вопросов, А.Букейханов специально выехал вместе с Х.Тохтамышевым в Омск, где с 29 июля по 3 августа была созвана специальная комиссия по рассмотрению предложения правительства Алаш-Орды. Сибирские власти после пятидневного обсуждения согласились принять на себя обеспечение Казахской армии вооружением, снаряжением, обмундированием, довольствием и военными инструкторами, но только при условии соблюдения ряда обязательных условий.



С учетом принятого соглашения правительством Алаш-Орды был разработан план формирования и дислокации национальных частей, о чем 12 августа 1918 года был проинформирован военный министр Сибирского правительства. Правительство Алаш-Орды решило первоначально сформировать одну конную дивизию, состоящую из четырех полков и одного конного артиллерийского дивизиона. Пунктами формирования дивизии были назначены города Семипалатинск, Павлодар, Кокчетав и Акмолинск. Штабом дивизии был определен город Семипалатинск, штаб первой бригады и конный артиллерийский дивизион должен был находиться в городе Семипалатинск, а штаб второй бригады в городе Кокчетав.



Но Сибирское правительство не торопилось помогать новым союзникам, поскольку существовало недоверие и неопределенность со стороны его руководства в отношении Алаш-Орды и это не могло не сказываться на ходе формирования Алашских воинских формирований.



Понимая природу возникающих трудностей, А.Букейханов продолжал активно продвигать идею создания "Казахской Армии". Не сумев попасть лично к Колчаку, он пытался убедить его окружение и довести до него свои доводы и аргументы.



Некоторые усилия А.Букейханова не прошли даром, и он добился создания специальной межведомственной комиссии, заседание которой состоялось под председательством министра внутренних дел П.Коропачинского.



Выступая на ее заседании, А.Букейханов заявил, что "милиция наша – это войско. Оно уже фактически существует: 700 наших джигитов находятся на фронте в Семиречье, 540 человек у Троицка, 2000 человек в Уральской области. Когда вы читаете сообщение об успехах на Семиреченском фронте, то знайте, что эти успехи достигнуты благодаря нашим отрядам".



Так начиналась история формирования алашских воинских формирований. И хотя просуществовали они недолго, а судьба инициаторов их создания оказалась трагичной, эта страница нашей истории остается важной для понимания и переосмысления специфики политических процессов Казахстана начала ХХ века.



Берик АБДИГАЛИУЛЫ, руководитель научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан" Источник - Camonitor.kz

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