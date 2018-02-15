Пожизненное для педофилов. Кривозащитники - против, разумеется

15:10 16.02.2018 Пожизненное для педофилов

Кривозащитники - против, разумеется



Алексей Иванов



В Государственную думу РФ внесен законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов.



Его подготовила группа депутатов во главе с вице-спикером ГД Ириной Яровой; среди разработчиков документа представители всех думских фракций. Законопроект поддержали Верховный суд, Следственный комитет, Генпрокуратура, МВД, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Роскомнадзор, уполномоченный по правам ребенка, институт им. Сербского, комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.



Также предлагается отменить сроки давности по делам о преступлениях сексуального характера в отношении детей до 14 лет.



Проект предлагает признать тяжким преступлением изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение, а равно распространение, публичную демонстрацию или рекламирование материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Вводится отдельная ответственность за понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием Интернета.



Кроме того, "впервые устанавливается дополнительное отягчающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми и подростками", сказала Яровая на пленарном заседании Госдумы сегодня, 14 февраля.



"Законопроект разработан специально созданной в соответствии с решением Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации рабочей группой по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в состав которой входили, в том числе представители уполномоченных органов государственной власти и профильных экспертных организаций. В 2017 г. по официальным данным 9600 несовершеннолетних стали объектами половых посягательств, из которых около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию. Согласно имеющимся статистическим сведениям в 2017 г. следователями Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено 13551 уголовных дел о преступлениях, совершенных против половой неприкосновенности несовершеннолетних (из которых 7011 дел о насильственных преступлениях сексуальной направленности), что свидетельствует о тенденции роста сексуального насилия в отношении детей (в 2016 г. возбуждено 5835 уголовных дела по фактам совершения сексуального насилия). Кроме того, согласно официальной статистике в 2017 г. расследовано более 12 тыс. уголовных дел о половых посягательствах в отношении несовершеннолетних... Принятие законопроекта будет способствовать не только совершенствованию механизмов борьбы с преступлениями сексуального характера в отношении детей, обеспечению прав и законных интересов детей, но и профилактике совершения новых преступлений, раннему выявлению и защите жизни и безопасности детей, неотвратимости наказания виновных", - гласит пояснительная записка к проекту закона.



"У нас были и более радикальные предложения. "Справедливая Россия" выступает за возврат смертной казни для террористов и как раз таки педофилов, поэтому пожизненное наказание было бы вполне адекватной мерой", - заявил РИА Новости первый заместитель руководителя думской фракции партии "Справедливая Россия", первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.



Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркивает, что не стоит забывать о вычислении педофилов. По его словам, существуют механизмы, позволяющие обнаружить злоумышленника на ранней стадии приготовления к деянию, еще до того, как он его совершил. "Необходимы нововведения в части пресечения подготовки к совершению преступления, до того, как ребенку причинены страдания", - отметил Милонов в интервью изданию "Политэксперт".



Сейчас Уголовный кодекс предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы за насильственные действия сексуального характера против детей младше 14 лет. В реальности педофилы часто избегают сурового наказания.



Антипедофильские инициативы в парламенте ранее всегда сталкивались с мощным противодействием сильнейшего педофильского лобби, которое раскинуло щупальца от правительственных и думских кабинетов до офисов НКО. Традиционно в защиту всевозможных извращенцев, преступников, нелюдей выступают грантоеды-правозащитники. Вот и сейчас первой на защиту педофилов приползла 90-летняя правозащитница, глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева. Она подвергла резкой критике законопроект, назвала пожизненное заключение чрезмерно жестоким и сказала, что "против жестких наказаний за чтобы то ни было". "У нас любят педофилами объявлять людей на самом деле к этому не имеющих отношения... Неизвестно, кто из нас попадет в педофилы. Мы с вами тоже можем попасть", - добавила она в интервью радиостанции "Говорит Москва". Источник - Завтра

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