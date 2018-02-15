Пуля вышла из глаза... Каз-бизнесмен Токмади сознался, что лично убил банкира Татишева

14:01 16.02.2018 Муратхан Токмади признал свою вину на суде в Таразе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее в Таразе началось главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена Муратхана Токмади.



"Признаете ли вы себя виновным?" - спросил судья Азамат Тлепов. "Да", - ответил Токмади. "Полностью признаете?" - уточнил судья. "Да", - сказал Токмади.



После того как прокурор зачитал суть предъявленных обвинений, суд разъяснил порядок проведения главного судебного заседания. Подсудимый согласился и готов давать показания.



В данный момент Токмади с трибуны начал давать показания.



Напомним, представителей СМИ в зал не пустили. Для журналистов выделили отдельную комнату.



Бизнесмену предъявлено обвинение по пунктам ж, з части 2 статьи 96 УК РК (в редакции 1997 года) - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом".



"05 февраля 2018 года в производство специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области поступило уголовное дело по обвинению М. Ш. Тоқмади в совершении преступления, предусмотренного пунктами ж, з части 2 статьи 96 ("Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму") Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции 1997 года). Материалами дела установлено, что "авторитет" уголовно-преступной среды города Алматы, а также лидер ОПГ "Депутатский корпус" М. Ш. Тоқмади обвиняется в убийстве бывшего председателя правления АО "Банк Туран Алем" Татишева Е. Н. Данное уголовное дело распределено посредством информационной системы "Төрелік" судье на рассмотрение. Дата и время рассмотрения уголовного дела не назначены", - сообщали в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области.



Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении бизнесмена Муратхана Токмади будет рассматриваться в СМУС Жамбылской области судьей Азаматом Тлеповым. На сайте суда дело закрыто для публикации.



Бизнесмен Муратхан Токмади был взят под стражу в июне 2017 года. Алмалинский районный суд Алматы признал его виновным в вымогательстве и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он заключил сделку с правосудием. Приговором суда от 10 октября 2017 года Токмади осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.



Позже в интервью телеканалу КТК Токмади признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы "Банка ТуранАлем" (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов.



Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом Муратхану Токмади. Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку, и ружье самопроизвольно выстрелило. Пуля попала банкиру прямо в голову. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Пуля прошла навылет через левый глаз. Тогда это назвали "несчастным случаем". Источник - Tengrinews.kz

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