Бывший вице-премьер Шоисматов станет новым послом Ташкента в Душанбе

13:50 16.02.2018 Новый посол приступит к выполнению своей миссии до намеченного на первую декаду марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Душанбе



Бывший вице-премьер Узбекистана Эргаш Шоисматов станет новым послом Ташкента в Душанбе.



Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов

Sputnik



Посол Узбекистана будет курировать три сферы сотрудничества с Россией

По словам источника, вопрос назначения нового посла между официальными властями двух стран уже согласован, пишет Sputnik Таджикистан.



Новый посол Узбекистана приступит к выполнению своей миссии в Душанбе до намеченного на первую декаду марта государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан.



Он сменит на посту главы дипломатической миссии Узбекистана в Таджикистане Шокосыма Шоисламова, который занимал пост посла в течение последних 14 лет. Шоисламов получил новое назначение, он будет работать в аппарате президента Узбекистана в сфере внешней политики. Эргаш Шоисматов родился в 1951 году.



Окончил Ташкентский политехнический институт. Министр энергетики и электрификации Республики Узбекистан с 1996 года до февраля 2001 года. В 2001-2006 годах - председатель правления государственно-акционерной компании "Узбекэнерго", член Электроэнергетического совета СНГ.



С апреля 2006 по 13 июля 2010-го - заместитель премьер-министра, курирующий машиностроение, черную и цветную металлургию, нефтегазовый сектор, геологию, электроэнергетику, производство химической продукции, а также стандартизацию и метрологию государственных и мобилизационных резервов.



С февраля 2014 года был председателем Республиканского совета профсоюза работников энергетики. С декабря 2016 года занимал должность председателя правления компании Uztransgaz. Награжден орденом "Мехнат шухрати" (Трудовая слава).



Узбекский пограничник

AP Photo / Anvar Ilyasov



Соседи становятся ближе: на узбекско-таджикской границе открылся еще один КПП

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Таджикистане Шокасымом Шоисламовым.



Встреча проходила по случаю завершения дипломатической миссии посла Шокасыма Шоисламова в Таджикистане.



В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних таджикско-узбекских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.



Глава внешнеполитического ведомства республики поблагодарил посла Шокасыма Шоисламова за его долголетнюю профессиональную деятельность и вклад в укрепление отношений между Таджикистаном и Узбекистаном.



Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев указал на необходимость оптимизации МИД страны и активизации внешнеэкономических связей министерства. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ru.sputniknews-uz.com

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1518778200

Новости Казахстана

