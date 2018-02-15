В Генпрокуратуре Узбекистана создано девять новых управлений

13:48 16.02.2018 В системе Генпрокуратуры упразднено четыре управления, с 1 марта повышается заработная плата сотрудников



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ, согласно которому в структуре Генеральной прокуратуры Узбекистана предусмотрен ряд изменений.



Согласно документу от 15 февраля 2018 года, в структуре Генпрокуратуры Узбекистана создано девять новых управлений:



1. Управление по надзору за исполнением законодательства в топливно-энергетическом комплексе



2. Управление по надзору за исполнением законодательства в финансово-банковской сфере



3. Управление по надзору за исполнением законодательства в таможенной и налоговой сферах



4. Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере транспорта, строительства и других отраслях экономики



5. Управление по надзору за исполнением законодательства в сфере здравоохранения, образования и других социальных сферах



6. Управление по правовой защите предпринимательства и инвестиций



7. Управление по надзору за исполнением решений президента



8. Управление по обеспечению полномочий прокурора в административном судопроизводстве



9. Управление по методическому обеспечению следствия



Наряду с этим упразднены следующие управления:



1. Управление по надзору за исполнением социального законодательства Генеральной прокуратуры



2. Управление по надзору за исполнением экономического законодательства Генеральной прокуратуры



3. Управление по правовой защите субъектов предпринимательства и иностранных инвестиций Министерства юстиции и его территориальные отделы



4. Управление координации деятельности контролирующих органов Государственного налогового комитета и его территориальные подразделения



Участники мероприятия

© Sputnik/ Григорий Сысоев



Новым генпрокурором Узбекистана стал бывший госсоветник президента

Таким образом, данные преобразования повлекли структурные изменения в Министерстве юстиции и Государственном налоговом комитете. Отметим, что высвобождаемые 323 штатные единицы направляются на укомплектование подразделений Генеральной прокуратуры, в том числе вновь образованных управлений.



Также с 1 марта при определении должностных окладов работников органов прокуратуры тарифные коэффициенты, соответствующие утвержденным разрядам оплаты труда по ЕТС, увеличиваются в полтора раза.



Ежемесячная надбавка за особые условия труда к должностным окладам работников центрального аппарата Генеральной прокуратуры, имеющих классовый чин, составляет 50%. При этом она включается в состав должностного оклада при исчислении стимулирующих доплат и надбавок. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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