Китай обиделся на Россию из-за своего авианосца, - В.Тучков

13:43 16.02.2018 В КНР не согласны с тем, что в кораблестроении они просто копируют чужую технику







Китайцы обиделись на русских. И достаточно серьезно, поскольку для ответа был выбран могущественный интернет-ресурс Ifeng.com "Феникс", который ежедневно посещают почти 700 млн. читателей.



Суть обиды состоит в том, что российский военный эксперт Василий Кашин, научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН и один из авторов блога bmpd Центра анализа стратегий и технологий, без должного почтения отозвался о строящемся китайском авианосце проекта 001А "Шаньдун". Речь в той "возмутительной" публикации шла еще и о строящемся индийском авианосце "Викрант". Кашин написал: "Отсюда видно, что Россия играет важную роль в производстве военно-морской техники у двух новых морских держав - она предоставила большую часть ключевых технологий для строительства этих авианосцев".



И это бы еще полбеды. Далее идет, можно сказать, прямое оскорбление Китая, который по отношению к Индии испытывает предельно ревнивые чувства: "хотя возможности индийской промышленности в строительстве авианосцев и не достигают уровня Китая, в корабле „Викрант" используются проверенные технологии крупнейших мировых торговых компаний, - утверждает Кашин, - Поэтому по некоторым характеристикам он лучше, чем китайский авианосец".



Попытаемся разобраться, кто прав в данной ситуации, не столь однозначной, как это представляется каждой из спорящих сторон.



Ни для кого не секрет, и китайцы не делают из этого тайны, что прогресс в военно-технической сфере Поднебесной имеет три ступени, которые проходятся последовательно.



Вначале Китай просто копирует лучшие образцы техники, доставшиеся тем или иным путем - либо купленные, либо поставленные в процессе сотрудничества, либо добытые доблестными китайскими разведчиками в виде чертежей или отдельных деталей.



Когда копии достигают по качеству уровня оригиналов, они начинаю поставляться в армию в виде действующей боевой техники. И наступает следующий период - улучшение характеристик копий, в результате чего копии начинают превосходить по качеству оригиналы.



Когда дальнейшее улучшение становится невозможным, китайские конструкторы начинают создавать свою собственную военную технику. Разумеется, посматривая на то, что делают на этом направлении конкуренты. Именно конкуренты, но уже не учителя. Собственно, так поступают все ведущие производители вооружений, включая Россию и США.



Так вот, на какой ступени сейчас находится Китай в области построения авианосцев? Кашин утверждает, что практически на первой. Китайцы с этим категорически не согласны.



В прошлом веке у Китая не было абсолютно никого опыта в этой области кораблестроения. Однако бурно развивающемуся государству с обширными морскими границами, с неспокойными соседями, а также с "мировым жандармом", который постоянно подпитывает напряжение в регионе, авианосные корабли просто необходимы.



В связи с чем Пекин провел блестящую операцию по получению "образца для копирования". В 90-е годы, как утверждает Кашин, за 840 тыс. долларов Невское проектно-конструкторское бюро продало китайцам полный комплект документов на авианесущий крейсер проекта 1143.6 "Варяг". Сам крейсер, будучи достроенным на 67%, в это время ржавел в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Украинцы, неоднократно запрашивавшие Москву о том, нужен ли ей авианосец, так и не получили ни одного внятного ответа.



Появились покупатели "Варяга", которые предлагали красную цену в 4 млн. долларов - именно столько стоит лом, который можно получить при разделке корабля. И тут, в конце 90-х годов, на горизонте нарисовались китайцы, пообещавшие заплатить 20 млн. долларов. Зеленую дорогу сделке дали два документа. Во-первых, Невское ПКБ подписало справку о том, что КНР не передаются никакие военные секреты. Что, впрочем, тогда в России никого не интересовало. Во-вторых, Китай задекларировал, что недостроенный корабль приобретается для того, чтобы использовать его в качестве центра развлечений, то есть устроить на палубе и в трюмах казино, рестораны, танцзалы. Чтобы успокоить Японию, Южную Корею и Тайвань. Дело в том, что у Китая такой опыт уже был. Выведенный из состава ВМФ России авианесущий крейсер "Минск" проекта 1143.3 сейчас работает именно в таком качестве, входной билет стоит 12 долларов.



Однако "мировой жандарм" проявил бдительность, настояв, чтобы Турция не пропускала "Варяг" через Босфор. Переговоры продолжались 16 месяцев. В конце концов, буксируемый "Варяг" оказался Средиземном море. В Суэцкий канал его не впустили. Пришлось воспользоваться Гибралтаром и идти вокруг Африки. Эпопея с буксировкой заняла 2 года. В марте 2002 года "Варяг" был доставлен на верфь в Даляне.



После чего сразу же был назван "Ляонином", что до 2011 года хранилось в тайне. Лишь спустя 9 лет Китай объявил, что построил авианосец, а не центр развлечений.



Надо сказать, что китайцы не слепо скопировали российский авианосец. Была изменена планировка внутренних помещений. Ликвидированы шахты для запуска ПКР "Гранит". И, что важно, обновлена электроника и установлена новая радиолокационная станция, имеющая большую дальность и разрешающую способность.



В качестве палубных самолетов использованы истребители J-15. С ними китайцам также помогла Украина, продав один из прототипов самолета Су-33. По его образу и подобию и был построен китайский самолет, принятый на вооружение в 2012 году. Но при этом авионика, включая РЛС, а также вооружение самолета - свое, китайское.



Массогабаритные характеристики "Ляонина" ничем не отличаются от аналогичных характеристик нашего "Адмирала Кузнецова". Водоизмещение - 60 тыс. тонн. Длина - 304 м, ширина - 38 м, осадка - 10,5 м. Максимальная скорость - 29 узлов, дальность плавания - 8000 миль. Принимает 26 истребителей J-15, 6 вертолетов ДЛРО, 6 вертолетов противолодочной обороны. Для влета используется трамплин, при посадке - аэрофинишер.



Но при этом командование ВМС Китая рассматривает этот авианосец прежде всего как учебный, использующийся для отработки техники взлетов и посадок и для тренировки корабельной команды. В общем, о "Ляонине" можно говорить как о продукции Невского ПКБ, на котором китайские специалисты осваивали новое для себя дело.



При строительстве второго авианосцы китайцы поднялись на вторую ступень профессиональной подготовки, а что-то делают уже и по третьему уровню. Начнем с того, что Невское ПКБ не принимало никакого участия в проектировании "Шаньдуна". И все разговоры о том, что это слегка увеличенная копия "Варяга", продиктованы в основном спесью, мол, российские кораблестроители - самые лучшие в мире. На что в китайском ответе, переведенном с дипломатичного языка на разговорный, говорится: раз вы такие умные, то где ваши авианосцы? Долго вы еще будете всем морочить головы своим "Штормом", который вылепили из пластилина в мизерном масштабе?



Да, у нового авианосца тоже трамплин. Но не потому, что китайцы не могут сделать по-другому. Просто это рационально, поскольку пилоты тренируются на "Ляонине" именно на трамплине. Ну а геометрия похожа в связи с тем, что российские конструкторы сделали ее удачной, так почему нужно от нее отказываться? И, в конце концов, другие авианосцы того же типа довольно похожи друг на друга. Ведь никто же не говорит, что Драгунов сконструировал свою СВД с помощью Мосина.



Китайцы создают собственную военную технику крайне скрытно. "Шаньдун" начали строить в декабре 2013 года. И лишь в 2015 году было официально объявлено, что это будет авианосец. Так что особых подробностей относительно его устройства не имеется. Говорится о том, что новая РЛС будет иметь еще большую дальность обзора. Ну, и еще о том, что на новом авианосце будут базироваться уже 40 истребителей J-15. ДЛРО и ПЛО также будут представлены соответствующими вертолетами.



В то же время гораздо большую пользу способны приносить не вертолеты, а самолеты данных ориентаций. Однако они тяжелее, чем истребители, и способны подниматься в воздух только при помощи катапульты.



И вот она у ВМС Китая запланирована. Более того, уже строится следующий авианосец, третий. Предположительно он будет иметь атомную силовую установку. И точно, что на нем вместо трамплина будет использоваться катапульта. Скорее всего, паровая. Но, может быть, и электромагнитная - китайские конструкторы порой способны удивлять человечество. Это означает, что и фаза улучшения характеристик скопированной военной техники будет пройдена. И начинается этап создания полностью собственных образцов.



Об этом косвенно свидетельствует, например, участие в создании проекта второго авианосца 552-х китайских компаний. Причем подавляющее большинство из них - 441 - являются гражданскими, а не оборонными фирмами. Это уже является широким освоением авианосных технологий всей промышленностью страны.



И еще один момент. На строительстве "Шаньдуна" постоянно находятся 5000 технических специалистов и инженеров. Их средний возраст равен 36 годам. И это значит, что в разработке принимают участие люди молодые, способные усваивать новые знания и энергично внедрять их на практике. Что мы и наблюдаем. "Шаньдун" строится с рекордной скоростью, которая прежде никем не достигалась. Корабль заложили в конце 2013 года. Он был спущен на воду в апреле 2017 года. А в 2019 году предполагается ввести его в состав ВМС Китая.



По различным данным КНР намеревается иметь в составе ВМС в середине 20-х годов от четырех до шести авианосцев. И, значит, американцам придется изрядно потесниться в восточных морях.



Владимир Тучков

16.2.18 Источник - svpressa.ru

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