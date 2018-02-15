|Казахстанские мечети нуждаются в перезагрузке, - С.Исабаева
11:11 16.02.2018
Моральный облик духовенства в Казахстане частенько становится объектом критики. Хотя при этом нельзя сказать, что священнослужителей у нас не уважают. Безусловно, они по-прежнему пользуются авторитетом среди верующих. Вот только авторитет этот больше напоминает преклонение перед чиновником, нежели перед учителем, воспитателем и духовным наставником.
Обсуждение новой религиозной политики государства у нас как всегда свелось к узким темам, в данном случае – внешнему виду мусульман (бороды, хиджабы и короткие штаны), хотя главная ее цель – повышение грамотности населения в вопросах веры и защита от влияния всевозможных экстремистских идеологий. И то, и другое, как известно, – прямая компетенция религиозных заведений, но наши мечети либо не хотят этим заниматься, либо просто не могут.
Можно долго рассуждать о недостаточной квалификации исламских кадров и необходимости расширения высшего духовного образования в стране. Но это будет лишь одна сторона проблемы, на решение которой могут уйти долгие годы. А есть другая сторона – моральная, которую надо решать здесь и сейчас.
Речь идет о недостойном поведении многих имамов по отношению к верующим, их тяге к бюрократии, личному обогащению, нежелании развиваться, выходить в народ, в СМИ, участвовать в острых политических дискуссиях. Сегодня деятельность большинства служителей культа ограничивается лишь проведением религиозных церемоний и ритуалов. Складывается ощущение, что живут они в каком-то своем "ленивом" мире, оторванном от паствы и от реальных настроений граждан.
Между тем, именно пассивность духовенства – одна из причин радикализации населения. Вот почему государству пришлось вмешаться в религиозную сферу и пытаться наспех наводить там порядок. Но при этом, похоже, снова упускается из виду самое главное – вопросы этики священнослужителя, его моральный облик…
О том, что не помешало бы изменить в работе казахстанских мечетей и в поведении самих имамов мы беседуем с мусульманским общественным деятелем Муратом Телибековым.
– Казахстан приступает к реализации новой религиозной политики. Мурат Айтжанович, как вы ее оцениваете? В чем, по-вашему, ее преимущества, а в чем недостатки?
– Обсуждение нового закона о религии вызвало живой интерес казахстанской общественности. В интервью телеканалу "Хабар" глава Министерства по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев разъяснил его основные положения, отметив, что бесконтрольное распространение деструктивных религиозных течений может привести к утрате национальной идентичности. Это создает серьезную угрозу суверенитету страны. Общество должно сделать цивилизационный выбор.
Важные идеи, высказанные Н.Ермекбаевым, заставляют обратить внимание не только на религиозные, но и на культурные аспекты внутренней политики Казахстана. Какие инструменты и технологии следует привлечь для коррекции религиозного сознания? Какую стратегию выбрать в условиях глобализованного информационного пространства, когда идеи свободно перетекают из одной страны в другую? Эти вопросы не получили пока окончательного решения.
По мнению многих специалистов, запреты и ограничения нового религиозного закона будут эффективны лишь в том случае, если государство предложит эффективную альтернативу ортодоксальному исламу.
Необходимо как можно скорее приступить к реализации новой религиозной доктрины, которая наряду с привычными религиозными воззрениями включала бы в себя атрибуты современной цивилизации.
К сожалению, государство запаздывает с принятием решений в религиозной сфере. Сегодня уже недостаточно проводить информационную и разъяснительную работы. Общество должно воочию убедиться в преимуществе новой религиозной политики, увидеть в ней не только удовлетворение своих духовных запросов, но и решение важных социально-экономических задач. Именно этим "оружием" сейчас успешно пользуются идеологи религиозного экстремизма, обещая своим адептам быстрое и эффективное решение всех проблем.
– В сети деструктивных течений многих казахстанцев толкает еще и элементарный поиск религиозных знаний. К сожалению, наши мечети часто не способны удовлетворить запросы прихожан. Может, реформы стоило бы начать именно с них? Ведь кроме совершения молитв мечеть должна нести еще и просвещенческую функцию.
– Да, верующие должны приходить в мечеть не только для совершения молитвы. Сегодня возникла настоятельная необходимость в модернизации религиозных заведений. Мечети следует трансформировать в современные культурные центры, призванные устранить мировоззренческие искажения.
С этой целью целесообразно использовать мировой опыт. Во многих странах Ближнего Востока, Европы и Америки религиозные институты органично вплетаются в структуру современного общества. Они не только не представляют угрозы государству, но оказывают всемерное содействие его развитию. У многих людей в Западной Европе, к примеру, не вызывает удивление, если при церкви или мечети имеются прекрасные библиотеки художественной и научной литературы, открываются оздоровительные и развивающие центры, психологические и юридические консультации, приюты для бездомных, бесплатные столовые, курсы для изучения иностранных языков...
Такая практика наблюдается во многих странах, и она приносит хорошие результаты. Но самое главное – это препятствует зарождению косности и мракобесия в рядах духовенства. Подобный подход не противоречит религиозным постулатам, но подчеркивает главную цель всех вероисповеданий – совершенствование человеческого общества.
– Пару лет назад в Казахстане предлагали проводить проповеди в мечетях еще и на русском языке. Что стало с этой инициативой? Ведь многим она пришлась по душе, особенно той части верующих, которая недостаточно владеет казахским.
– К сожалению, инициатива осталась нереализованной. В Министерстве по делам религий мне сказали, что проповеди на русском языке проводятся в отдельных мечетях Астаны. Но я лично ни разу не слышал. Возможно, новшество пока внедряется в качестве эксперимента, и власти хотят убедиться в положительной реакции верующих. На мой взгляд, страхи беспочвенны. Ничего плохого в этом не вижу.
Казахстанские мечети нуждаются в перезагрузке
– На "непонятную" речь имамов жалуются, впрочем, даже те, у кого с казахским языком нет проблем. Какой смысл священнослужителю усложнять свои проповеди, если перед ним стоит цель достучаться до человеческих душ? Естественно, верующие ищут альтернативу – идут к тем, кого понимают, частенько попадая к радикалам. Как раз последние – хорошие ораторы, их проповеди интересны, проникновенны и главное – на любых языках.
– Есть среди имамов и хорошие ораторы. Мне не раз приходилось слушать их проповеди в алматинских мечетях...
Преимущество радикальных миссионеров в том, что они не боятся отвечать на острые вопросы из сферы политики, экономики и общественной жизни. Официальные имамы, к сожалению, не просто отмахиваются от таких вопросов, но даже запрещают затрагивать подобные темы. Это неправильно.
Я понимаю – задача трудная. Но духовенство надо учить этому. Министерство по делам религий должно взять на себя эту миссию. Чтобы соответствовать своей должности, имам должен быть хорошо образованным человеком. А у нас многие предпочитают ограничивать свой кругозор только лишь знаниями Священного Корана.
Ну и, конечно же, свою "лепту" вносит "его величество коррупция". Ни для кого не секрет, что порой хорошие должности в мечетях занимают отнюдь не самые достойные личности
– Мало того, имамы и муллы воспринимаются в народе как коммерсанты, потому как берут деньги за свои услуги – исполнение религиозных обрядов. Насколько такая практика допустима?
– Вне сомнений, такие вещи противоречат этике священнослужителей. Брать деньги за отправление ритуалов можно, но нельзя требовать. Имам должен довольствоваться тем, что ему предложат.
Кстати, в православных церквях имеются прайсы, в которых указаны официальные цены на все ритуальные услуги. Думаю, что такая практика заслуживает осуждения. Было бы не лишним Министерству по делам религий упрекнуть в этом священнослужителей. Причем объективной критики заслуживают не только мусульманские мечети.
Кстати, призываю министра Ермекбаева разработать этику религиозного деятеля. Ведь мы используем подобные меры в отношении госслужащих. Почему бы не применить их и в отношении духовенства?
– А на что вообще живут наши мусульманские священнослужители? Достаточно ли востребована сейчас эта профессия?
– Вы затронули очень важный вопрос. Пора перевести имамов на государственное обеспечение. В Турции, к примеру, они приравнены к государственным чиновникам – у них есть пенсии, официальные зарплаты. В противном случае имам будет ходить по миру с протянутой рукой. Ведь у него тоже есть семья, дети, которым надо дать образование, обеспечить жильем.
Если решится вопрос финансового обеспечения, то, думаю, и дефицит кадров исчезнет. Сегодня он имеет место. Никто не хочет работать имамом в далекой провинции. Все стремятся в большие города.
– Новая религиозная политика наверняка предполагает кадровые реформы. Как считаете, какими должны быть имамы, так скажем, нового формата? Как отбить у них высокомерное отношение к прихожанам и стремление походить на чиновников?
– При назначении человека на должность имама должно учитываться мнение местного населения. Сейчас это не всегда принимается во внимание.
Некоторые имамы с презрением относятся к простому люду, ибо их положение нисколько не зависит от общественного мнения. Конечно же, такими имамами легко управлять – они податливы, покорны. Но в сравнении с радикальными миссионерами они значительно проигрывают.
Каким должно быть духовенство? Прежде всего, порядочным. Прихожане могут простить имаму незнание арабского языка, отдельных сур Корана, но они никогда не простят ему ложь, лицемерие и мздоимство.
– Сейчас много споров о том, каково будущее Казахстана – религиозное или светское. Если одни считают, что массовое увлечение казахстанцев религией набирает серьезные обороты, то другие уверены, что религиозность населения достигла своего пика, и дальше уже не будет расти, а может вообще пойти на спад.
– Мировая тенденция такова, что роль религии с каждым годом возрастает. И дело не только в идеологическом вакууме отдельных стран. Религиозное чувство – одно из фундаментальных свойств человеческой натуры. Религиозный инстинкт живет в каждом из нас. Он сродни инстинкту продолжения рода. Уничтожить его невозможно. Это надо признать.
Необходимо преодолеть страх перед религией, представляя ее некой демонической силой, угрожающей светским устоям государства. Пытаясь загнать ее в "прокрустово ложе" устаревших стереотипов, мы рискуем заменить одни предрассудки другими.
Сауле Исабаева
15.2.18