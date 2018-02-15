Рахмон учредил Премию за особый вклад в развитие демократии "Лидер нации - Эмомали Рахмон" (не юмор)

09:53 16.02.2018 Эмомали Рахмон учредил госпремию за вклад в развитие демократии











Премия "Лидер нации - Эмомали Рахмон" будет присуждаться гражданам Таджикистана, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые внесли особый вклад в развитие демократии.



Соответствующий указ об учреждении премии №1001 был подписан президентом Эмомали Рахмоном 2 февраля этого года.



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Премия состоит из почетного знака и денежного вознаграждения. Почетный знак представляет собой круг, внутри которого исполнено изображение Эмомали Рахмона из золота рельефным образом.



Премия учреждена на основе конституционного закона "Об Основателе мира и согласия – Лидере нации". Данный закон наравне с премией предполагает учреждение ордена "Лидер нации", создание музея, библиотеки и архива Лидера нации.



В уставе премии "Лидер нации" говорится, что она вручается "за особый вклад в развитие демократии", "за укрепление мира и согласия в обществе" и "для развития дружбы между народами".



Премия состоит из почетного знака и денежного вознаграждения. Почетный знак представляет собой круг, внутри которого исполнено изображение Эмомали Рахмона из золота рельефным образом. Изображение вокруг украшается пластиной из золота.



Премия "Лидер нации – Эмомали Рахмон" также содержит денежное вознаграждение. Оно составляет 2500 единиц минимального показателя для расчетов, что на сегодня составляет 125 тысяч сомони (более $14 тыс.).



Эмомали Рахмон в октябре 2016 года в соответствии с новым конституционным законом "Об основоположнике мира и национального единства - Лидера нации", был объявлен основателем независимого Таджикистана. Закон, разработанный депутатами Маджлиси намояндагон, нижней палаты парламента, аннулировал предыдущий закон " Об Основателе мира и национального единства - Лидере нации". Согласно новому закону, принятого парламентом 26 октября 2016 года, Лидеру нации будет выделено специальное место и специальное оборудование, будет создан его специальный фонд, а также учреждены орден и премия лидера нации.



Текст будет дополнен.

15.02.2018



Абдулло Ашуров Источник - rus.ozodi.org

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