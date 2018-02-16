 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Неубывающий внешний долг Кыргызстана, - Мирлан Байгончоков
09:05 16.02.2018

Министерство финансов КР в феврале 2018 года заявило, что размер внешнего долга сократился на 240 млн долларов.

Не опасен ли размер внешнего долга для ВВП? Почему в последние годы основные кредиты берутся у Китая? Когда наступит пик выплат по долгу? Эффективно ли расходуются взятые кредиты?

Эти и другие вопросы обсуждались в очередном выпуске программы "Лицом к лицу" ("Арай көз чарай"), в которой приняли участие глава комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша, депутат Табылды Тиллаев и заместитель министра финансов Мирлан Байгончоков.

"Азаттык": Мирлан мырза, каковы на сегодня размеры внешнего и внутреннего долгов Кыргызстана? Говорят, что долг уменьшился на 240 млн долларов, за счет каких ресурсов это произошло?

Мирлан Байгончоков: По состоянию на 1 января 2018 года размер государственного долга Кыргызстана составил 4 млрд 530 млн долларов. Из них 4 млрд 80 млн долларов – объем внешнего долга и 449 млн – это внутренний долг.

Деньги, о которых идет речь, это списанные Россией Кыргызстану 240 млн долларов. В 2012 году мы заключили с РФ соглашение о поэтапном списании этого долга в течение 10 лет. В 2016 году мы обратились к российской стороне с просьбой о единовременном списании 240 млн долларов. Нашу инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин, и в 2017 году правительства обеих стран завершили все внутренние процедурные вопросы. В начале этого года Госдума России ратифицировала данный протокол. Российская сторона не выдвигала никаких требований в связи со списанием этого долга. Сделано это в связи с тем, что Кыргызстан является стратегическим партнером России.

"Азаттык": Табылды мырза, если опираться на международные исследования, в случае, когда общая сумма госдолга составляет 60% к объему ВВП, создается угроза для экономики страны. В Кыргызстане этот показатель превысил 56%. Есть поводы для беспокойства?

Табылды Тиллаев: Получение в долг порождает беспокойство. То, что уровень долга Кыргызстана приблизился к 56% от ВВП нет угрозы. В связи с тем, что в 2017 году курс доллара резко повысился, нам было легче платить проценты по долгу. Парламентский комитет по бюджету и финансам внимательно следит за работой Министерства финансов КР. Год за годом темпы роста бюджета удовлетворительные. В связи с этим в будущем угроз по поводу выплаты долга не будет, я думаю.

"Азаттык": Мирлан мырза, высказываются мнения, что "наступил пик выплат по внешнему долгу, экономика страны теперь пойдет на спад". А сколько вообще Кыргызстан платит и кому? Есть информация, что "составлен график"…

Мирлан Байгончоков: В прогнозах нашего министерства от 2009 и 2010 годов говорилось, что пик выплат по внешнему долгу придется на 2018-2019 годы. Каждый год сумма госдолга разная. Если мы будем опираться на сегодняшние расчеты, то пик выплат начнется с 2025 года. Почему так? Потому что за 6-7 лет мы взяли другие новые кредиты. Большинство из них положительно влияют на экономику страны. Поэтому и графики выплат по госдолгу меняются.

"Азаттык": Табылды мырза, есть информация, что "только в 2018 году Кыргызстан должен выплатить по внешнему долгу более 13 млрд сомов". Если учитывать, что наш бюджет принят с дефицитом в 23 млрд сомов, насколько эта выплата подъемна для нас?

Табылды Тиллаев: Эти 13 млрд сомов предусмотрены в бюджете 2018 года, и сказать, что это будет тяжело для нас, я не могу. Эта сумма предусматривалась еще в наших прогнозах три года назад. А дефицит бюджета утвержден с учетом средств, которые позже поступят извне, опасности в этом нет.

"Азаттык": Мирлан мырза, Кыргызстан является должником 23 стран и международных организаций. Из них наибольшая задолженность имеется перед "Эксимбанком" Китая. Почему Кыргызстан в последние годы чаще всего берет кредиты у КНР? Доверие других финансовых институтов к нам снизилось или у них невыгодные условия? Китайские кредиты дешевле и выгоднее?

Мирлан Байгончоков: Вообще, поступающие из Китая кредиты имеют простые и необременительные условия. Но есть другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Да, другие финансовые институты тоже дают кредиты. например, для возведения ЛЭП "Датка-Кемин" надо было обратиться к пяти-шести международным организациям. Были и такие, кто говорил, что "дадим только 50-80 млн долларов". Средств на весь проект не хватало. А так как этот проект имел для нашей страны стратегическое значение, мы обратились к правительству КНР, и оно нас поддержало. Средства мы получили у одного источника, одному источнику и будем возвращать, это и для нас удобно. Альтернативная трасса Север-Юг финансируется и строится по такому же принципу.
16.02.2018

Источник - "Азаттык"
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